快訊

註冊率不佳！稻江科技暨管理學院證實將停招 師生錯愕

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跑步知識／跑步後如何用筋膜按摩槍舒緩痠痛、加速肌肉修復？

運動筆記 / Michella 米雪拉

（影片來源：Daruma Life 生活不倒翁 x Michella 米雪拉生活研究室

上一集我們提到，跑步之前可以用筋膜按摩槍暖身，幫助喚醒肌肉。（延伸閱讀：【米雪拉跑步研究室】運動按摩教室，跑前該怎麼用筋膜按摩槍暖身？）

而這一集將針對「跑後」運動按摩，請 SUB3 馬拉松治療師林世奇與我們分享，如何透過iNO小捶按摩槍，舒緩跑步過後的緊繃痠痛，加速肌肉修復，讓我們的下一次課表，能完成得更輕鬆、漂亮。

👉 更認識小捶按摩槍：https://bit.ly/35PHfH4

尋找緊繃點，做深層按摩放鬆

和跑前運動按摩不同的是，跑前用按摩槍暖身，會建議以較「輕柔」的力道按壓，達到喚醒肌肉的效果即可；但跑後運動按摩，著重於針對「緊繃點」做深層按摩，才能好好伸展、放鬆運動後的僵硬肌群，傳達肌肉「可以休息囉」的資訊。

跑後使用按摩槍舒緩，強度可以比暖身時再強一點點，震動頻率也能加快，每個肌群至少按摩15秒，才能讓肌肉真的有被放鬆到的感覺。

  • 臀大肌群，定點按摩放鬆

按摩臀大肌時，應避開外面大轉子背後的薦椎，尋找緊繃點，可能就在大轉子旁邊，深層按摩放鬆。做定點按摩時，可以動動腿，感受身體筋膜被拉開的過程，就像用滾筒按摩或按摩球一樣。

跑後容易痠痛部位，按摩槍可以打哪裡？

世奇治療師強調，使用按摩槍時，被按摩的腳都要放輕鬆，才能有效達到舒緩效果，切忌肌肉勿和按摩槍、滾筒等放鬆工具硬碰硬。更重要的是，必須先認識這些肌肉在哪裡。

  • 股四頭肌、內收肌、髂脛束

跑步容易酸痛的部位，如：大腿外側、股四頭肌外側頭、大腿正中間、大腿內側，以及髂脛束等部位，都可以使用按摩槍好好放鬆。並找到比較緊繃的點做定點按摩，甚至可以把力道往深處壓一點，深層放鬆該處肌肉。

  • 膕膀肌、膝窩至臀部

膕膀肌外側兩條、內側兩條，使用按摩槍放鬆時，不要只打一個地方，建議順著肌肉紋理舒緩。另外也可以沿著大腿膝窩後方，一直按摩至臀部，甚至往內側一點的地方進行按摩。（但要記得避開膝蓋關節處）

  • 小腿肚、小腿外側

按摩小腿時，也可以找較緊繃的地方定點按摩，讓肌肉放輕鬆。和滾筒不同，按摩槍可以打到小腿外側，小腿外側有許多像「腓骨長短肌」，甚至「脛前肌」等部位，都是許多跑者容易緊繃的位置。

但要注意的是，必須避開小腿前側的脛骨處，可以沿著較容易痠痛的小腿外側，做定點按摩。

跑後按摩槍的使用：尋找、按壓、停留

跑後運動按摩，主要可以分為「伸展」和「按壓」，幫助肌肉放鬆。而運動後使用按摩槍時，建議先尋找痠痛點，藉由按壓停留，將跑後最緊繃的幾個肌群做定點按摩，真正舒緩放鬆開來。

世奇治療師建議，記得每一個放鬆都有目標，就是增加恢復，提升下次運動表現 。

舒緩工具分享－更輕、更小的筋膜按摩槍

片中出現的「綠色按摩槍」由運動筆記贊助提供，不同於以往市面上他牌筋膜按摩槍的沉重感，iNO 小捶按摩槍 以更輕巧的機身，方便跑者們獨立操作，可搭配獨家小檔力道，舒緩跑步前後的痠痛。 

影像製作/米雪拉 內容/林世奇 編輯/iNO小捶按摩槍團隊

相關新聞

焦點人物／馬拉松寶貝曹純玉 養足火侯再出發！

面對沒有比賽的局面，不免感到失望。馬拉松寶貝 曹純玉用積極正向的態度去看待這次的疫情！（圖片來源：Raymond） 2020 上半年，世界彷彿被按下暫停鍵，突如其來的疫情爆發打亂了大家的步調，全

跑步知識／跑步後如何用筋膜按摩槍舒緩痠痛、加速肌肉修復？

（影片來源：Daruma Life 生活不倒翁 x Michella 米雪拉生活研究室 ） 上一集我們提到，跑步之前可以用筋膜按摩槍暖身，幫助喚醒肌肉。（延伸閱讀：【米雪拉跑步研究室】運動按摩教室，

訓練心得／鋼鐵老爸周俊宏 雙塔520k Day 5

5/10 Day5 第5天跑到最終台1線 從凌晨漆夜晚跑到天亮 之後又要面對高溫的試煉 漸漸的車潮越來越多 氣溫越來越高 剩下不到50k的路程 鋼鐵老爸周俊宏的狀況慢慢恢復 漸

跑步知識／每天跑步好處多？ 需要注意事項

每天跑步可能對健康有益。研究表明，每天以適度的速度跑5到10分鐘可能有助於降低患上心臟病、中風和其他常見疾病的風險。但是同樣的研究也表明，這些好處在每週4.5小時達到頂峰，這意味著沒有必要每天跑幾個小

訓練心得／鋼鐵老爸周俊宏 雙塔520k Day 4

5/9 Day4在經過酷熱天氣的煎熬後 第4天一大早便開始趕路 但天氣一樣在太陽出來之後 越來越熱 越往南走天氣越酷熱 早上11點到下午3點前 熱到完全無法跑 只能用走的慢慢推進台南

跑步小品／你喜歡跑步嗎？

你喜歡跑步嗎？其實不管是現在有沒有比賽，又或者說被傷痛所困！其實我們都是因為跑步所以現在你才會看到我這篇文章。訓練就是透過某一種疲勞某一種痛恢復過後使我們更加茁壯，當然受傷也是你會害怕舊傷復發...但

熱門新聞

韓國職棒在美國搶版面 鋒頭更勝中華職棒

中職／各隊牛棚調度混亂 小心濫用釀大禍

現場重現／中華高中熄燈 黃龍義連7打數全壘打成絕響

NBA／致敬布萊恩 曼巴體育學院更名撤下「曼巴」

MLB／籲球員共體時艱 塔薛爾拉：就算賺幾分錢也要打

NBA／退役新人生 威廉斯接掌阿拉巴馬大學主帥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。