賽事心得／破PB就選渣打臺北公益馬拉松

臺灣一年約有800場路跑賽事，每場賽事都有其特色，類型大概可分為補給多、完賽禮豐富、衣服好看、認證賽道及賽道好功破任君挑選。身為一位非專業的業餘跑者，每年還是希望能找場賽事驗收自己整年下來是否進步，經跑團幾位好手推薦，渣打臺北公益馬拉松就成為我108年成果首選。

109.01.19還記得當天月光還高高掛在夜空，我已獨自從旅館出發前往總統府前的廣場，到了會場看到滿滿的跑者，心中跑步之魂也逐漸雀躍，趕緊退去身上保暖衣物做完暖身後，慢慢前往集合區。

5、4、3、2、1、ㄅㄧㄤˋ賽事正式開始，這次的心情不同以往，或許是知道自己前陣子狀況不佳，不想給身體帶上太多的負擔，這次反而帶著輕鬆的心情出發，依照賽前規劃均速4:50~5:00，遇到上橋或大逆風不勉強往前衝，不斷安撫自己就算被超過沒關係、沒關係、沒關係，一路聽從身體感受並細嘗臺北城市及河畔之美，這樣的心情反讓一路跑的比以往輕鬆自在。

直到最後五公里開始我變的很注意時間，突然發現按照原本配速完賽時間會比預計時間超過一點，為了那一點每一公里就必須在心中計算一次，直到最後兩公里發現時間上還是落後目標，此時心裡浮現賽事slogan :「如果不盡全力，就是浪費天賦」，自己也開始放手一搏全速開下去，雖然兩條腿早已疲憊不堪，隨時瀕臨抽筋危機，好加在賽道之神仍看顧著我這一年來的努力，最終03:29:46安全完賽，進步21分鐘。

賽後心得:跑過台北馬、高雄馬、萬金石幾場大賽事，真心推薦想破PB的人可以來跑看看渣打馬唷。