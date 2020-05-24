跑者心得／我要和天一樣高 草山連峰與福巴越嶺

聆聽著這首歌的旋律, 陶醉在詞曲的意境中。腦中浮現曾有的青澀歲月, 而張雨生的歌曲, 總是恰恰好陪伴著那年代的希望, 夢想與瘋狂。

『手裡沒有煙, 那就劃一根火柴吧…』

草山連峰

疫情改變了全世界。原訂的目標賽事不是延期, 就是停辦, 防疫優先, 一定是要配合的。既然不便大集團行動, 那就三五跑友順心順意行。相較於操場或繞圈, 心中更偏愛大自然, 有山有坡, 人車稀少的路線。北台灣的陽明山系, 路徑選擇多元, 步道架設完善, 安全性高, 指標清楚, 是練跑或閤家郊遊踏青的推薦首選。

在承天團初識百行兄, 日也造暝也造, 百K戰神是也; 單車一日北高如探囊取物, 回家還能拉100下單槓…一日不知哪來的膽子, 造次私揪, 請百行兄帶領陽明山十連峰。有神人當領隊, 小的只要乖乖跟在後頭就好, 安心簡單多了。

十連峰, 又稱陽明山東西大緃走, 東起風櫃嘴, 西終北投清天宮。路程長度約23~24K左右, 總爬升約1,800M, 起終點都有公車捷運接駁可到, 交通方便。我們反著走, 從清天宮開始。心中盤算著, 上坡邊走邊休息, 平路 & 下坡則儘量跑起來, 看看結果如何。

開始就無限階梯緩升, 朝向天山, 面天山前進。這段屬熱身, 爬升不是最高, 但立馬開始飇汗, 飲水毛巾一定要隨身。面天山下坡時的階梯有許多青苔, 遇溼雨天氣, 或樹蔭茂密處, 最容易打滑, 特別特別要小心。

接著大屯西峰 + 大屯南峰, 屬技術路段, 差不多的爬升高度, 但全程有許多泥濘, 拉繩, 攀爬路段, 手套 (拉繩需要 & 萬一跌倒緩衝) + 帽子 (除遮陽吸汗外, 抬頭撞到樹幹, 也會比較不痛些…) 必備。這二座山頭遊客最少, 行進速度最慢。

(看看腳, 好累 / 照片來源 : 跑友 小紅)

大屯主峰, 七星主峰 & 七星東峰, 是十連峰中高度最高的三座山頭, 也是台北相當著名的親子健行路線, 遊客如織。此時天氣正好, 遠眺視野景觀最佳, 故沿途幾處取景聖地, 常見網美網紅在旁補妝拍照打卡。這一段超級適合攜家帶眷來場輕裝健身行。流點汗, 徜徉山林美景, 補補一週疲勞的元氣。

(跑過的美景, 一定也要帶家人來嚐嚐的)

下了七星山, 至冷水坑休息站稍做補給, 這裡有販賣冷飲熱食。摸出背袋裡的能量包, 想了3秒鐘又放了回去。體力連續輸出了快5個小時, 該對身體好一點吧。改到櫃枱買份燒肉綜 + 可樂 + 冰紅茶, 吃點真食物好了。小心剝下粽葉, 三角型的飯糰正冒著煙, 大口咬下, 感覺全身的細胞正在歡呼 ^^

(靜謐柳杉林 / 照片來源 : 跑友 小紅)

最難, 最高的前七峰落袋, 總路程也超過了一半。很喜歡這種先苦後甘型的路線。趁著一開始體力精力最充裕的時候, 把最難的事先搞定, 會有種鬆了一口氣的感覺。接下來的三座, 竹篙山, 石梯嶺, 以及頂山, 標高都不及前七峰。更讚的消息是, 剩下約10K的路程, 大多屬緩下坡。在後半段體力較不濟時, 這下坡來得剛剛好, 讓自己維持速度, 又可調節體能。

這段路可跑性相當高, 會經過擎天崗, 大草原, 會偶遇牛隻, 更會跑過如明信片風景般, 林相獨特的靜謐柳杉林, 心情格外輕鬆愉悅。不知不覺, 風櫃嘴涼亭就在眼前。

福巴越嶺

『手裡沒有煙 那就劃一根火柴吧 去抽你的無奈 去抽那永遠無法再來的一縷雨絲』

來得好不如來得巧。前一週好友吳董才推薦這段剛重新開放不久的健行路線, 心嚮往之; 隔週就從華翠夜跑團聽聞, 友團台北捷兔的會長薛哥 & 蕭大哥號召眾義勇軍包車前行。

(二車義勇軍 / 照片來源 : 兔友 大鋒)

有些事, 現在不做, 以後也不會做了。

原訂名額雖已滿, 請HD哥協助爭取排隊後補。期盼因緣俱足, 水到渠成。

慕名台北捷兔是個陣容堅強, 團結力凝聚力都十分強大的跑山團, 行程規劃了得。由於團體腳程不一, 加上車程考量, 為求抵達終點 (福山) 的時間能儘量一致, 此行共分二部車。一車健行組清晨集合先行, 二車越野組晩2小時出發, 從後趕上。

(幽靜古道一隅)

據台灣山林悠遊網介紹 (https://recreation.forest.gov.tw/Trail/RT?typ=3&tr_id=024), 福巴越嶺古道從烏來福山 (~430M) 到巴陵拉拉山 (~1,666M), 總長約18K。沿線有許多紅檜巨木, 也是野生動物的重要棲地。古道為早年泰雅人狩獵通婚訪親的社路, 亦為山地警備道路。步道難度分級為3, 屬中等難度 (按 : 1級適合一般大眾, 會流點汗, 均海拔1,000M左右; 漸難至 5級, 挑戰性高, 需申請入山證, 均海拔3,000M以上)。

(兔友輕功 飛奔而去)

11點從巴陵起跑, 前4K緩升約200~300M, 接著後頭14K一路緩下坡1,200M, 直至福山。先微苦, 後長甘的路線, 最愛。

全程初為車道, 後接步道, 接著就進入高低起伏, 僅通人, 迂迴嶇折的山徑了。補給站 ? 沒有。撤退點 ? 沒有。看倌們入山前所需的飲水食物細軟…等等, 請務必要準備好; 也要預估好自身體力, 避免天黑了還在山中與螞蝗作伴。

(之字形險道 / 照片來源 : 兔友 李盛填大哥)

兔友們各個武藝高強, 臥虎藏龍, 男是李慕白, 女為玉嬌龍。一進山林踏點確認後隨即輕功草上飛, 轉瞬無影無蹤。所謂時間花在哪裡, 成就在哪裡。每週定期的野(ㄆㄧˊ) 跑 (ㄐㄧㄡˇ)聚會, 數年下來真不是蓋的。

回想起多年前, 第一次學校以外的跑步活動, 是Metro Hash土城承天寺S路線; 第一次正式路跑賽是EZFun主辦的四獸山徑越野跑, 都是與山有關。這僅有的一生初識, 種下了今後與山林不解的緣份。跑在山裡, 很放鬆很開心, 就像回到老地方。

沒有賽事, 沒有考核, 沒人要求下, 還會主動想做的…這份初衷絕然珍貴。這趟來是要重溫山林悸動, 見見老朋友的。

福巴越嶺2020年重新開放, 需申請入園證, 每日開放100人。此行為平常上班日, 故不見遊客, 整座山林幾乎獨享。古徑生態很野, 巨木林相, 潺溪倒幹, 苔蘚蛛網, 一片青翠, 生意盎然。

(古道一隅 / 照片來源 : 兔友 Carrier Ho)

七八成的路段可跑性高。但多處有急彎, 有碎石, 有狹徑, 有滑橋, 也有之字形上下坡, 相較於健行, 越野跑速度稍快, 危險性較高些。故必須百分百專注。專注在每一步的踩點, 專注在前方, 專注在呼吸, 手腳四肢五官都要打開來, 除了安全外, 莫忘感受這片森林的輕撫。

(小心前行 / 照片來源 : 兔友 Carrier Ho)

也許是全然的專注與投入, 全然不知時間已過, 大羅蘭吊橋就在眼前。全身溼泥, 汗水雨水交雜。體力上雖累, 腦袋卻像睡了一場好覺, 心中滿滿的知足與感謝。

『沒有煙抽的日子, 那就劃一根火柴吧…』

(生命力 / 照片來源 : 兔友 Carrier Ho)