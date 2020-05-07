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跑步小品／你喜歡跑步嗎？
你喜歡跑步嗎？其實不管是現在有沒有比賽，又或者說被傷痛所困！其實我們都是因為跑步所以現在你才會看到我這篇文章。訓練就是透過某一種疲勞某一種痛恢復過後使我們更加茁壯，當然受傷也是你會害怕舊傷復發...但我不認為。受傷似乎是讓自己更了解身體包誇恢復和準備，如果能你的心臟持續跳動著那麼我相信跑者魂永遠都在。
「會再回來的」
所以從內側韌帶撕裂復原後，我從來不在害怕它，而是學會更完善的利用它且注重它保護它。雖然傷後我的成績始終沒有到達一個高峰，但在訓練的過程中我確實感受到自己一直在成長！就是缺少了一點動力和我的伯樂吧？（光頭哈？）我從來不喜歡比較但我也不喜歡輸（輸給自己），所以這一次疫情所影響的黑暗期似乎漸漸的開始看見一絲曙光！
這段期間我有休息沒跑也有斷斷續續在跑，但始終對「跑」沒有理由停止。所以我想這就是所謂的熱情吧！我們喜歡跑步不是因為喜歡快喜歡贏而是最純粹的喜歡跑，喜歡心臟不斷的跳動腦內啡分泌後的快感痛苦過後的舒暢感！說了這麼多，如果現在的你也因什麼事所困（受傷、心情、工作、家庭、時間）我想休息一下，出門跨出第一步後答案都會一一浮現。想跑就跑「心裡沒有放棄，身體就會跟隨」。
#佛系教練 #kobe麒跑步訓練班沒搞過一字到底早安隨筆
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