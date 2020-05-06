訓練心得／五月開張 是要跑步還是爬山？

小孩子才做選擇，跑步跟爬山我全都要💪

早上4點多起床著裝準備，從冰箱冷凍庫拿出已經結冰的2L水袋塞進背包，另外又自己調配了一小瓶運動飲料+鹽+糖的三合一，出發後路上便利商店再買瓶液體麵包，準備攻頂五寮尖時享用。

(今天的起點)

沒錯！今天不只要跑步也要爬山，計畫是以台七乙線0K為起點，先跑3.5K到玉里商店，接著進入五寮尖登山步道，攻頂後下山路線改往龍山巖，離開登山步道後需要再跑11.5K左右才能回到起點，所以本次跑步包含登山連滾帶爬全程19.6K。

5點左右來到起點萊爾富，先暫時把機車停在這裡，準備就緒直接出發。

還沒6點太陽公公就等不及要露臉了，看來今天下半場一定不會太好過，緩跑熱身3.4K玉里商店已在眼前，商店旁長長的階梯就是登山口，因為山裡面沒廁所，所以入山之前一定要先如廁，上完廁所轉換登山模式，進入登山步道後拾階而上，朝目標五寮尖前進。

(入山前一定要先上廁所)

(步道地圖)

(商店旁登山步道入口)

(今天步道處處有桐花)

來爬過五寮尖的人應該都知道，從玉里商店入山開始，就幾乎沒讓人有喘息的機會，拉繩攀岩踩石縫抓樹根，折騰了半個多小時，好不容易終於能休息一會兒，其實也才推進幾百公尺而已，沿途必須手腳並用，下一步腳要踩哪裡施力，手又該抓何處支撐，不只消耗體力也考驗著登山客四肢的協調性，這也就是五寮尖吸山友來挑戰的迷人之處。

(很好奇這個密碼鎖裡面藏著什麼秘密)

今天又悶又熱，比起冬天來爬累多了，攻頂之後先稍做歇息，喝瓶液體麵包補充體力，順便跟之後上來的山友閒聊一下，十分鐘後整裝下山，跟以往不同的是，今天回程選擇往龍山巖方向，這條路線平常比較少人走，因為步道出口是在偏僻的山上，交通非常不便，所以一般人都是以玉里商店登山步道入山，回程從附近的濟玄堂等登山口下山，像我這種繞往後山走的應該算是吃飽太閒吧！

(攻頂就是要補給一下)

(不起眼的支線往龍山巖)

回程五寮尖往龍山巖這段雖然攀爬的部份較少，但是步道崎嶇不平上上又下下，走起來也是很累人的，好不容易終於從龍山巖出口離開步道，結算今日登山的部份約有4.7K，接下來又要轉換成路跑模式，從這裡沒在客氣的直接來個4K的長下坡，然後會從台七乙線路標7.3K附近的小路口跑出來，這也表示距離今天的出發點0K還需要再跑7.3K。

(龍山巖端步道出口)

(龍山巖)

(電線桿倒數到1時就到台七乙線路口了)

(跑回去起點還需7K)

跑在台七乙線上時，豔陽高照一路都沒遮蔭，這時候水袋裡的水已經消耗殆盡，心裡想著只要再撐3.5K，回到玉里商店就可以補給了，就這樣拖著牛步撐到玉里商店，沒想到...

(好不容易回到這裡商店竟然沒開)

熱爆了，受到商店沒開的雙重打擊，我已經不想再跑，剩下的3.5K就慢慢走回去吧！幸好才走約1公里多就遇到商店了，買了一瓶運動飲料邊走邊喝，人生頓時又變彩色...

(前方發現補給站)

(這時候別說25就算250一瓶我也買了)

我就這樣散步走回停車處，結束今天這個回合。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康