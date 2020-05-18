訓練心得／海拔1500公尺 宇老臭豆腐我跑來了

相信有去過宇老的人，一定都知道就在宇老派出所對面，有一家很有名的“正宗宇老臭豆腐”，經過TVBS食尚玩家採訪過後，來嘗鮮的人就更多了....

就在每週一次21K的訓練後，吳大哥就提議，何不找個時間我們大家一起到宇老吃臭豆腐，愛吃的我，馬上說好喔...我來開車，但吳大哥說我們是要跑步上山！！不是開車！也不是騎單車喔！！我心裡想.....吃個臭豆腐要那麼累嗎！！？？海拔1500公尺....來回42K！！

經過幾天討論後，日期決定了5/16號風雨無阻！05：30尖石鄉公所集合出發！就這樣我們來到風景優美的尖石鄉，好美。

跑到這大概4K對面有家萊爾富可以稍微休息，買個東西補給一下，後面就開始準備爬坡了.....

青蛙石。

天然青蛙石，有像嗎？我覺得還是上面那隻比較像.....哈哈。

大約5K會看到青蛙石...是我太久沒來了嗎？！現在被圍起來！進不去了。

後來才知道原來現在進來青蛙石這要收費....而且買票要再往上1K的售票處購票！

跑宇老當跑廚房一樣的小傅，要我們大家往遠處的高山看，然後說....大家有看到那尖尖的山頭嗎？？那就是我們今天的目標→宇老！

路標大約12K會經過金財商店，這站是補給大站！一定要停下來休息，補給一下，風景也很棒！有提供冷熱食，還有冰冰涼涼的山泉水可以沖一下讓你恢復體力！當然這裡也有廁所可以使用.....

吳大哥，我，小韋，鍾大哥。

13.5K....宇老臭豆腐2店？？！！我要正宗的啦.....

越往上跑風景越來越迷人。

這段很漂亮可以看到尖石街上...

怎麼都是爬不完的坡啊！！而且每個坡都好噁心！

跑到這15K....到宇老還有5K！

跑宇老跟跑廚房一樣的小傅，感謝他一路為我們介紹路線及補給的地點。

路上還遇到鹹鴿來練車，已經上下騎2趟了！他今年目標→武嶺破4，加油！你沒問題的～

到這大約19K....左轉緩坡上宇老，右轉好像比較陡，但距離短，愛跑步的我們當然是走遠路...哈哈。

從尖石萊爾富就遇到的高手。

一步一腳印...永不放棄！臭豆腐我來了.....哈哈。

宇老我們到了....

宇老派出所海拔1500.....

當然要帶慢跑社的旗幟上來走走～

吳大哥好開心......

大家都好高興喔～

我跟吳大哥。

不會吧！！！臭豆腐店竟然沒有開！！？？我跑了21K就是為了你...

吳大哥Bye Bye 加油！你沒問題的。

特別說明一下，這次上宇老的2個重要任務。

第一個任務也是最重要的任務當然就是吃宇老臭豆腐....哈哈。

第二個次要任務就是，要陪吳大哥一起跑宇老這段山路，因為他今天要挑戰大滿貫120K！！我們在宇老這分開，一樣是下坡我們是往回跑，而吳大哥還有80幾K要跑！！！真的很配服吳大哥！

一路跑下來就不停錶，看整個行程花了多少時間...

正宗本店沒吃到....只好吃宇老臭豆腐2店。

我，東峰，小韋，鍾大哥，漢忠，一雄。

就是為了你....結果你還不是正宗的....難過。

（其實也不錯吃喔）

烏梅汁也好喝。

疫情關係，車子上山還要量體溫...下山工作人員就不管我們了。

下坡好爽。

我們就是從那山頭下來的...下坡的時候一直在想....剛剛是怎樣爬上來的？？！好陡喔！！

快到尖石了，看到這溪水真想跳下去泡一下！好熱。

回到青蛙石天空步道了。

回到尖石鄉公所手錶顯示43K，一開始就預計回來後，卸下水袋然後帶瓶水就繼續往內灣方向跑！補足50K....但經過43K一路太陽的曝曬！說真的內心還真的有點要放棄的念頭....不過想到吳大哥要跑120K大滿貫都不怕了！！就剩這7K！我再怕什麼！？

就在這時間開始滴雨了...我就跟小傅出發往內灣方向跑！雨越下越大我們越HI...好涼！好爽喔！後來雨跟用倒的一樣，到了內灣停車場手錶顯示46.4K，我們就轉到內灣老街內，這是雨真的是超級無敵大的！！路人一定以為我們是神精病....哈哈，不過有跑步的你我都知道....這是在享受啊！不是嗎。

感謝鍾大哥提供的西瓜....怎麼感覺今天的西瓜特別甜特別好吃。

50K.....完工。

路俓。

好噁心的坡度！！！哈哈。

50K解鎖。

回程路上拍的，很有感。

感覺我這次好像也是被詐騙上來的.....哈哈。