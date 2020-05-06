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訓練心得／瑪礁古道 Trail Run
台北的瑪礁古道
可從劍潭捷運站搭小18公車
到達最後的坪頂古圳站牌(旁邊就是聖人瀑布)
一開始先往上一小段公路
再到達大崎頭步道階梯往上
上去會有一片美麗的梯田風景
再沿階梯往上前進就會到清風亭
清風亭的旁邊就是瑪礁古道
山徑寬度不大,但路況還不錯
持續往前會先到達在路邊新圳頭山
往前會到陽明山農場界碑
再往前到達比較寬敞的叉路
往右接到內雙溪古道
往左往瑪礁古道繼續前進
往上走出樹林就會接到芒草區
穿過芒草可以接到往竹篙山的步道
竹篙山的視野風景非常好
好天氣可以看到七星山、觀音山、101等等
原路回就可以到擎天崗大草原
整段路線在樹林裡
好天氣走這條舒適涼爽
到擎天崗也有公車可以搭
交通非常方便
算是上擎天崗還不錯的熱門路線
影片最後有彩蛋
難得拍攝到的畫面
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