快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

跑者心得／風雨不足畏 內灣尖石折返跑

運動筆記 / 痛痛人阿叔

「風雨不足畏，地形任縱橫」  這是當兵時某訓練單位的歌曲

隨著當年有一頭飄逸長髮的奧肖年變成沒有頭髮的痛痛人阿叔

最近梅雨季，天天下雨，難道我就要這樣荒廢了嗎？

不行啊～我不想繼續當穩重的成年男子了!!!!

看到朋友給的跑內灣到尖石照片，清晨的山嵐中透露出的晨光

潺潺的溪水與跨越兩岸的吊橋

我...心動了

我知道我這次去是不會有這樣的美景，但就是個自我挑戰

衝了啊～反正這兩點的距離沒有很遠，我就設定跑個一小時的時間就好

到內灣時天還沒亮，把車停在過了內灣後的路邊停車場 (免費，這很重要)

換了衣服後在毛毛細雨中開始跑步

跑步前先跟停車場的土地公土地婆用手拜了一下

希望今天來這打擾探險跑步一切平安

很意外的，有人行道可以跑，到了較窄的路段也有綠色的人行道區域

雖然很多可能是在送豆腐的車輛高速疾駛，但整體只要沿著旁邊跑就很安全

到了後段又有沿著堤防上的寬闊水泥路面可以跑

沒有車子的影響自己就可以開始加速了........嗎！？

才怪!! 才想要加快速度時，赫然看見遠方有一組三隻的黑狗幫

怕狗如怕老闆的我，只好俗辣的轉去跑馬路旁邊... 我就是怕狗嘛～

連日的下雨，溪水暴漲，水聲隆隆... 

完全沒有朋友那潺潺溪水的小家碧玉美感

只有想起被老闆狗幹的淒涼... 

是的，看得出來，我怕狗是有原因的

在雨中雖然衣褲鞋全濕透，但是因為一直在運動

衣服上的衣服上的雨水居然不冷甚至還有點溫溫的

到了我設定的折返點 尖石天主堂

看著教堂上方的聖母瑪麗亞的雕像，我想起多年前在日本冰天雪地中

也曾這樣的仰望聖母瑪麗亞的雕像，真是意外的巧合

下坡路段如果是平時可能會加速一下

但是因為是水泥堤防路面，很怕鞋子抓不住路面

而且之前曾經下坡衝太快，導致脛骨骨膜發炎

又而且自己本來就是想要慢慢跑

所以就看著風景慢慢往下跑到內灣

清晨的內灣吊橋都沒有人，這就是一人獨霸的感覺啊～

在內灣這邊有木棧板步道可以跑

跑一跑突然聽到後面發出噪音

回頭一看，阿娘威～

因為下雨，一枝樹枝就這樣掉在我身後

如果我再慢一點就會直接爆頭

想到出發前的隨手對土地公土地婆的拜拜，還有天主堂聖母瑪麗亞的垂憐

不論自己的宗教信仰為何，做人為善總沒錯

雖然一開始自己也是很掙扎猶豫

是否要去搞得自己濕透狼狽一身，然後也看不到美景

但是，感謝老天給我的鼓勵

謙卑不代表卑微，堅持才有收穫

【彩蛋時間】

跑完跑去竹東找朋友，路上有另外的朋友推薦他認為的竹東鼎泰豐

東吼西-手工鮮肉湯包

一份55元，紅茶10元，湯包皮薄肉細，雖然沒有像鼎泰豐那樣細膩

但是以一家路邊庶民小吃，這是相當值得的享受

有趣的是我這外地人身處客家地帶，周遭圍繞著客家話

這就是在地特色，這才是台灣鄉鎮吸引人的地方

相關新聞

跑者心得／我要和天一樣高 草山連峰與福巴越嶺

聆聽著這首歌的旋律, 陶醉在詞曲的意境中。腦中浮現曾有的青澀歲月, 而張雨生的歌曲, 總是恰恰好陪伴著那年代的希望, 夢想與瘋狂。 『手裡沒有煙, 那就劃一根火柴吧…』 草山連峰 疫情

跑者心得／風雨不足畏 內灣尖石折返跑

「風雨不足畏，地形任縱橫」 這是當兵時某訓練單位的歌曲 隨著當年有一頭飄逸長髮的奧肖年變成沒有頭髮的痛痛人阿叔 最近梅雨季，天天下雨，難道我就要這樣荒廢了嗎？ 不行啊～我不想繼續當穩重的成年男

賽事心得／2020 Pinglin VK 坪林越野入門登高賽

距離4.8k爬升800m的 坪林越野入門登高賽 起跑後就直接階梯往上 沒多久就進入山徑 山徑裡的階梯更陡 往鬼子瀨山前就有不少陡梯及山徑 抵達鬼子瀨山後路線才比較緩和 沿路跑到CP1喝水

跑步知識／田徑頑童教你「400米跑法」

Copyrights©2020 黃培榮 成功大學航太工程博士 （頑童出品，v高手來讀 o藏起來讀 o必定要讀 o有目共讀，策略文章） （※警語：根據頑童分級制度，本篇屬於【限制級】，內含實戰場

訓練心得／宇老大滿貫 16小時06分完成！

在台北超馬後，我為了改善長年帶傷的問題，調整訓練方式，增加了重量訓練，身體確實強化不少。因此雖然距離賽季還早，由四月起我已經增加跑量，每週都有一趟超過60K的行程。五月份雖然已經跑過兩趟石門水庫大環湖

路跑／疫情影響 運動品牌361°撤出台灣實體通路

設計及開發皆由台灣鞋業人才操刀的運動品牌361°，受到新冠肺炎疫情影響，導致訂單銳減。為求資源整併，集團總部宣布於6月底...

跑步小品／持續努力 等待放晴

希望這波梅雨能為今年所帶來「霉」（疫情）一起帶走。 下雨時心情總是煩悶低落嗎？今年的梅雨卻給了我另一種解讀。有時候一件事情頓時看不到結果看不出希望，就算你很努力很辛苦甚至很痛苦...但是如果任何

跑過、煩惱過，才能發現的事 讀大迫傑新書心得分享

大迫傑是個日本田徑長跑選手，身為跑者絕對對記得的21世紀當今現在的傳奇人物，當時寫這本書的時候，那時大迫傑在2018年10月的芝加哥馬拉松以2小時5分50秒刷新日本紀錄。但是在我拿到這本書的時候，又在

跑步知識／哪裡不能打？筋膜按摩槍的使用注意事項

（影片來源：Daruma Life 生活不倒翁 x Michella 米雪拉生活研究室 ） 近年來，越來越多選手在運動前後，都會用筋膜按摩槍暖身或舒緩，自主放鬆雖愈加便利，但在按摩前我們也該先了

訓練心得／海拔1500公尺 宇老臭豆腐我跑來了

相信有去過宇老的人，一定都知道就在宇老派出所對面，有一家很有名的“正宗宇老臭豆腐”，經過TVBS食尚玩家採訪過後，來嘗鮮的人就更多了.... 就在每週一次21K的訓練後，吳大哥就提議，何不找個時間我

日月潭環湖馬拉松 值得珍藏的初馬獎座

圓滿 .. 期待和您一起完成 .... 2020 日月潭環湖馬拉松報名：https://bit.ly/20201025sml Website :www.sunmoonlakemarat

焦點人物／田徑頑童 常摔得遍體鱗傷的航太博士

1973射手座 （啊嗚～～～！…………然後摔倒！一匹常常摔得遍體鱗傷的馬！唉～！男兒有淚不輕彈！！） 簡介： 國立成功大學航空太空工程學系學士、碩士、博士 （跑步需要的：動力學、彈性力學、振動

熱門新聞

NBA／最後一舞內容不實？美記者：喬丹說了不少謊

超越世俗定義成功標準 擇善固執的硬漢「教皇」史隆

萬轟倒數／史上首轟沒人投票給汪俊良 禮物自己帶回家

NBA／悼念一代名帥史隆 波總：他一直都是我的導師

現場重現／史上最衝的領隊 「郭大砲」豪氣擺出阿Q桶麵

NBA／最後一舞喬丹紅眼訪談 網友又製成梗圖流傳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。