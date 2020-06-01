快訊

黑道大哥變「人中之蟲」？日本防疫戰裡的風俗業與黑社會

訓練心得／跟著車長5分速 玩跑石門水庫

運動筆記 / 李小錫

因為疫情的關係，國內外大小賽事不是停辦就是延後...讓大家的訓練計劃全都打亂了！連我期待已久的波斯頓馬拉松也取消了！！改為線上馬.....

最近國內疫情緩解，政府也開放戶外團體活動的參加人數！

運動筆記就選在5/30這天辦一場，配速列車車長揪團跑活動！地點就選在風景優美，路線有一點點小硬的石門水庫。

或許是大家因為疫情的關係，都悶壞了！這次的活動限額70人，短短的幾天就額滿了！

這次活動的集合點就在石門水庫環翠樓...大約05：10就開始聚集了來自各地的跑者。

報到時因為疫情的關係，量額溫的動作還是要的！

這次我們配速列車一共來了6位車長，為各位跑者服務，這次共分為3個速度區間...

5分速，6′30”，7′30”。

車長介紹..班次分配。

這次我和顯金負責5分速列車。

動態熱身～

熱身後就帶大家慢跑大約650公尺到大合照的地點“石門勝景”

這次運筆辦的活動真的吸引了好多來自各地的跑者，人好多！真的很熱鬧！

不是說會下雨嗎？！怎麼那麼熱啊！！不過石門環湖部份路線是有大樹幫忙遮陽的！不怕。

跑了大約6K或許是天氣太熱的關係，每位跑者都快濕透了！感謝運動筆記提供我們加分水運動飲料，讓我們補充流失的水份，讓我們補好補滿，喝了再上！

6K懷德橋，準備又要爬坡了..

11K財神廟折返點...感謝運動筆記又再次幫我們補給。

巧遇公司的飛行教官..第一次見面就在馬場感覺超棒的～

這次和顯金負責5分速列車。

這次5分速列車大家都跑的很好，因為大家都認識，可以打屁聊天，有跑者還問我們為何不開個破百列車！？...大家實力堅強，都沒在怕的！也因為這只是團練，不是比賽！所以我們並沒有堅持一定要5分速！就大家順順跑歡樂跑就好....

山路5分速也是可以很快樂的！你看佐哥也玩的太HI了....哈哈。

5分速配速列車小小超速玩賽～

巧遇也是要參加2020波馬的跑友。

頒獎...不是啦！

運動筆記這次提供每位跑者3樣小禮物→

1：加分水運動飲料一瓶。

2：智油魚（活力魚油生活飲品）

3：體香劑.....

智油魚。

加分水。

每位跑者拿到運動筆記提供的小禮物都很高興～

我們也有耶...真好～

 

跑友合照～

老街溪跑友...有一位就是上次騙我跑步上宇老吃臭豆腐的....

公司慢跑社....

這次團練活動大成功～

 

這次最辛苦的運動筆記工作人員，有你們真好～

跑完當然要來吃個冰消暑一下...

奶酪芋頭仙草冰。

來到石門水庫當然不能錯過活魚料理喔，這次點了一條12斤重的草魚....可以做8吃。

我最愛的糖醋魚。

炸魚塊也好吃。

豆瓣魚。

魚鰾....隱藏版料理，熟客才有喔～

 

不是比賽，大家就一起快樂跑～    

我個人還蠻喜歡來石門水庫跑步的...風景美麗，路線夠硬。

相關新聞

跑步小品／打不倒你的 必使你更強大 — 勇者無懼

寫在最前 只要你願意，你能做的，遠比你想像的，多很多。 去年聖誕節，Jay(許立杰) 發了篇勵志短文，以「年輕女生」委婉地寫出我的片段故事。 他溫柔又敦厚的匿名處理，深怕造成我的困擾，我在當時完

訓練心得／跟著車長5分速 玩跑石門水庫

因為疫情的關係，國內外大小賽事不是停辦就是延後...讓大家的訓練計劃全都打亂了！連我期待已久的波斯頓馬拉松也取消了！！改為線上馬..... 最近國內疫情緩解，政府也開放戶外團體活動的參加人數！ 運

跑步知識／訓練你的「Mental Muscle」

「Mental Muscle」 跑步，不只需要體力，更需要鍛鍊強健的心力。（圖片來源：跑步學堂） 你會一邊跑步一邊聽音樂，讓心思飄來飄去嗎？不把注意力放在跑步的動作上，如果沒有刻意開發知覺，技

124年來首次！波士頓馬拉松因疫情取消

波士頓市長偉殊28日表示，由於新冠狀肺炎大流行，現決定取消已延至9月的波士頓馬拉松比賽。 偉殊在市府外的簡報會說，原本在4月20日舉行的124屆波士頓馬拉松比賽由於疫情推遲到9月14日；但是波士

日月潭環湖馬拉松 10/25生日報名送好禮

開心和您分享 8 年的喜訊 及慶祝您我的生日 ....凡10/25 生日且報名完成繳費的跑者，可以於2020/10/25活動當天憑號碼領取[金黃色限量束口袋]一個 ....... 2020 日月

訓練心得／大屯山系步道 Trail Run

大屯山系步道是非常熱門的步道 從清天宮上去就可以接到每座山 今天我們就請蕾哥(越野賽常勝軍選手) 來為我們開箱大屯山系的路線 從清天宮的階梯上到向天池 再上到向天池山 經過一小段芒草區

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾牧野池上馬拉松

2019.11.30.這是我的主場，這是當初我連想都不敢想的全馬賽事，在半馬跑了二年半之後才敢參加。為了這場初馬，我參加三姐提議的生存遊戲、林捷為提議的5421規律跑者活動、蘇岑宇巧妹舉辦的汐平路跑、

賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾日本那霸馬拉松

2014/12/07早上09:00第一次踏上日本馬拉松的賽道，內心非常的雀躍，心想我終於完成兩年前的願望。那時無意間看到方小V寫的海外見習－2012那霸馬拉松的故事，看完之後感覺好熱情，便立下我要參加

訓練心得／五酒桶山步道 Trail Run

桃園的五酒桶步道 離市區非常近 是熱門的步道 這次請陳嘉政(越野賽事常勝軍選手) 來帶幫大家開箱這一段路線 路線從南天宮開始 主要路線以步道及階梯為主 先到達春秋亭 再往前

賽事心得／破PB就選渣打臺北公益馬拉松

臺灣一年約有800場路跑賽事，每場賽事都有其特色，類型大概可分為補給多、完賽禮豐富、衣服好看、認證賽道及賽道好功破任君挑選。身為一位非專業的業餘跑者，每年還是希望能找場賽事驗收自己整年下來是否進步，經

跑步知識／老司機的越野課 第三堂

本週越野跑剛好在梅雨季節間上課 常公路跑當然有雨中出賽經歷 但雨天越野跑就罕有過 恰好上課當天是晴天 錯過實際體驗濕滑越野跑有一絲絲可惜 但應付特殊天候的適合裝備要逐漸購買 新手入門還是循

焦點人物／攝影師清冰 鏡頭下的野跑之路

照片來源：歐欽濱 / 許育維拍攝 清冰，不是在賣冰。他賣的是瞬間，提供的是回憶。他是攝影師，也是越野跑者。 如果您是玩了一陣子賽事的越野跑者，相信您的身影一定被清冰拍到過。越野跑的圈子裡

熱門新聞

NBA／哪位球星碰最硬季後賽對手？諾維茨基與布萊恩居首

NBA／憶隊友嗆聲慘遭喬丹交易 漢米爾頓自己也是受害者

NBA／野獸前鋒馬丁無可取代 昔籃網總管嘆當初不該放人

NBA／恢復8成的杜蘭特是諾佬？丁威迪回應批評質疑

青棒／李晨薰確定升上國體大 最快明年春季聯賽復出

玉山盃／金門縣的第一戰 9條好漢拚出歷史首勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。