跑步小品／沒有痛苦，沒有收穫！
2020年受疫情影響，許多運動賽事都延期甚至取消，路跑活動無一倖免，趁著機會看新書（書名：極耐力 ENDURE /作者：艾力克斯.哈欽森 Alex Hutchinson)充實新知，書中（P-113)有提到（沒有痛苦，就沒有收穫）這句話，充分印證我日前其中一場路跑的實況。
記得2017年在嘉義市，有舉辦路跑活動，我當時參加男40歲組超半馬。當天賽程前半段依照配速（輕鬆跑），穩定跟在一組全馬選手後面，一開始還很輕鬆跟跑，甚至聽見前面選手在聊天，過了全馬遇半馬分岔路，才意識到還有12公里要追趕跑，這個時候才開始急起直追，路線上經過幾個上下坡及彎道，經過一段時間的追趕，終點進入體育場的終點線。
成績揭曉那一瞬間，簡直是讓我傻眼，分組取前7名我是第8名，我竟然只差一名而落選。回想到這場前半段配速策略，太保守太輕鬆了，以至於後半段趕不回來，但是：沒有痛苦，沒有收穫，這句是運動界常引用的格言，現在看來確又格外受用，加油吧！
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