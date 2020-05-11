訓練心得／鋼鐵老爸周俊宏 雙塔520k Day 4

你喜歡跑步嗎？其實不管是現在有沒有比賽，又或者說被傷痛所困！其實我們都是因為跑步所以現在你才會看到我這篇文章。訓練就是透過某一種疲勞某一種痛恢復過後使我們更加茁壯，當然受傷也是你會害怕舊傷復發...但

2020-05-07 09:40