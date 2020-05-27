快訊

抓到了！兆豐銀中科分行遭搶19萬元 警方逮捕涉案男子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

訓練心得／五酒桶山步道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

桃園的五酒桶步道

離市區非常近

是熱門的步道

這次請陳嘉政(越野賽事常勝軍選手)

來帶幫大家開箱這一段路線

路線從南天宮開始

主要路線以步道及階梯為主

先到達春秋亭

再往前沒多久就會到南崁山

先往步道旁的山徑前進

路況寬廣好跑

往下山徑前進回到主路線

再從小山徑往六福步道

步道上上下下

非常有挑戰性

再繞回主步道到達五酒桶山的大公園

這邊的大草坪是很多人來郊遊聊天的地方

再往階梯上去會抵達最高點

可以看整個山下的風景

視野非常好

往下跑到福德伺可以補充水分

再往山海之路的V字型度上陡下路段前進

路線非常陡,跑起來強度很高

再經過冬天會又滿山櫻花到櫻花道之後

到達太極平台

一黑一白空地形成特殊的太極圖

再跑到穿山甲路也是另一個V字形陡上陡下路段

上來接到環山路之後

下山接到大榕樹

跑一小段公路在轉山徑往上爬升

就會回到主要步道

返回南天宮

路線離市區近

有步道、有階梯、有山徑、可跑性又高

山頂視野非常遼闊

冬天有櫻花、5月有桐花

以及都有地點可以補給

非常棒又熱門的路線

#越野大玩咖#越野跑

#Trailrunning

訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC 

越野跑

延伸閱讀

《動物森友會》交易傑克喊天價！ 駭客免費派送抵制投機買賣

賽事心得／2020 Pinglin VK 坪林越野入門登高賽

《動物森友會》神手玩家拿佈告欄當畫板 傑克、小潤通通難不倒！

《動物森友會》超新星「茶茶丸」太萌，網友創作停不下來啦！

相關新聞

訓練心得／五酒桶山步道 Trail Run

桃園的五酒桶步道 離市區非常近 是熱門的步道 這次請陳嘉政(越野賽事常勝軍選手) 來帶幫大家開箱這一段路線 路線從南天宮開始 主要路線以步道及階梯為主 先到達春秋亭 再往前

跑步知識／老司機的越野課 第三堂

本週越野跑剛好在梅雨季節間上課 常公路跑當然有雨中出賽經歷 但雨天越野跑就罕有過 恰好上課當天是晴天 錯過實際體驗濕滑越野跑有一絲絲可惜 但應付特殊天候的適合裝備要逐漸購買 新手入門還是循

焦點人物／攝影師清冰 鏡頭下的野跑之路

照片來源：歐欽濱 / 許育維拍攝 清冰，不是在賣冰。他賣的是瞬間，提供的是回憶。他是攝影師，也是越野跑者。 如果您是玩了一陣子賽事的越野跑者，相信您的身影一定被清冰拍到過。越野跑的圈子裡

賽事心得／破PB就選渣打臺北公益馬拉松

臺灣一年約有800場路跑賽事，每場賽事都有其特色，類型大概可分為補給多、完賽禮豐富、衣服好看、認證賽道及賽道好功破任君挑選。身為一位非專業的業餘跑者，每年還是希望能找場賽事驗收自己整年下來是否進步，經

日月潭環湖馬拉松 神秘禮物搶先看

2018 白色帽子 2019 水藍衣物袋 … 2020 是腰包？還是受大家喜愛的帽子？您猜對了嗎？ 首次大公開 … 凡報名 29K 及42K 的跑者將免費獲得一頂繡有 Sun Moon Lak

訓練心得／三人結伴夜跑台7

雨季濕答答整個禮拜，人都快發霉了，趁著好不容易放晴的空檔，我規劃了一條夢幻路線，還邀了兩位瘋狂的伙伴一起來跑，而這次旅程的起點，又來到這個熟悉的便利商店前，只不過今天沒有要爬五寮尖，我想要跑台7乙線繞

賽事心得／戀戀潮庄馬拉松 人生初馬的過程

賽事終於到來 6：30起跑 以大約每公里4：00配速隔著一段距離穩穩跟著前方神榮大哥 前半段遇到了些許山路 也和榮哥撐了下來 均速大約4：20 到了28k遇到神隆哥聊了2句話

跑步小品／沒有痛苦，沒有收穫！

2020年受疫情影響，許多運動賽事都延期甚至取消，路跑活動無一倖免，趁著機會看新書（書名：極耐力 ENDURE /作者：艾力克斯.哈欽森 Alex Hutchinson)充實新知，書中（P-113)有

跑者心得／我要和天一樣高 草山連峰與福巴越嶺

聆聽著這首歌的旋律, 陶醉在詞曲的意境中。腦中浮現曾有的青澀歲月, 而張雨生的歌曲, 總是恰恰好陪伴著那年代的希望, 夢想與瘋狂。 『手裡沒有煙, 那就劃一根火柴吧…』 草山連峰 疫情

跑者心得／風雨不足畏 內灣尖石折返跑

「風雨不足畏，地形任縱橫」 這是當兵時某訓練單位的歌曲 隨著當年有一頭飄逸長髮的奧肖年變成沒有頭髮的痛痛人阿叔 最近梅雨季，天天下雨，難道我就要這樣荒廢了嗎？ 不行啊～我不想繼續當穩重的成年男

賽事心得／2020 Pinglin VK 坪林越野入門登高賽

距離4.8k爬升800m的 坪林越野入門登高賽 起跑後就直接階梯往上 沒多久就進入山徑 山徑裡的階梯更陡 往鬼子瀨山前就有不少陡梯及山徑 抵達鬼子瀨山後路線才比較緩和 沿路跑到CP1喝水

跑步知識／田徑頑童教你「400米跑法」

Copyrights©2020 黃培榮 成功大學航太工程博士 （頑童出品，v高手來讀 o藏起來讀 o必定要讀 o有目共讀，策略文章） （※警語：根據頑童分級制度，本篇屬於【限制級】，內含實戰場

熱門新聞

全聯盟DH制救不了票房 更傷害棒球傳統

NBA／推特清涼照當大頭照 湖人女老闆斥外界歧視批評

松坂與隊友單場六暴投 大聯盟史上難得一見

NBA／復賽若無季後賽機會 拓荒者里拉德將坐板凳抵制

中職／觀戰人數不再受限 吳志揚希望飲食、口罩能鬆綁

NBA／夢一隊沒有湯瑪斯 錄音檔打臉喬丹記錄片說法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。