聽新聞
test
0:00 / 0:00
日月潭環湖馬拉松 10/25生日報名送好禮
開心和您分享 8 年的喜訊 及慶祝您我的生日 ....凡10/25 生日且報名完成繳費的跑者，可以於2020/10/25活動當天憑號碼領取[金黃色限量束口袋]一個 .......
2020 日月潭環湖馬拉松報名：https://bit.ly/go2020sml
感謝支持本賽事 and have a nice day .
Website :www.sunmoonlakemarathon.com
Email: sunmoonlakemarathon.service@gmail.com
FB社團: 日月潭環湖馬拉松
FB: Sun Moon Lake Marathon
日月潭環湖馬拉松工作人員 感謝您
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言