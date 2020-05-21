訓練心得／宇老大滿貫 16小時06分完成！

在台北超馬後，我為了改善長年帶傷的問題，調整訓練方式，增加了重量訓練，身體確實強化不少。因此雖然距離賽季還早，由四月起我已經增加跑量，每週都有一趟超過60K的行程。五月份雖然已經跑過兩趟石門水庫大環湖（一次加碼到93K，一次72K） ，但總覺得有些不滿足，因此這趟行程純粹是為了解跑步的癮。

「宇老大滿貫」原是單車的經典路線，一趟行程必須包含「羅馬公路」與1500公尺的「宇老」，全程119.37k（應該只有118k左右，我在內灣誤跑了一段），總爬升高度2373m，總下降2226m。

5/16是我第一次跑大滿貫，但多年前我已騎單車不同方向都完成這路線，路況不陌生。我跑的是逆時鐘大滿貫，即以逆時鐘方向串連宇老與羅馬公路，先上宇老，下玉峰村，經三光，由蘇樂進北橫，由羅浮經馬武督到關西。這麼跑有兩個理由，其一，老街溪幾個無坡不歡的跑友約宇老團練，不善山地馬的我，對以陡坡聞名的宇老心存畏懼，跟好友們一起上，感覺比較踏實。看到那幾個好戰份子，因為我後面還有七八十公里要應付，都降速陪跑，沒撩我，免得我爆掉，讓我好感動。再者，我很熟悉羅馬公路，放在行程後段比較好應付。

以陡坡聞名的宇老竹60

爬坡很熱，我們以冰涼的山泉水降溫

宇老最高點標高約1500公尺

過了宇老我得自己完成大滿貫，好友設計的歡送情境，助攻效果極佳，讓我盈滿能量。

我於0409由關西出發，經內灣、尖石上宇老，我大約於1430跑了83k到羅浮，由於無法改善燒襠狀況，如果跑完35k的羅馬公路後果不堪設想（棄跑的念頭產生），還好羅馬小吃的老闆娘告訴我沒有公車到關西，羅浮也沒有計程車😓（其實除了燒襠外我的狀況還可以，依我的牛脾氣，就算有車我也不會坐）我氣悶的沒吃我喜歡的麵點小菜，就往羅馬公路的次高點佳嵐行進。到了佳嵐雖然只剩三十多公里，但以我當時的狀態與不停的山區大雨，我要好好跑完難度很高，乾脆在此飽餐一頓，稍事休息再一鼓作氣跑完，不然在羅馬淋雨弄不好還有失溫的危險。

玉峰大橋

我正好遇上尖石鄉農產品拍賣會，老闆娘請我吃當地又脆又香甜的水蜜桃

由三光眺望巴陵大橋，右邊的是舊橋

蘇樂大橋

我的運氣很好，佳嵐的餐點風味不錯，一家四口經營的餐廳，第二代（二十多歲）已接手。早年我騎單車在此用餐都爸爸媽媽做給我，今天是哥哥做菜，妹妹負責吧檯，還幫我的水袋補滿水，讓我跑到關西都不虞匱乏。這個補給實在超值，美味的餐點為我身體注入能量，親切的對待激勵我勇往直前。跑超馬有時候只要一點點理由，就有前進的動能。

北橫的大雨

榮華大壩

雲霧裡的雪霧鬧部落

5/16的逆時鐘大滿貫，前半頂著日曬並不好跑，還好上週沒跑好羅馬，讓我謹慎補給，雖然辛苦，但跑得順利。唯我將三光定為重要的補給站，但三光竟無商店，飲用水用罄，撐了3k在蘇樂大補充才恢復元氣，爾後水若快用完時應在三光前一個村落二砂崙補給，才不至陷入窘境。

比亞外部落

看到這個不要太高興，距離羅馬公路入口還有2公里多

羅馬公路次高點

19：06我由縣界跑到這裡，很希望能在16小時內完工， 面對剩下的11k（其實還剩12.5k）下坡，因嚴重燒襠不得不暫停，順便報平安（這最後14K我通常不停的）。往後走走跑跑，一路調整磨擦部位，終於跑到剩2k左右處。看看時間還夠，顧不得跨下燒灼感，往前跑去，聽到手錶提示聲，知道過了時間，但台三線燈光越來越明亮，終於抵達終點。雖晚了6分鐘，仍感興奮。

今天是我獲得最多人讚賞的一天，除了正常的單車騎士的加油聲外，還有人停車跟我合照。進入北橫公路跑的26k都是滂沱大雨，好多人開窗加油、比讚，仿佛做一件事只要夠瘋魔就能產生神性似的。

我由0409跑到2015，花了16小時6分鐘完成逆時鐘宇老大滿貫。坡我爬夠了，下週我只想跑平路，甚至是軟綿綿的跑道就好了。

完工照，是起點也是終點的711馬武督門市 。