跑者心得／風雨不足畏 內灣尖石折返跑
「風雨不足畏，地形任縱橫」 這是當兵時某訓練單位的歌曲
隨著當年有一頭飄逸長髮的奧肖年變成沒有頭髮的痛痛人阿叔
最近梅雨季，天天下雨，難道我就要這樣荒廢了嗎？
不行啊～我不想繼續當穩重的成年男子了!!!!
看到朋友給的跑內灣到尖石照片，清晨的山嵐中透露出的晨光
潺潺的溪水與跨越兩岸的吊橋
我...心動了
我知道我這次去是不會有這樣的美景，但就是個自我挑戰
衝了啊～反正這兩點的距離沒有很遠，我就設定跑個一小時的時間就好
到內灣時天還沒亮，把車停在過了內灣後的路邊停車場 (免費，這很重要)
換了衣服後在毛毛細雨中開始跑步
跑步前先跟停車場的土地公土地婆用手拜了一下
希望今天來這打擾探險跑步一切平安
很意外的，有人行道可以跑，到了較窄的路段也有綠色的人行道區域
雖然很多可能是在送豆腐的車輛高速疾駛，但整體只要沿著旁邊跑就很安全
到了後段又有沿著堤防上的寬闊水泥路面可以跑
沒有車子的影響自己就可以開始加速了........嗎！？
才怪!! 才想要加快速度時，赫然看見遠方有一組三隻的黑狗幫
怕狗如怕老闆的我，只好俗辣的轉去跑馬路旁邊... 我就是怕狗嘛～
連日的下雨，溪水暴漲，水聲隆隆...
完全沒有朋友那潺潺溪水的小家碧玉美感
只有想起被老闆狗幹的淒涼...
是的，看得出來，我怕狗是有原因的
在雨中雖然衣褲鞋全濕透，但是因為一直在運動
衣服上的衣服上的雨水居然不冷甚至還有點溫溫的
到了我設定的折返點 尖石天主堂
看著教堂上方的聖母瑪麗亞的雕像，我想起多年前在日本冰天雪地中
也曾這樣的仰望聖母瑪麗亞的雕像，真是意外的巧合
下坡路段如果是平時可能會加速一下
但是因為是水泥堤防路面，很怕鞋子抓不住路面
而且之前曾經下坡衝太快，導致脛骨骨膜發炎
又而且自己本來就是想要慢慢跑
所以就看著風景慢慢往下跑到內灣
清晨的內灣吊橋都沒有人，這就是一人獨霸的感覺啊～
在內灣這邊有木棧板步道可以跑
跑一跑突然聽到後面發出噪音
回頭一看，阿娘威～
因為下雨，一枝樹枝就這樣掉在我身後
如果我再慢一點就會直接爆頭
想到出發前的隨手對土地公土地婆的拜拜，還有天主堂聖母瑪麗亞的垂憐
不論自己的宗教信仰為何，做人為善總沒錯
雖然一開始自己也是很掙扎猶豫
是否要去搞得自己濕透狼狽一身，然後也看不到美景
但是，感謝老天給我的鼓勵
謙卑不代表卑微，堅持才有收穫
【彩蛋時間】
跑完跑去竹東找朋友，路上有另外的朋友推薦他認為的竹東鼎泰豐
一份55元，紅茶10元，湯包皮薄肉細，雖然沒有像鼎泰豐那樣細膩
但是以一家路邊庶民小吃，這是相當值得的享受
有趣的是我這外地人身處客家地帶，周遭圍繞著客家話
這就是在地特色，這才是台灣鄉鎮吸引人的地方
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