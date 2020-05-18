焦點人物／田徑頑童 常摔得遍體鱗傷的航太博士

1973射手座

（啊嗚～～～！…………然後摔倒！一匹常常摔得遍體鱗傷的馬！唉～！男兒有淚不輕彈！！）

簡介：

國立成功大學航空太空工程學系學士、碩士、博士

（跑步需要的：動力學、彈性力學、振動力學、結構動力學、材料力學，甚至是空氣動力學，以及要能精準控制的相關控制學或理論，這個科系全部都有！修完後很多運動力學自然就會明白，進而才能加以控制！但，算是啃得相當辛苦的科系！碰到熱會被熱死、碰到流會被淹死、碰到電會被電死、碰到力會被壓死…）

以第一志願高分進大學部，兩次獲得優良學生書卷獎，甄試第一名直升碩士班，亦以第一名考上博士班，研究所連續五年皆獲得教育部研究獎學金

（優良不優良不知道，食衣住行都要錢，還要交女朋友、跑田徑、買釘鞋！甘苦人只能靠獎學金過活！）

觸控面板公司副理、經理、協理、副總經理、研發最高主管、專業經理人

（有大尺寸觸控面板需求的朋友記得聯繫我喔！讓我有機會親自為您服務！）

國立成功大學田徑隊校友會第二任理事長

1994年於以色列舉行第四十五屆國際航太聯盟(IAF)會議學生論文比賽，榮獲第四名(在非英語系國家則為第一名)

1995年全國中國工程師學會學生工程論文競賽，榮獲機械力學組特優(第一名)

1995年當選「大專優秀青年代表」

1995年榮獲「國立成功大學學生表現成就獎」

1993年至2005年全國大專運動會一般男子組110米跨欄紀錄保持人

1994年迄今全國大專運動會一般男子組400米跨欄紀錄保持人

（奇怪！有這麼難破嗎？只是副項又沒什麼練，主項是練110米跨欄！）

2016年迄今全國男子40歲組400米跨欄紀錄保持人

2019年迄今全國男子45歲組200米、400米、400米跨欄、4x100米接力、4x400米接力等紀錄保持人

2014年於日本舉行亞洲大師田徑賽M40歲組110米跨欄銅牌、400米跨欄銅牌

2016年於新加坡舉行亞洲大師田徑賽M40歲組200米金牌、400米跨欄銀牌、110米跨欄銅牌

2016年於澳洲舉行世界大師田徑賽M40歲組400米跨欄銀牌

（此時此刻，本來應該是淚流滿面、痛哭流涕，但其實心裡百般無奈！不得不承認自己是400米跨欄選手！）

2017年於中國舉行亞洲大師田徑賽M40歲組110米跨欄金牌、400米跨欄金牌、200米銀牌

2019年於馬來西亞舉行亞洲大師田徑賽M45歲組110米跨欄金牌、400米跨欄金牌、200米銀牌