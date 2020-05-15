超越漸凍永不放棄 520雙塔傳愛

雙塔照亮著無限的希望與夢想。台灣最北的富貴角燈塔早上5:20起跑。背著滿滿的愛心捐款跟發票（漸凍人病友）。第一天的目標後龍漸凍人協會超級志工李榮富。在富貴角燈塔和何信言老師拍照準備出發。出發時跟自己說盡全力完成。

起跑沒多久來到了王雅芬主辦的如來神掌起跑處賢孝公園來個手掌式，接近淡水登輝大道這時上班的車潮湧現要特別小心，後來進入淡水河濱就安全多了。這時下起傾盆大雨全身都濕了，過了關渡大橋雨停了。這時蘆洲慢跑會長海伯帶著好多大哥大姊專程守候著要給予我祝福，好多好多人的關愛，讓自己深深感受到此行任務使命必達。

往前邁進。到了八里渡船頭出現一位女孩（陳怡君）說要陪跑10公里，結果過程中她也受到媽祖的感召，沿路只要有任何問題總能迎刃而解。

跑到林口火力發電廠簡單吃點午餐，往大園觀音前進。結果將近一個半馬完全沒有補給點，一直到了環保科學園區才有一家OK便利商店，這時補給太慢導致損耗過大，很明顯影響了跑感。當心想若接下來的路若還是如此，將會影響我後面3天的戰鬥力。這時媽祖又派來了Akiwer太陽眼鏡的老闆林宗瑋。我很厚臉皮的麻煩他幫我們補給到後龍，他一口答應，這真是一劑強心針，就這樣補給有了正常運作，往前推進的速度慢慢恢復正常了。

在大園時我們的Jack xox出現了，他說要幫我們錄影上傳YouTube。這會不會太幸福了，媽祖對我們真好。（越來越好越來越幸福）當接近竹北時（秋元）哥出現了，百忙之中還是來幫我們補給。當跑到鳳鼻隧道時我們的狀況都不好，因為大園觀音那段沒補給點的影響。

慢慢天色將暗，褪黑激素分泌，我跟何老師前一晚就幾乎沒睡了，這時兩人提早撞牆了，但老師說照我們自己的節奏跑就好。來到南寮莊正中奶茶哥出現，再到龍鳳漁港莊富仁跟陳義杰林宜儒等跑友出現陪跑（跟本是來拉爆我的），在崎頂海水浴場劉國華開車載著好多補給出現，吃到飽的概念。

天黑了夜將深，背著大家的愛心前進，路上還是有愛心湧入，這時背包也吸了汗水更加沉重，而陪跑的跑友問我要不要把背包放補給車上會比較好跑。這是一個承諾也是責任跟信任，起跑時就說好要用背的傳遞大家對漸凍人病友的愛心，終於順利來到後龍阿富的家了。

這蛋糕完全讓我驚喜，因為我自己很少在過生日，所以切蛋糕很奇怪。但這蛋糕真的是我吃過最好吃的，充滿了愛與希望。跟這群好友聊到深夜兩點，感謝David載何老師跟陳怡君回台北。

我跟阿富借宿一晚，Jack 說他要先回新竹準備東西，要我出發時打給他。他說他要跟我全程錄影，我趕緊去補眠。哪知道剛躺著要睡著時，手機一直噹噹的訊息問我跑到哪了？有沒有休息一下⋯⋯（苦笑）

4點半起來開始著裝準備，5:20要出門時阿富已買好早餐（大腸肉羹麵線）放在桌上了，吃個熱熱的再出發。原本想靜靜的出發，因為阿富也沒什麼睡，好笑了找不到門出去，是電動門一定要吵到人了，只好跟阿富說我要出發了。

跟阿富道別後。我知道再來的路會充滿希望跟驚喜，也跟Jack說我出發了。西濱公路的清晨很美看到大海跟一堆的電力風扇，熱情的太陽開始款待我了。

白沙屯拱天宮-通霄-苑裡-這一路我想著大甲的阿富湯包，怕跑太慢人家收攤沒的吃了。在大太陽底下認真的前進，快到的時候居然有人來帶路，而Jack也從新竹跟上了。阿富湯包到了，太好了阿富專程等我有留給我，這時幸福滿足的吃湯包。

日正當中跟阿富說廟旁的地板借我睡一下，結果居然讓我睡辦公室的地板太棒了。跟Jack說這麼熱我休息到兩點再出發好了。狠好的手機又噹噹叫了（又來了）我才要入眠而已⋯⋯。好吧，就跟Jack說我要出發了，根本沒機會睡覺啊⋯⋯跟阿富謝謝招待後繼續邁進，正中午1點經過大甲鎮瀾宮，用心為自己祈福順利。

再來就是跟Jack配合，他引路我跑就對了，我跟他說跑錯路就當賺到的，不論對錯我都百分百的信任他。過大甲往日南龍井沙田沙鹿這段路很曬，忽然有人攔截我，原來是神岡（安心亞）Kai kiki，她帶著西瓜趕來。

感謝貝斯特創意開發有限公司專程製作了號碼牌，感覺更明顯為愛而跑了。

在路上手機一直噹我會看一下，只有家人噹我才會回應。大家對我太好了，就算我想斷電休息也沒辦法，只好跟Jack說不要斷電好像會比較順。路上跟Jack研究戰術，一定要徹底執行不然會跑不到。晚上約七點到了彰化市，餓了就叫Jack先去吃飯再幫我買碗小的魯肉飯。沒多久西裝哥王瑞發出現陪跑，361的帥哥也出現。

過彰化花壇大村員林轉入永靖田尾，我知道前面有一間汽車旅館，剛好晚上12點。我想總不能讓Jack跟我一樣都不休息、洗澡吧？便麻煩他去訂休息4小時。結果在洗澡時我知道大腿內側開始燒襠了，更好笑的是我們躺下去剛要入眠，居然電話響了問我們要繼續加時嗎⋯⋯（哭笑不得）我跟Jack說天意吧。

走繼續前進！再來幾天我們決定睡路邊小7、火車站、公車站、醫院旁了。4點起跑到6點多就連夜晚清晨也是有高溫33度，在往棘桐的路上這間福德宮的椅子好像為我準備的，立刻秒睡15分鐘，起來廟公阿伯還泡好熱茶要我喝再出發。

（天意最好的安排）來到西螺往斗南我們蘆慢的陳怡君跟阿志驚喜的出現，問我有沒有很感動，我說我都流眼淚了妳說呢？（其實是燒襠很痛）再加上雞眼在這幾天腳潮濕太久都浮出來了，雙腳濕疹嚴重。怡君說想幫我用接力的完成。我跟她說一點痛就停。那漸凍人病友的難受，我這只是一小部分而已。看到路旁有間將軍廟我說我睡個20分鐘再繼續，立刻秒睡。

準備出發時（全統運動用品）許宗富帶來了人工皮解決了我燒襠這個問題了，真的太感謝他們了。（天意知道我一定要達成一直給予我支援）。

有了人工皮的加持跑起來了，今天要到台南善化不能延遲進度。就這樣一直跑來到了嘉義市，經過嘉義基督教醫院忽然想拍照給李芳吉哥的兒子李聖楷，因為芳吉哥說聖楷在嘉義有事可以找他。能有什麼事？我沒多想就拍就傳給聖楷，他秒回，我說我在台1線365公里處，他說他要在371公里處等我。好沒問題。

結果366公里上橋封住不讓行人上去，我問義警說還有路可以過去嗎？他說他不是在地人他不知道，（讓人流淚）又遇到兩個剛放學的學生問問也說沒路，這時想到聖楷只好麻煩他載我們過橋。

這時千聿也從台南騎車趕來371公里處，要幫我處理燒襠跟補給。又是天意最好的安排，怡君跟阿志是媽祖派來的金童玉女知道我有難了，而聖楷跟千聿的及時趕到也讓路程更加順利。一起吃了千聿姊帶的水果跟綠豆湯能量十足，感謝怡君跟阿志的陪伴，這一段路我要繼續往台南了。

千聿姊騎車跟著我一路聊天慢慢的跑，天黑來到後壁火車站吃個泡麵，我馬上去躺平秒睡10分鐘。這時人工皮又脱落了，趕緊處理後繼續前進。

跑到柳營奇美醫院，我跟Jack說休息睡一下，我的人工皮一直掉。他說他有紗布，好吧綁起來看你怎麼掉。地板溫溫熱熱的，加上蚊子多，小睡一下我說我繼續前進。進入善化了，這時Jack跟我說他手機掉了，我說我剛才有撿的一個殼在TOYOTA門口。他立刻回頭去找，果然沒讓我們這3天的努力白費。天公疼憨人，就這小插曲讓我們精神整個提昇。到了善化準備往台南市區，千聿姊出現，這時才早上六點多溫度就37度了。

不管多熱了，我跟千聿姊說前進就對了。到了台南阿姊說一定要喝牛肉湯，這碗湯喝了真的精氣神都來了。

阿姊沿路帶路前往高雄路竹，還不忘打電話叫老公買西瓜來幫我們補給。夫妻兩的感情好到不行，真的是模範。到達路竹我趕緊秒睡小7路邊20分鐘，醒來跟千聿姊跟大哥道別，繼續努力往屏東前進。

往屏東88線快速道路上路很亂，我跟Jack一直研究谷歌路線，這時一位跑友(小力)出現，說要帶我們到正確的路線上。真的是貴人相助，不然這路線跟本迷宮，再加上我跟Jack都快達到極限了，四天幾乎沒睡的跑了4百多公里，而且小力還帶來了結冰水真的太棒了！

夜晚的高屏大橋上悶熱的高屏區，我獨自跑在月夜下，這時身體的痛癢累讓自己有信心跟信念前進，心中想的是漸凍人病友所承受的痛苦將是自己的倍數，我區區一點小痛而已，我會努力完成的。

到了台1線枋寮，小力說這裡直走就對了，萬分感激，但因連夜趕路這時嚴重撞牆了。Jack在小7睡，等我跑到時我叫不醒他，而我也很想睡了。過了約10分鐘我硬把他吵醒，結果他好笑的說到家了⋯⋯。我知道他太累了很捨不得讓他這樣累。這時想到我爸媽前一晚已到屏東入住，於是叫爸媽過來支援補給讓Jack好好睡一下。

老爸說他要先回去恆春載老媽順便退房，我便一人開始獨跑在屏鵝公路上。早上六點多的太陽已讓人快蒸發了，這時Jack跟來了，他說他剛睡的很深沉。到了枋山王雅芬說一定要去三個傻瓜海景咖啡找老闆，而剛好我跟Jack，的手機都沒電了，趕緊借電。

老闆也是一位爽朗海派的環台好腳，聊了一下也休息夠了，趕緊往目標前進。而這時老爸也載著老媽出現了。這時就跟老爸配合補給，辛苦老爸老媽了，最後這將近60公里的定點補給。快接近車城時有對夫妻（李契輝）騎機車趕來遞給了我一瓶仙草茶，而老爸在後面剛好遇到，可愛的夫妻說不好意思叫我停下來拍照，於是就跟老爸拍照。

往前跑好熱的屏東沒遮蔽物，車城福安宮全台最大的福德宮，這時我跟老媽說我需要吃食物最好是甜的，沒想到屏東野孩子跑團陳治穎送來了四碗綠豆蒜，這碗甜湯在這炎熱的屏東真的是人間美味。邊吃邊趕路，過了車城往恆春看到了後壁湖漁港，再來就是南灣墾丁大街了。

我以為到了，結果還有約10k才會到鵝鑾鼻燈塔，就跟Jack說剩最後一點路了，不能跑太快，不然會影響吃晚餐的食慾，也會胃失血跟嘔吐，因此他陪著我跑走看看船帆石沙灘、看看墾丁的海景。

在鵝鑾鼻燈塔飄著國旗，我辦到了！雙塔520母親節快樂。不對，不是我辦到了，我一個人辦不到的。我這一路來貴人太多，我想是我們一起辦到了（超越漸凍，永不放棄）Jack這真的太神奇了！