訓練心得／大屯山系步道 Trail Run
大屯山系步道是非常熱門的步道
從清天宮上去就可以接到每座山
今天我們就請蕾哥(越野賽常勝軍選手)
來為我們開箱大屯山系的路線
從清天宮的階梯上到向天池
再上到向天池山
經過一小段芒草區
就可接回步道抵達向天山
再往前會抵達面天山
往下階梯前進就會接回二子坪步道
步道寬闊好跑
跑道生態池再階梯往上
可以到大屯南峰
路線上出現非常多美麗的蝴蝶
再爬一小段攀爬就會抵達大屯西峰
再往前進的芒草叉路進去
沒多久就會到大屯西南峰
沿著路線往下回到清天宮
再往北縱走步道路線前進
可以再到達嘎嘮別山
還有忠義山
往山下公路前進會接到北藝大
最後抵達關渡捷運站
非常棒的路線
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