訓練心得／五酒桶山步道 Trail Run

桃園的五酒桶步道

離市區非常近

是熱門的步道

這次請陳嘉政(越野賽事常勝軍選手)

來帶幫大家開箱這一段路線

路線從南天宮開始

主要路線以步道及階梯為主

先到達春秋亭

再往前沒多久就會到南崁山

先往步道旁的山徑前進

路況寬廣好跑

往下山徑前進回到主路線

再從小山徑往六福步道

步道上上下下

非常有挑戰性

再繞回主步道到達五酒桶山的大公園

這邊的大草坪是很多人來郊遊聊天的地方

再往階梯上去會抵達最高點

可以看整個山下的風景

視野非常好

往下跑到福德伺可以補充水分

再往山海之路的V字型度上陡下路段前進

路線非常陡,跑起來強度很高

再經過冬天會又滿山櫻花到櫻花道之後

到達太極平台

一黑一白空地形成特殊的太極圖

再跑到穿山甲路也是另一個V字形陡上陡下路段

上來接到環山路之後

下山接到大榕樹

跑一小段公路在轉山徑往上爬升

就會回到主要步道

返回南天宮

路線離市區近

有步道、有階梯、有山徑、可跑性又高

山頂視野非常遼闊

冬天有櫻花、5月有桐花

以及都有地點可以補給

非常棒又熱門的路線

#越野大玩咖#越野跑

#Trailrunning

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