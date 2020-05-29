124年來首次！波士頓馬拉松因疫情取消

波士頓市長偉殊28日表示，由於新冠狀肺炎大流行，現決定取消已延至9月的波士頓馬拉松比賽。

偉殊在市府外的簡報會說，原本在4月20日舉行的124屆波士頓馬拉松比賽由於疫情推遲到9月14日；但是波士頓體育協會(BAA)考量公共衛生、來自全球的與賽選手、賽事的聚眾性質等，認為即使延至9月仍「不可行」。

他說，要保持波士頓馬拉松賽事正常形式，就必然有大量人群聚集；雖然波士頓希望在控制病毒和恢復經濟兩方面同時取得進展，但像波士頓馬拉松這種大賽事，在9月或今年任何時候舉行，都「不負責和不切實際」。

BAA執行長葛利克(Thomas Grilk)說，該會將在9月7日至14日之間提供「虛擬馬拉松」(virtual marathon)；整個9月，有系列虛擬活動，「全球選手和遊客不能來波士頓，我們就把歷史性的第124屆波士頓馬拉松比賽推向全世界」。

他說，所有報名參加2020年4月20日賽事的選手都將獲全額退款，並可在9月參與虛擬賽事。

偉殊說，取消賽事是個很艱難，但有前瞻性和正確的決定，波城也為全國大形活動和重大決策定下足以感到自豪的基調；他說，在做出決前，市府與BAA及合作夥伴一直在研究各種替代方案，但是隨著疫情發展，9月14日的賽事很明顯地變得越來越不合理。

波士頓馬拉松自1897年起舉行，是世界歷史最悠久的馬拉松賽事；每年賽事為波城和麻州帶來全球關注和約2億元的經濟利益。