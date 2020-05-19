跑步知識／哪裡不能打？筋膜按摩槍的使用注意事項

（影片來源：Daruma Life 生活不倒翁 x Michella 米雪拉生活研究室 ）

近年來，越來越多選手在運動前後，都會用筋膜按摩槍暖身或舒緩，自主放鬆雖愈加便利，但在按摩前我們也該先了解筋膜槍的使用注意事項，到底哪裡是切忌不能打的部位呢？

繼前兩集文章，提到「跑前」和「跑後」運動按摩，該如何使用更輕巧的iNO小捶按摩槍、按摩哪裡的肌群後，這次，SUB3 馬拉松治療師林世奇將與我們分享，使用筋膜按摩槍的注意事項，確保我們在修復肌肉的同時，不會弄巧成拙傷害到自己的身體。

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筋膜按摩槍的力道，到底怎樣才合適？

首先，使用按摩槍時應調整到自己覺得最舒適的適當強度，才能幫助你達到最好的放鬆效果。前兩集有提到，跑前暖身時可以用較輕柔的力道，溫和地喚醒肌肉；跑後舒緩則可以調整到較高的強度，幫助找到更緊繃、深層的痠痛點，達到深度放鬆。

跑前：小檔力道，輕柔喚醒肌肉

跑後：大檔力道，深層舒緩緊繃

至於怎樣才知道按摩是否有效，世奇治療師建議，打完按摩槍後，可以站起來動一動，感受身體的變化，如果覺得差不多放鬆了，該肌群的按摩循環就能結束。

按摩槍使用禁忌！千萬不能打哪些部位？

小心按摩不當反倒受傷，因此在按摩之前應先認識身體的部位，以及哪裡是「切忌不能」施打按摩槍的地方：

避開大腿臀部、膝關節骨凸處 如：大腿外側的大轉子、正後方的薦椎、股四頭肌下接的前方膝蓋處，以及大腿外側、前側到內側的膝關節骨凸處，都是使用按摩槍時需要注意「不要施打」的地方，避免受傷。

避開小腿外側的腓骨頭 在按摩小腿外側的脛前肌時，注意應避免直接施打膝蓋外下方「腓骨頭」的點。

避開踝關節骨凸處、避免刺激肌腱

沿著小腿外側按摩，應避開踝關節骨凸處，內外兩側的骨頭都該注意。按摩槍的使用原理主要是處理肌肉，肌肉筋膜都在肌肉束上，所以沒必要特地按摩容易疼痛的踝關節部位。

另外，踝關節有很多肌腱經過，不建議多做刺激，原因如下：

1. 肌腱本身循環沒那麼好，打的時候容易受傷發炎2. 肌腱裡的受器，對按摩槍震動的感覺也沒那麼敏感3. 按摩槍主要施打大肌肉群

按摩腰部的重點，避開脊椎、腹肌 使用按摩槍最重要的是，不要打骨頭！打了不僅沒幫助還可能會受傷。

再者，也不建議按摩腹肌處，腹部前側有很多內臟，放鬆腹肌之前可能還會讓肚子內的器官不舒服，因此肚子前側盡量不要使用按摩槍。

（ 影像製作/米雪拉 內容/林世奇 編輯/iNO小捶按摩槍團隊 ）

按摩工具分享－更輕、更小的筋膜按摩槍

片中出現的「綠色按摩槍」由運動筆記贊助提供，不同於以往市面上他牌筋膜按摩槍的沉重感，iNO 小捶按摩槍 以更輕巧的機身，方便跑者們獨立操作，可搭配獨家小檔力道，舒緩跑步前後的痠痛。