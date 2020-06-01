訓練心得／跟著車長5分速 玩跑石門水庫

因為疫情的關係，國內外大小賽事不是停辦就是延後...讓大家的訓練計劃全都打亂了！連我期待已久的波斯頓馬拉松也取消了！！改為線上馬.....

最近國內疫情緩解，政府也開放戶外團體活動的參加人數！

運動筆記就選在5/30這天辦一場，配速列車車長揪團跑活動！地點就選在風景優美，路線有一點點小硬的石門水庫。

或許是大家因為疫情的關係，都悶壞了！這次的活動限額70人，短短的幾天就額滿了！

這次活動的集合點就在石門水庫環翠樓...大約05：10就開始聚集了來自各地的跑者。

報到時因為疫情的關係，量額溫的動作還是要的！

這次我們配速列車一共來了6位車長，為各位跑者服務，這次共分為3個速度區間...

5分速，6′30”，7′30”。

車長介紹..班次分配。

這次我和顯金負責5分速列車。

動態熱身～

熱身後就帶大家慢跑大約650公尺到大合照的地點“石門勝景”

這次運筆辦的活動真的吸引了好多來自各地的跑者，人好多！真的很熱鬧！

不是說會下雨嗎？！怎麼那麼熱啊！！不過石門環湖部份路線是有大樹幫忙遮陽的！不怕。

跑了大約6K或許是天氣太熱的關係，每位跑者都快濕透了！感謝運動筆記提供我們加分水運動飲料，讓我們補充流失的水份，讓我們補好補滿，喝了再上！

6K懷德橋，準備又要爬坡了..

11K財神廟折返點...感謝運動筆記又再次幫我們補給。

巧遇公司的飛行教官..第一次見面就在馬場感覺超棒的～

這次和顯金負責5分速列車。

這次5分速列車大家都跑的很好，因為大家都認識，可以打屁聊天，有跑者還問我們為何不開個破百列車！？...大家實力堅強，都沒在怕的！也因為這只是團練，不是比賽！所以我們並沒有堅持一定要5分速！就大家順順跑歡樂跑就好....

山路5分速也是可以很快樂的！你看佐哥也玩的太HI了....哈哈。

5分速配速列車小小超速玩賽～

巧遇也是要參加2020波馬的跑友。

頒獎...不是啦！

運動筆記這次提供每位跑者3樣小禮物→

1：加分水運動飲料一瓶。

2：智油魚（活力魚油生活飲品）

3：體香劑.....

智油魚。

加分水。

每位跑者拿到運動筆記提供的小禮物都很高興～

我們也有耶...真好～

跑友合照～

老街溪跑友...有一位就是上次騙我跑步上宇老吃臭豆腐的....

公司慢跑社....

這次團練活動大成功～

這次最辛苦的運動筆記工作人員，有你們真好～

跑完當然要來吃個冰消暑一下...

奶酪芋頭仙草冰。

來到石門水庫當然不能錯過活魚料理喔，這次點了一條12斤重的草魚....可以做8吃。

我最愛的糖醋魚。

炸魚塊也好吃。

豆瓣魚。

魚鰾....隱藏版料理，熟客才有喔～

不是比賽，大家就一起快樂跑～

我個人還蠻喜歡來石門水庫跑步的...風景美麗，路線夠硬。