焦點人物／攝影師清冰 鏡頭下的野跑之路

照片來源：歐欽濱 / 許育維拍攝

清冰，不是在賣冰。他賣的是瞬間，提供的是回憶。他是攝影師，也是越野跑者。

如果您是玩了一陣子賽事的越野跑者，相信您的身影一定被清冰拍到過。越野跑的圈子裡賽道攝影師不多。一則野跑圈跑者相對路跑跑者少很多，二則賽道在山林中溪谷裡， 攝影師需要跋山涉水需要有體力外，還要冒著器材在山林中碰撞或因濕氣而損壞的風險。相對跟路跑賽事路邊帶著器材，板凳一放一坐就開拍相比下，實在是吃力不討好。

清冰一開始只是喜歡拍照。從拍煙火開始，追風景，追日出日落 ，在大自然中捻捻花惹惹草中開始。爾後因很多親友結婚就跟著拿起單眼相機記錄起結婚過程，一起感動那幸福時光，而一個小小工作室也因此心情而命名-清冰幸褔小舖。

開始接觸運動攝影是因為女子路跑。清冰本身有在跑步，也跑過不少路跑賽事，但女子馬拉松當然不能跑呀! 一接到朋友邀約要不要幫忙私補順便來拍拍妹，理所當然就答應，也這樣子拍了好幾場女子路跑。無心插柳柳成蔭下讓清冰介入運動攝影 。

直到了2016年的野獸山徑，經志工引薦榮幸去拍了第一場的越野，發現越野原來這麼有趣，就開啟了越野跑及越野攝影這條路，一頭栽進去拍了至今四年的越野賽事，當然也跟著跑好幾場無法忘懷越野賽事。問清冰為什麼喜歡拍攝越野。因為它有趣，可以拍攝到不同選手的神情。越野跑的過程時間相對較長，選手的表情隨著時間的延長而有亢奮，轉注，沉著，痛苦，崩潰及感動與幸福。臉上可以夾雜的汗水，汙泥，甚至淚水。偶爾還夾雜著落葉花草貼在臉上，頭髮插到樹枝。捕抓到絕對真實的表情是路跑賽事上力求美美的照片不能感受到的。

當然也可以在拍到不同景色，越野賽事多元的情境及背景相較於路跑賽事來說豐富更多，守在固定的點拍照，把選手融入在不同的山林裡，展現出不一樣力與美的一張照片, 提供給選手獨一無二，一觸即逝的瞬間。可以是高速奔跑在林道，也可能走在崩潰的陡坡上。有著任何可能畫面出現，甚至展現出賽道的野賽道的虐與苦。因為同時身為跑者，將心比心下知道也希望可以讓每一位被拍攝到選手，都可以在一場賽事裡找到一張很值得收藏的照片，甚至想洗出來做紀念的照片。

照片來源：歐欽濱

這也是清冰在部分大賽事架設設備販賣實體終點照的初心。一路與一群可愛的工作夥伴們走來，每一場還是剩下大約三分二的實體照片沒有販售，但心裡做得開心也踏實。看到選手們可以擁有自己的實體終點照片，在野跑的終點處出現的幸福感, 清冰覺很值得。

照片來源：歐欽濱

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