賽事心得／跑馬千百回 我卻獨鍾牧野池上馬拉松

2019.11.30.這是我的主場，這是當初我連想都不敢想的全馬賽事，在半馬跑了二年半之後才敢參加。為了這場初馬，我參加三姐提議的生存遊戲、林捷為提議的5421規律跑者活動、蘇岑宇巧妹舉辦的汐平路跑、三姐約的汐碇路訓練、暑假自主松山到圓山折返跑、嚕嚕林蕙如 （Lucia Lin）約的中秋跑鴨鴨（陳錫柱帶跑）、甜甜圈半馬訓練三次、颱風天暴雨中跑甜甜圈、自主跑汐止到淡水（Huian Chen、李軍翰、官明宏、Karen Cheng陪跑）......

這半年三姐Rachel Shen時常耳提面命跑山不要停、男哥劉厚男要我拉長跑步時間不要休息、呂宏鐘要我設定跑步距離不要一直停下來，他說他是我兒子而且我還欠他一盤蛋炒飯🤪、Jerry Wu一直提醒我不要在操場休息聊天、文杰的鼓勵與時間預測、吳銘哥一直要跟我比輸贏跑量200（輸的人躺在地上被人踹）、ShenYun Tsai昇運哥的跑山心法傳授、陳麥可、Vic Peng適時的鼓勵、童麗 （Annli Tung）、白鵑慈、美美颱風天陪跑、黃松澤跑姿的提醒、楊智淵在跑道上為我舉起大拇指鼓勵、卡卡一直打氣、李雅如安穩我的心、Wenping Liao妳借我團服、Huang Wei Yi你總是熱心的打氣鼓勵、Ryan WuAlice Chen邱志偉團長心法傳授、翁大華你說跑步是練心、Stephen Mu時常提醒我不要受傷、林郁欽提醒我跑步態度的養成、女兒郭家瑜.Karen Cheng.Sharon Wang.陪伴、林承學物資補給、和江靖嵐跑鴨鴨的跑步聲、戴文俊配速心法提醒與神預測、劉文智即時送達熱騰騰的汐慢風衣、Kedy Chang按讚鼓勵、Wei Chi Tai你是始作俑者把我推進汐慢與希望RUN 的大坑......好吧！一切已經準備就緒#滴滴造出發#我的主場我的初馬

我沒有想太多，就一直跑一直跑（我是滴滴造耶！）。上坡不停下坡衝刺。第一站補給站志工叫我女總ㄧ，我還愣愣的不清楚狀況，但是每一站補給站的志工都是這樣叫我，我才意識到我跑第一啊？？！

穩住呼吸不要爆心率、穩穩的慢跑不要掉速，每一站都喝1.5杯的舒跑，中間吃了一條橘子能量軟糖。池上的風光真是寧靜美麗，空氣中夾雜著稻稈的香味，還有原住民孩子純真的加油聲。本來我預估我5小時完賽，但又因為沿路沒停下來休息，於是下修到4‘45、4’35、4‘30⋯⋯媽呀！43公里我跑了4小時27分。標馬是4‘20。後記：在抵達池上的旅途上，我很焦慮一直啜泣。自己覺得這半年的訓練很辛苦委屈.....

#站在起跑線

#我就是跑者

#我將初馬獻給雅玲

#初馬女總ㄧ

#總十

#沒有高手來跑

#這場賽事我就是高手

#滴滴造