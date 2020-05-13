焦點人物／馬拉松寶貝曹純玉 養足火侯再出發！

面對沒有比賽的局面，不免感到失望。馬拉松寶貝 曹純玉用積極正向的態度去看待這次的疫情！（圖片來源：Raymond）

2020 上半年，世界彷彿被按下暫停鍵，突如其來的疫情爆發打亂了大家的步調，全球各地都受到重創。

因肺炎疫情（COVID-19）爆發，國際上如東京奧運及世界六大馬拉松，也破天荒延期或取消；台灣上半年的賽事也紛紛都做出調整，許多積極準備參賽的跑者訓練計畫與目標也都受到影響，而專業的運動員們也不例外。你是否也開始覺得失去目標或重心了？也曾試問自己該繼續訓練嗎？訓練計畫該如何調整呢？

這次邀請到「馬拉松寶貝 曹純玉」和跑者分享身為專業的運動員，在這次受到疫情的影響，在心態、生活及訓練上如何調整運動計畫與運動目標，讓自己隨時保持在最佳狀態，也期許帶給大家一些啟發，持續朝目標邁進。

疫情延燒，也影響到跑者們的訓練計畫，純玉用正向心態轉換心情。（圖片來源：Raymond）

面對改變 轉念視為變得更好的契機

提到關於疫情影響，純玉略帶點無奈的回答：「這是我第一次遇到這種狀況，準備了這麼久，卻連比賽也無法比了。」從去年 2019 年三月的東京馬拉松以 2 小時 36 分 14 秒，突破高懸 15 年的女子馬拉松全國紀錄，同年九月的柏林馬拉松，持續改寫自己三月的紀錄跑出 2 小時 34 分 18 秒成績，將個人最佳成績推進近兩分鐘。

原先的目標設定是能在 2020 年三月的東京馬拉松突破女子馬拉松奧運參賽標準 2 小時 29 分 30 秒的成績，此時純玉也正朝著比賽的目標準備一連串的訓練。但無奈疫情影響無法比賽，原本覺得已經很有機會衝破設定的目標，和大家一樣不免感到小小失望。

還是要充滿希望！純玉將過去的訓練儲存足夠的能量，並期待下一次的突破。（圖片來源：Raymond）

面對這樣的轉變，教練陳囿任扮演相當重要的角色。囿任一直鼓勵著純玉，陪伴調適心情，抹平準備了那麼久卻無法比賽的遺憾，也讓純玉更放心面對這個改變。

純玉立刻轉念說道：「對於上一段訓練覺得不會白費，是儲存能量，等待下一次比賽爆發！」

轉換正向心態，也許這是一個契機！

純玉表示讓自己可以把 2 小時 29 分 30 秒跑得更穩健、游刃有餘，換個心態，更有動力。

先稍作休息，放鬆一下！在轉換心情後，繼續朝速度課表邁進。（圖片來源：Raymond）

「願有多大、力有多大！」

雖然比賽延期了，但為了能讓未來目標跑得更有餘力，在訓練上純玉以 5,000 公尺 6 趟的課表當作是上一個訓練期的總結，再來的訓練會著重在 5,000 至 10,000 公尺的速度課表，讓速耐力再往上提升。純玉計畫下半年或者是明年，會再回到馬拉松長距離為主的訓練，把自己現在訓練的能量轉換到下一場比賽。

結束最近的馬拉松週期，純玉仍然積極備戰，為了下個階段的速度提升，絲毫不鬆懈。（圖片來源：Raymond）

因疫情關係大家的生活及訓練模式有別於以往，也減少了外出的機會。純玉表示因為以往腿部肌力訓練動作會需要使用健身房較大的器材，但疫情關係這段期間也更改訓練模式，自己買了槓鈴、壺鈴、啞鈴等自由重量的訓練器材在家訓練，讓身體素質的訓練不會停下腳步。

教練囿任不斷給予純玉信心與鼓勵。因應疫情，必須減少外出的狀況下，純玉在家會運用簡單的器材進行肌力訓練。(圖片來源：曹純玉)

在生活方面，在三四個月前網路上看到小狗領養的資訊，因為第一眼看上牠的可愛，加上黑到發亮的毛色，純玉就決定領養，並將牠取名叫「發粿」（閩南語發音：huat-kué）。

前幾個月正值馬拉松辛苦準備期，而出生才一個多月的發粿會一直哭鬧，「有時候覺得養小狗很像是在練自己的耐心，是另外一種磨練自己的方式。」純玉表示發粿給了她心靈很大療癒。（可以追蹤純玉的 FB 粉絲專頁，有純玉與發粿可愛的互動！）

經典傳承、如你添翼的訓練夥伴 Nike Air Zoom Pegasus 37

在跑鞋的使用上，純玉也提醒大家要隨時留意跑鞋鞋底的狀態。「一般的跑鞋，我大概累積 500 公里後，右腳外側足底差不多磨平就會更換跑鞋，以維持跑鞋對雙腳最好的支撐和保護。」

舒適的腳感，Nike Air Zoom Pegasus 系列一直是純玉訓練鞋的首選。（圖片來源：Raymond）

純玉也會根據課表來選擇跑鞋交替，比賽時選擇 Nike ZoomX Vaporfly NEXT% 或 Nike Zoom Vaporfly 4%當競賽鞋；然而在平常的訓練，一直以來 Nike Air Zoom Pegasus 系列是首選，腳感舒適是純玉長距離訓練的必備訓練鞋：「Nike Air Zoom Pegasus 37 很好穿，第一眼被吸引的是新一代配色，很好看！而且這一代比較彈，重量雖比 36 稍微多一些，但平常在長距離的慢跑、放鬆跑都很適合。」純玉推薦Nike Air Zoom Pegasus 37 是一雙大家都可以輕鬆駕馭的入門款好鞋。

運動讓我們相信一起逆轉更強大

因應疫情關係，全球 Nike 發起了 You Can’t Stop Us 的精神挑戰，在安全的前提下，能保持樂觀、正面的態度面對現在的狀況，穩定好自己的心態並透過運動來讓這個世界變得更好。

最後問到疫情會不會影響純玉前進的決心，純玉肯定地說：「我想要去奧運！所以還是要保持充滿希望，大家可能也跟我一樣準備了很久，突然不能比賽，但大家可以轉換一下心境，寄託於下一場比賽，讓能量又更多，並充分準備，讓訓練變得更紮實！」

接下來純玉的目標設定是 2 小時 29 分 30 秒，依照訓練狀況，她不排除上修目標希望更快！

「我想去奧運！」純玉的下一個目標是 2 小時 29 分 30 秒。（圖片來源：Raymond）

為了避免群聚感染，減少與人面對面的機會，雖然少了一些溫度，但這也是個非常好省思、沉潛再出發的契機，最後，純玉也不忘給還在努力的大家，在非常時期注意身體健康、保護自己也保護別人、保持一點距離，有身體不舒服儘量不要外出，戴口罩、勤洗手。

也希望大家透過安全的運動模式，保持良好的運動習慣，維持健康的體能，期待大家一起從容創造下一個佳績。

責任編輯：哈卡圖片來源：Raymond

以上文章由 Nike 贊助刊出。

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