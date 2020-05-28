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賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾日本那霸馬拉松

運動筆記 / Heine Chang

2014/12/07早上09:00第一次踏上日本馬拉松的賽道，內心非常的雀躍，心想我終於完成兩年前的願望。那時無意間看到方小V寫的海外見習－2012那霸馬拉松的故事，看完之後感覺好熱情，便立下我要參加2014年 30回的那霸馬。之後就開始積極計畫如何達成這項目標。小弟的初體驗在13年底登場，初馬玩得很開心也順利完賽。隔年繼續累積一共跑了七隻馬，盤算一下出國比賽應該是沒問題。       

出發的位置原本是在G區，為了跟好友一起移至J區出發，在這邊發現一位日本小帥哥高舉著"最後尾"牌子，原來我們台語也是跟日語有相通的~~等好久終於聽到砲號聲，大會準時09:00起跑，只是等好久怎都還沒看到出發線，就在時間一分一秒的過去，09:25我們終於通過起跑線。算一下J區的跑友能跑的時間只剩下步道六小時的時間能跑，這時腦海飄過關門秀的情景，嚇得只能快步前進!!

除了跑過都說讚的沿途熱情加油團，及吃不完的補給品外，印象最深的就屬十來公里左右的YMCA合唱，這一段剛好是上坡，從遠遠就能聽到熟悉的歌聲，這時大家不約而同地開始整齊的比出屬於這首歌的手勢，看了一兩回也跟著一起一同歡樂。相較於其他日本賽事，雖然也是會放這首歌，但就是沒有那霸馬來得整齊劃一，有機會一定要來感受一下，我也開始計畫40、50周年都要回來跑一下。

整場跑下來真的如同團的跑馬長發大哥說的:「尋找跑者的尊嚴」，沿路上真的就跟小V說的一樣，民眾超熱情的，三步一小吃，五步一大吃來形容不誇張。在台灣大概只有媽祖繞境才有這種盛況。小弟整場跑下來感覺當地人已經把這活動像是去年度郊遊般，有看到瞧著二郎腿休息的小朋友在加油人群後面吃零食餅乾，等牠吃飽喝足，立馬端著盤子跑到馬路邊，希望經過的大哥哥、大姊姊拿一下手邊的食物，看得真的讓人很感動。等這些小孩們長大，或許也會像他們爸媽一樣，也會帶著小朋友出來野餐兼當應援團。       

因那霸馬開啟了小弟的海外馬的濫觴，算一下到去年底一共去日本跑了八場馬拉松，幾乎每年都會去跑一至兩場，這當然要感謝老婆大人放行。而且我們越跑越鄉下，去年跑到台灣人較不熟悉的山陰地區跑松江城馬拉松(參賽台灣人大概兩根手指頭就數完，這場等有空再來寫一下)。等這波疫情過去，要跟好友繼續啟動我們的「借馬拉松之名，行玩樂之實」的"五四運動"人生~~(剛好友人跟我名字中各有一個四跟五的諧音)

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