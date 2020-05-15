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跑步知識／增強跑步能力的飲食秘招
挑選對的食物可以為你的跑程帶來更多能量，我們從菁英選手那裡，收集了一些有關補給和身體恢復的技巧。
跟著菁英選手這樣吃
▉ 選手的專業分享：Lindsey Brewi
『在短程的跑步訓練開始之前，我會吃一塊水果或一片沾有花生醬的吐司。』 - Lindsey Brewis (HANSON-BROOKS ODP新秀)(圖片來源：lindsey_brewis Instagram)
▉ 選手的專業分享：Des Linden
『訓練你的腸道，在長里程的跑步中，每20分鐘喝6-8盎司果膠或運動飲料。』- Des Linden (2018波士頓馬拉松冠軍)
▉ 選手的專業分享： Chelsea Blaase
『為了身體恢復，請喝大量的水，訓練結束後，再吃些高蛋白質的點心，讓精神狀態完全放鬆。』-Chelsea Blaase (9x All-American) (圖中右一選手)
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