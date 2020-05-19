跑過、煩惱過，才能發現的事 讀大迫傑新書心得分享

大迫傑是個日本田徑長跑選手，身為跑者絕對對記得的21世紀當今現在的傳奇人物，當時寫這本書的時候，那時大迫傑在2018年10月的芝加哥馬拉松以2小時5分50秒刷新日本紀錄。但是在我拿到這本書的時候，又在今年2020年3月1日東京馬拉松以2小時5分29秒有再度刷新日本紀錄。亞洲最速男!

2:05:29是什麼概念呢？就是跑3000公尺以連續14次8分58秒速度，就算我最後三千公尺跟大破傑拼命地跑也會輸給他的人哈哈，不對可能用最後1公里拼，也會輸給他的人哈哈^^每公里2分58秒的速度在前進不到3分速的速度，哇真的令人驚艷非凡。有部YouTube的歌曲影片，大破傑在其中，已經距離現在六年了(2014/3/11)，歌曲很好聽，大家也可以看看當時大破傑所說的話。(影片連結)

書中有句說到：「在每天不斷的變化的狀況下，該如何忍耐並創造自己的一席之地?這對生存來說，至關重要」。

在日本是有企業隊的，台灣則是運動員自己找尋出路，但大迫傑則跳出日本企業隊的舒適圈，而去打勾勾奧勒岡計畫，我覺得是讓自己在一群很強的人中讓自己更競技吧！

書中說到:「他是抱著腿廢掉之後退出田徑圈的心情在跑步的」，真是令人覺得哇！不是在跟大家開玩笑的。是以「下定決心」的精神去拼搏著。積極之正面的心去跑，專注在當下很重要。

大迫傑自己訂下了目標就是成為「指導者」的心去教育下一代，我覺得非常的好，他是以一個無私奉獻的心，去教育下一代，因為跑步的事不是說靠大迫傑就好了，而是正在閱讀的你我它每個人去努力著。

大迫傑東京馬拉松衝刺終點的畫面

他認為跑馬拉松有60%是體能，40%是意志，要充分使出訓練100%的成果，需要高強的意志力。所以他提出「光站在起跑線上已很有成就感」。

大迫傑是「心無旁鶩，專注在自己身上」的跑法，「能夠毫不妥協完成練習並站在起跑線上，本身就已經是一種勝利了」不禁深深佩服起來。

情緒控制能力不為別人，為自己而跑，也是在終點遇見更好的自己所以正面思考很重要正面思考正面思考正面思考因為很重要所以要說三次!加油正在閱讀的跑者們我也要為自己去拼看看，打算自己跑步環島，試圖在七天跑完的可能性。

#楊梅樂跑團#我是萬仁之跑步日記#南無阿彌陀佛

大迫傑新書 「跑過、煩惱過，才能發現的事。」