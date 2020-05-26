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賽事心得／戀戀潮庄馬拉松 人生初馬的過程
賽事終於到來 6：30起跑
以大約每公里4：00配速隔著一段距離穩穩跟著前方神榮大哥
前半段遇到了些許山路
也和榮哥撐了下來
均速大約4：20
到了28k遇到神隆哥聊了2句話
稍加了點速度
到了32k照著步調走
必須要剩1/4 的體力撐完
跑感逐漸變好
配速增加到4：00-4：15
榮哥今天狀況不好
自己漸漸形成獨跑
到了35k配速慢慢的降到4：15-4：30
倒數公里數像度日如年
想在最後7k加速但速度拉不上來
到了最後2k瞬間降到4：45
最後1k又回到4：30
維持到終點
賽前最多只跑了26k(4:03速配)
沒想到全馬能撐回到終點
高手沒來幸運撿到總一
完賽時間3：02 當下感覺如釋重負
以及再也不想跑第二次馬拉松(但之後還是想跑)
跑步就是那麼的奇妙
當你說不想跑之後還是跑了
賽後有海鮮湯飯補給
充實的跑了個三小時
人生完成了一個里程碑
人生真得要跑過一場馬拉松才是人生
體驗到人生酸甜苦辣
全馬真得是30k過後完成和放棄在一線之隔
最後謝謝辛苦的工作人員與一路上的加油聲
2020年準備人生中重要的教師甄試
期望自己也能像完成一場馬拉松一樣達成目標
2018.12.16戀戀潮庄馬拉松
完成了人生中的初馬🏃42.195km
特別感謝張宏賓規劃賽前訓練課表、補給、準備細項
Jang Tsuen Wi賽前建議三顆鹽錠
感謝孫明榮神榮兄一路的陪跑（2017萬丹紅豆半馬一路陪跑及終點前獎金爭奪站）
與林建隆神隆兄（2016萬丹半馬被神隆兄超車）
#戀戀潮庄馬拉松
#大華慢跑協會
#總一
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