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跑步小品／持續努力 等待放晴

運動筆記 / 黃俊麒

希望這波梅雨能為今年所帶來「霉」（疫情）一起帶走。

下雨時心情總是煩悶低落嗎？今年的梅雨卻給了我另一種解讀。有時候一件事情頓時看不到結果看不出希望，就算你很努力很辛苦甚至很痛苦...但是如果任何事情都是這麼容易就能得到，那麼世界上就只會有一種人，那麼何謂奧運精神？

這次的疫情影響了各行各業，或許某些行業影響不大，但你說真的不影響嗎？金錢利益上不影響但自身跟環境也是如此嗎？喜歡雨天的人就不受雨影響嗎？我不相信因為誰喜歡出門鞋子都是濕的？沙漠的人例外 放錯重點...(自己Q）

這世上不會只有你一個人在承受痛苦，你也不是悲劇裡面的主角，所以在這波（疫情）過程中所承受的壓力或失敗，都會是雨後放晴的能量。

失敗了嗎？這一次你不是一個人，讓我們一起逆轉吧。精神上的痛苦、心靈上的委屈、身體上的疲憊，如同這場梅雨一陣雨一陣晴。

可以休息，別因為這樣就停下腳步，在停下腳步的同時，那些痛苦的人比你努力的人仍努力向前著，那麼為什麼停下來呢？要相信持續努力總會放晴！如果選擇活下去，就應該繼續為自己爭一口氣。

午覺夢醒後，雨天隨筆。 待會訓練...啊什麼時候放晴呢？ 天曉得....

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