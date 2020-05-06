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訓練心得／瑪礁古道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

台北的瑪礁古道

可從劍潭捷運站搭小18公車

到達最後的坪頂古圳站牌(旁邊就是聖人瀑布)

一開始先往上一小段公路

再到達大崎頭步道階梯往上

上去會有一片美麗的梯田風景

再沿階梯往上前進就會到清風亭

清風亭的旁邊就是瑪礁古道

山徑寬度不大,但路況還不錯

持續往前會先到達在路邊新圳頭山

往前會到陽明山農場界碑

再往前到達比較寬敞的叉路

往右接到內雙溪古道

往左往瑪礁古道繼續前進

往上走出樹林就會接到芒草區

穿過芒草可以接到往竹篙山的步道

竹篙山的視野風景非常好

好天氣可以看到七星山、觀音山、101等等

原路回就可以到擎天崗大草原

整段路線在樹林裡

好天氣走這條舒適涼爽

到擎天崗也有公車可以搭

交通非常方便

算是上擎天崗還不錯的熱門路線

影片最後有彩蛋

難得拍攝到的畫面

越野跑

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