訓練心得／三人結伴夜跑台7

雨季濕答答整個禮拜，人都快發霉了，趁著好不容易放晴的空檔，我規劃了一條夢幻路線，還邀了兩位瘋狂的伙伴一起來跑，而這次旅程的起點，又來到這個熟悉的便利商店前，只不過今天沒有要爬五寮尖，我想要跑台7乙線繞一圈💪

凌晨02:45來到集合點，芳銘哥已經到了，不久後勇哥也翩然而至，這次難得三人結伴同遊，各自確認好裝備後，準備啟程。

今天的路線很簡單，主軸就是台7乙線-台7線-台3線，從新北市三峽區台7乙線0K出發後，往桃園市復興區前進，14K左右就會到達復興區三民村，台7乙線的終點在這裡與台7線交會，再從這裡往大溪方向到達台7線0K後，改由台3線往三峽，跑11K就可以回到集合點萊爾富便利商店了，此行沿途順遊的景點有三民蝙蝠洞、基國派老教堂、舊百吉隧道、慈湖紀念雕塑公園、經國紀念館、頭寮生態步道、大溪老街，全程約47K。

03:00出發之後，路上除了我們之外鮮少人車經過，沿途蛙鳴鳥叫非常熱鬧，天公伯仔也不時下點小雨幫我們降溫，山林涼風陣陣襲來讓人精神抖擻，每每經過路邊有養狗的人家，我們都會受到近幾瘋狂熱烈的歡迎...雖然山區道路偶爾沒有路燈四周一片漆黑，好在銘哥、勇哥都有配戴小型手電筒，兩人跑在前頭當我的光明燈，大家邊跑邊聊談天說地倒也輕鬆愜意。

04:45左右，來到台7乙線終點復興區三民村，目前里程14.2K，這裡有兩間超商，我們進去買些補給，稍做休息，接下來要往三民蝙蝠洞出發。

蝙蝠洞的這條路叫做基國產業道路，從路口跑進來到蝙蝠洞步道約3K，而來到這裡除了遊覽蝙蝠洞之外，也要順便走訪一下在附近很有名的基國派老教堂。

參觀完蝙蝠洞與基國派老教堂，我們順著來時路跑回台7線，這裡在台7線約12.2K左右的位置，接下來往大溪方向前進，在里程26.5K的時候經過大間的7-11休息站，因為勇哥踢到突起路面，不小心把腳上Y拖拉斷，在這裡借來打火機想用熱融接法接回去，可惜最後還是失敗，勇哥毅然決然的說，沒關係，就這樣跑吧！

(勇哥嘗試修復可惜失敗)

(舊百吉隧道)

07:08左右，此時里程28.6K，我們到了慈湖停車場，慈湖陵寢大家都聽過，而這邊還有個慈湖紀念雕塑公園蠻特別的，公園內擺設各地捐贈而來大小不同為數眾多的蔣公銅像。

逛完公園，我們沿著頭寮生態步道往經國紀念館方向跑，大約1.2K左右步道結束，終點往平面道路走上去就是經國紀念館，這裡是台7線大約5K的位置，我們拍照之後不做停留，繼續往大溪方向推進。

08:10左右，台7線0K到了，此時里程約35.5K，大溪老街已在眼前，因為時間還早商店都沒開，老街空盪盪沒有遊客，我們買了液體麵包當補給，進去隨意繞繞拍照留念，再轉出來後就準備進入今天的最後一個階段，由台3線跑回三峽的便利商店。

08:20左右我們離開大溪老街，此時里程約36.3K，轉入台3線往三峽方向前進，因為8點之後太陽開始偶爾露臉，溫度升高不少，馬路上車流變多空氣也跟著變差了，跑起來已經沒有前半段摸黑淋雨夜跑那麼舒服，大家應該也都累了，再加上勇哥之前在26.5K左右不小心拉斷Y拖，跑起來非常不舒服，所以台3線這段最後的11K，我們讓勇哥當領跑，並且啟動糜爛配速，隨心所欲想跑就跑，想步兵大家就步兵，就這樣跑跑走走，三人在09:50左右回到集合點，完成這次開心的旅程。

(333就是要放輕鬆啦)

#瘋狂亞比路跑社