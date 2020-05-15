快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跑步知識／增強跑步能力的飲食秘招

運動筆記 / 小布
圖／unsplash
圖／unsplash

挑選對的食物可以為你的跑程帶來更多能量，我們從菁英選手那裡，收集了一些有關補給和身體恢復的技巧。

跟著菁英選手這樣吃

▉ 選手的專業分享：Lindsey Brewi

『在短程的跑步訓練開始之前，我會吃一塊水果或一片沾有花生醬的吐司。』 - Lindsey Brewis (HANSON-BROOKS ODP新秀)(圖片來源：lindsey_brewis Instagram)

▉ 選手的專業分享：Des Linden

『訓練你的腸道，在長里程的跑步中，每20分鐘喝6-8盎司果膠或運動飲料。』- Des Linden (2018波士頓馬拉松冠軍)

▉ 選手的專業分享： Chelsea Blaase

 

『為了身體恢復，請喝大量的水，訓練結束後，再吃些高蛋白質的點心，讓精神狀態完全放鬆。』-Chelsea Blaase (9x All-American) (圖中右一選手)

相關新聞

跑步知識／增強跑步能力的飲食秘招

挑選對的食物可以為你的跑程帶來更多能量，我們從菁英選手那裡，收集了一些有關補給和身體恢復的技巧。 跟著菁英選手這樣吃 ▉ 選手的專業分享：Lindsey Brewi 『在短程的跑步訓

超越漸凍永不放棄 520雙塔傳愛

雙塔照亮著無限的希望與夢想。台灣最北的富貴角燈塔早上5:20起跑。背著滿滿的愛心捐款跟發票（漸凍人病友）。第一天的目標後龍漸凍人協會超級志工李榮富。在富貴角燈塔和何信言老師拍照準備出發。出發時跟自己說

跑步知識／跑步後如何用筋膜按摩槍舒緩痠痛、加速肌肉修復？

（影片來源：Daruma Life 生活不倒翁 x Michella 米雪拉生活研究室 ） 上一集我們提到，跑步之前可以用筋膜按摩槍暖身，幫助喚醒肌肉。（延伸閱讀：【米雪拉跑步研究室】運動按摩教室，

焦點人物／馬拉松寶貝曹純玉 養足火侯再出發！

面對沒有比賽的局面，不免感到失望。馬拉松寶貝 曹純玉用積極正向的態度去看待這次的疫情！（圖片來源：Raymond） 2020 上半年，世界彷彿被按下暫停鍵，突如其來的疫情爆發打亂了大家的步調，全

訓練心得／鋼鐵老爸周俊宏 雙塔520k Day 5

5/10 Day5 第5天跑到最終台1線 從凌晨漆夜晚跑到天亮 之後又要面對高溫的試煉 漸漸的車潮越來越多 氣溫越來越高 剩下不到50k的路程 鋼鐵老爸周俊宏的狀況慢慢恢復 漸

跑步知識／每天跑步好處多？ 需要注意事項

每天跑步可能對健康有益。研究表明，每天以適度的速度跑5到10分鐘可能有助於降低患上心臟病、中風和其他常見疾病的風險。但是同樣的研究也表明，這些好處在每週4.5小時達到頂峰，這意味著沒有必要每天跑幾個小

訓練心得／鋼鐵老爸周俊宏 雙塔520k Day 4

5/9 Day4在經過酷熱天氣的煎熬後 第4天一大早便開始趕路 但天氣一樣在太陽出來之後 越來越熱 越往南走天氣越酷熱 早上11點到下午3點前 熱到完全無法跑 只能用走的慢慢推進台南

熱門新聞

NBA／爆喬丹曾嘲諷裁判 林書豪：看是他就不敢再回頭

中職／季中選秀撲朔迷離 王維中選不選成關鍵

兩個驚奇歐洲小子 挽救悲慘的2013水貨選秀年

NBA／勇士網羅字母哥 美媒分析：柯瑞是重要原因

中職／全聯盟本季最快球速 黃恩賜156公里創個人新高

中職／球速飆156km！黃恩賜拿下MVP

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。