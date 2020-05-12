訓練心得／鋼鐵老爸周俊宏 雙塔520k Day 5
5/10 Day5
第5天跑到最終台1線
從凌晨漆夜晚跑到天亮
之後又要面對高溫的試煉
漸漸的車潮越來越多
氣溫越來越高
剩下不到50k的路程
鋼鐵老爸周俊宏的狀況慢慢恢復
漸漸的可以跑回5-6分速
這對沒睡覺而且跑了快500公里的人來說
相當不容易
也可能是已經快到達終點的興奮感
讓全身又充滿了力量
三個傻瓜咖啡廳老闆及跑友的冰涼綠豆蒜
也是適時的支援
沿著海邊跑過恆春，南灣，墾丁大街，帆船石，再到最後的鵝鑾鼻燈塔
過墾丁大街的最後短短7k多
小編一直跟著鋼鐵老爸
邊聊天邊跑，打發一下時間
鋼鐵老爸卻覺得距離好遠
（在跑了500k之後
身體已經很疲勞的狀態下
幾百公尺也是覺得很遠）
最後終於到達燈塔
興奮激動的心情無法形容
從一開始的最北端富貴角起跑
沿途背著大家捐給漸凍人協會的善款
還有跑友們的陪跑
再到達李榮富家完成交接
隔天繼續南下
開始面對好天氣高溫的試煉
夜晚不斷電的趕路
到達中部大甲，彰化
再往西螺，斗南，天氣越來越熱
但都有熱情的朋友們來打氣及補給
讓前進目標的心情增加了不少動力
再往台南高雄，酷熱的天氣和獨跑的夜晚
也都格外的艱難
還好都有朋友們的陪跑
和道路的指引
幫助了不少往前跑焦慮的心情
最後的台1線，有越來越多的朋友們在網路上打氣加油，讓所有的疲憊一掃而空
最後達成目標
過程中跑者的狀況，各地朋友的支援，小編都有看到，很多朋友都有私訊小編，跑者近況如何，要多補充水分，到哪個位置等等，（有時候在找路真的太忙無法一一回覆跟大家說聲抱歉）
所以最後的終點直播，興奮又複雜的心情湧上心頭，不自覺莫名的感動流淚
感謝大家不間斷的關注
還有整段這5天跑步雙塔不斷電的影片即將播出
敬請期待（別忘了訂閱youtube，按讚分享Fb粉絲頁,IG)
#超越漸動永不放棄
#富貴角燈塔到鵝鑾鼻燈塔
#要感謝的人真的很多
#小編也破了不斷電超長超大範圍的拍攝紀錄
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跑台一線的早晨
越來越熱
感謝三個傻瓜咖啡廳熱情的老闆
繼續沿著海邊前進
進入楓港村
感謝跑友在大熱天送來的冰涼綠豆蒜
休息一下
再往前
經過恆春
經過南灣
積雲很多但就是不下雨（悶熱的天氣）
再往前
經過墾丁大街
經過小灣
再往前
經過帆船石
天色漸暗
抵達終點鵝鑾鼻燈塔
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