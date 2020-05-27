跑步知識／老司機的越野課 第三堂

本週越野跑剛好在梅雨季節間上課

常公路跑當然有雨中出賽經歷

但雨天越野跑就罕有過

恰好上課當天是晴天

錯過實際體驗濕滑越野跑有一絲絲可惜

但應付特殊天候的適合裝備要逐漸購買

新手入門還是循序漸進於好天氣練習好了

這堂課有幸請到前國手吳有家大哥蒞臨指導

吳大哥分享他是經由比賽名次前幾名入選了國家隊

自此才開始接受專業訓練

但這之前就對跑步已極熱愛

曾跑七至八公里通勤上班

通常的週跑量基本是120公里起跳

更曾有月跑量破千公里過!!

也喜愛跑入山裡越野跑與騎乘單車

說肌群習慣多種多變路況

跑步能力會更好

他對跑步的愛真是令人敬佩啊~~

請教了吳大哥如何預防跑步運動傷害

他經驗是要注重熱身

還有推薦運動完後雙腳泡冰冷水

這次的越野課熱身沒很久是為了學員留體能去越野跑

如果要練強度還要加上漸速熱身跑

甚至會上午熱身跑後下午才高強度跑步

全馬比賽為例

平常練習從量少10k逐漸增加練到40k的距離

都能以目標時間的配速去跑比賽就一定沒問題

關於交叉輪替訓練部分

他建議用單車重齒比訓練爬坡

有別於專業車手練高迴轉

如此能練心肺及腿部肌群

也能避免跑步雙腳落地衝擊的負荷同時兼顧體能訓練

這堂Kevin教練也分享了登山杖的知識

杖的常見材質為碳纖維與鋁

能細分為三種款式

1.伸縮型:為伸縮多了些零件而較重些 但很方便微調

2.摺疊式:需很注重保養才能扣卡住 優點是能快速收納不飛走

3.全碳纖維:輕量又剛性好 但怕非設計的意外方向施力造成剪應力而破裂

杖的尺寸有兩大主流

長度110公分適合身長170以下

長度120公分適合身長170以上

還能用握把位置做微調

運用技巧方面

杖落地點在腳旁來撐與推 觸地時成斜角而非直角

使用肩胛骨與上手臂施力 如此可省力跨出大步

手非一直緊握 最後時使用虎口施力往後推

上坡用杖時握下把 讓使用長度該變短

下坡用杖時長度需更長 改握上把甚至把頂端

擅長使用就知道杖落地點哪裡以及點得到嗎

甚至可用杖如撐竿下跳來縮短路線

但遇到技術型下坡路面時則建議收杖

可放身體前側的背包背帶 但要留意摔倒前趴的風險

也能放置於後背包上緣或下緣

要注意避免杖尖刺到自己

其實一開始買後背包時就要考慮放杖的位置了

室內課以教導離線地圖的運用

很推薦健行筆記的APP唷

內建豐富的地圖檔

尤其使用針對登山而畫出的魯地圖是首選

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好用又方便啊~~