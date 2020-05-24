跑者心得／風雨不足畏 內灣尖石折返跑

「風雨不足畏，地形任縱橫」 這是當兵時某訓練單位的歌曲

隨著當年有一頭飄逸長髮的奧肖年變成沒有頭髮的痛痛人阿叔

最近梅雨季，天天下雨，難道我就要這樣荒廢了嗎？

不行啊～我不想繼續當穩重的成年男子了!!!!

看到朋友給的跑內灣到尖石照片，清晨的山嵐中透露出的晨光

潺潺的溪水與跨越兩岸的吊橋

我...心動了

我知道我這次去是不會有這樣的美景，但就是個自我挑戰

衝了啊～反正這兩點的距離沒有很遠，我就設定跑個一小時的時間就好

到內灣時天還沒亮，把車停在過了內灣後的路邊停車場 (免費，這很重要)

換了衣服後在毛毛細雨中開始跑步

跑步前先跟停車場的土地公土地婆用手拜了一下

希望今天來這打擾探險跑步一切平安

很意外的，有人行道可以跑，到了較窄的路段也有綠色的人行道區域

雖然很多可能是在送豆腐的車輛高速疾駛，但整體只要沿著旁邊跑就很安全

到了後段又有沿著堤防上的寬闊水泥路面可以跑

沒有車子的影響自己就可以開始加速了........嗎！？

才怪!! 才想要加快速度時，赫然看見遠方有一組三隻的黑狗幫

怕狗如怕老闆的我，只好俗辣的轉去跑馬路旁邊... 我就是怕狗嘛～

連日的下雨，溪水暴漲，水聲隆隆...

完全沒有朋友那潺潺溪水的小家碧玉美感

只有想起被老闆狗幹的淒涼...

是的，看得出來，我怕狗是有原因的

在雨中雖然衣褲鞋全濕透，但是因為一直在運動

衣服上的衣服上的雨水居然不冷甚至還有點溫溫的

到了我設定的折返點 尖石天主堂

看著教堂上方的聖母瑪麗亞的雕像，我想起多年前在日本冰天雪地中

也曾這樣的仰望聖母瑪麗亞的雕像，真是意外的巧合

下坡路段如果是平時可能會加速一下

但是因為是水泥堤防路面，很怕鞋子抓不住路面

而且之前曾經下坡衝太快，導致脛骨骨膜發炎

又而且自己本來就是想要慢慢跑

所以就看著風景慢慢往下跑到內灣

清晨的內灣吊橋都沒有人，這就是一人獨霸的感覺啊～

在內灣這邊有木棧板步道可以跑

跑一跑突然聽到後面發出噪音

回頭一看，阿娘威～

因為下雨，一枝樹枝就這樣掉在我身後

如果我再慢一點就會直接爆頭

想到出發前的隨手對土地公土地婆的拜拜，還有天主堂聖母瑪麗亞的垂憐

不論自己的宗教信仰為何，做人為善總沒錯

雖然一開始自己也是很掙扎猶豫

是否要去搞得自己濕透狼狽一身，然後也看不到美景

但是，感謝老天給我的鼓勵

謙卑不代表卑微，堅持才有收穫

【彩蛋時間】

跑完跑去竹東找朋友，路上有另外的朋友推薦他認為的竹東鼎泰豐

東吼西-手工鮮肉湯包

一份55元，紅茶10元，湯包皮薄肉細，雖然沒有像鼎泰豐那樣細膩

但是以一家路邊庶民小吃，這是相當值得的享受

有趣的是我這外地人身處客家地帶，周遭圍繞著客家話

這就是在地特色，這才是台灣鄉鎮吸引人的地方