賽事心得／戀戀潮庄馬拉松 人生初馬的過程

賽事終於到來 6：30起跑

以大約每公里4：00配速隔著一段距離穩穩跟著前方神榮大哥

前半段遇到了些許山路

也和榮哥撐了下來

均速大約4：20

到了28k遇到神隆哥聊了2句話

稍加了點速度

到了32k照著步調走

必須要剩1/4 的體力撐完

跑感逐漸變好

配速增加到4：00-4：15

榮哥今天狀況不好

自己漸漸形成獨跑

到了35k配速慢慢的降到4：15-4：30

倒數公里數像度日如年

想在最後7k加速但速度拉不上來

到了最後2k瞬間降到4：45

最後1k又回到4：30

維持到終點

賽前最多只跑了26k(4:03速配)

沒想到全馬能撐回到終點

高手沒來幸運撿到總一

完賽時間3：02 當下感覺如釋重負

以及再也不想跑第二次馬拉松(但之後還是想跑)

跑步就是那麼的奇妙

當你說不想跑之後還是跑了

賽後有海鮮湯飯補給

充實的跑了個三小時

人生完成了一個里程碑

人生真得要跑過一場馬拉松才是人生

體驗到人生酸甜苦辣

全馬真得是30k過後完成和放棄在一線之隔

最後謝謝辛苦的工作人員與一路上的加油聲

2020年準備人生中重要的教師甄試

期望自己也能像完成一場馬拉松一樣達成目標

2018.12.16戀戀潮庄馬拉松

完成了人生中的初馬🏃42.195km

特別感謝張宏賓規劃賽前訓練課表、補給、準備細項

Jang Tsuen Wi賽前建議三顆鹽錠

感謝孫明榮神榮兄一路的陪跑（2017萬丹紅豆半馬一路陪跑及終點前獎金爭奪站）

與林建隆神隆兄（2016萬丹半馬被神隆兄超車）

#戀戀潮庄馬拉松

#大華慢跑協會

#總一