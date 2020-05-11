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台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

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訓練心得／鋼鐵老爸周俊宏 雙塔520k Day 4

運動筆記 / Jack Kox

5/9 Day4在經過酷熱天氣的煎熬後

第4天一大早便開始趕路

但天氣一樣在太陽出來之後

越來越熱

越往南走天氣越酷熱

早上11點到下午3點前

熱到完全無法跑

只能用走的慢慢推進台南，高雄

跟著千聿姐一步一步往路竹前進

在下午4點之後

天氣漸漸轉涼

但是依然悶熱無風

結冰水仍然是不可缺少

接到楠梓後183縣道一路往前

不過連續3天已經沒什麼睡眠

身體非常疲憊

只好在路邊小段休息片刻

休息後依然無法完全恢復

但還是要持續前進

接到萬丹路後有很長的一段路

再接上萬大橋到達萬丹鄉

沿路有跑友小力哥的引導

在不熟悉的鄉間路段前進

順利接到台1路段

省去很多找路的時間

到達台1路線就簡單的很多

凌晨往墾丁的台1路線非常黑暗

路燈很少

跑起來更想睡覺

不過還是要持續往前推進

Day4總結約

101k/24小時

總里程累計460k

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一大早趕路

千聿姐陪跑到路竹段

途中疲勞到一定要補眠，瞬間睡著

往楠梓183縣道

黑夜183縣道

路邊小休片刻

萬丹路上準備上萬大橋

上到距離也是非常長的萬大橋

在小力哥的引導，下橋之後前行

跑出鄉間路段接到台1

台1路段前行

在黑暗的台1路段繼續推進

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