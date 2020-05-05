訓練心得／沙鹿車站➡️嘉義車站 101公里LSD

分段環島這一回的目標是從沙鹿車站沿著台一線直奔嘉義車站，預計進行一段100公里的旅程，跟前幾次不一樣的地方是這一回沒有邀請朋友一起陪跑，算是有點冒險的方式，不過相信在補給團隊鵬讚、詩宜跟阿麗的悉心照料下一定能夠平安的完成這趟旅程。

5/1日下班後詩宜載著阿麗到家裡來接我，住宿的部分還是感謝鵬讚家再度收容我們兩個晚上，起跑前的這個晚上在客廳的小聚很窩心，因為隔天要跑步的關係所以我早早就上樓休息，完全不知道這個瘋狂的夜晚他們喝掉多少啤酒，嗑掉幾包零食累積了多少的卡路里。

5/2日清晨3:30起床躲廁所，可惜沒Fu，兩個隊友還在睡覺，怕吵醒他們，躡手躡腳的拿著行李下樓準備著裝，鵬讚4:10分起床 ，4:30載我到沙鹿車站，在超商簡單的吃了麵包、牛奶當早餐然後到沙鹿車站拍了照片，行前再確認了行進的路線，完成了出發前的準備後接下來就是自己要去面對的，好揪心的早晨，突然好羨慕還在被窩裡睡到打呼的詩宜跟阿麗。

第一次自己一個人跑長距離總是有點不放心，事前請詩宜幫我抓的GPX圖檔已經輸入到SUUNTO 上了，可惜跟手錶的導航功能不太熟，花了一點時間搞懂它，只是詩宜抓的路線跟台一線沿途的路標位置有點落差，雖然最後還是會繞回台一線，但是為了避免走錯路，還是決定照著台一線的路標跑，路痴如我真的很怕跑錯，路上還不停的找檳榔攤的妹妹跟計程車司機詢問：請問這條是台一線嗎？

今天早晨的天氣很涼爽，跑步的感覺很舒服，尤其確定了自己跑在台一線之後心裡更是安心不少，到了龍井經過鵬讚提醒我要注意的加油站岔路後更是毫無顧忌的挺進，但是狀況說來就來，突然的胃翻攪讓我不得不縮肛放緩找地方求救，還好七公里時就有小七可以解救我的窘狀，趁這時間好好調整，再將阿麗昨晚就交代我一定要先補充的「水動能電解質液」送入口中，只是一開始就打壞了10公里一次的補給規劃接下來還會順利嗎？

清晨5:50分離開龍井區，帶著一點忐忑繼續往下跑，因為提早休息的關係所以也順勢將下一站的補給點拉到13公里外的大肚區小七，這時候的天色開始漸漸的亮了起來，雲層還算厚，跑起來有點舒服，才剛進入大肚區，加油站旁的民宅內兩隻家犬突然衝出來熱情的歡迎，令我腎上腺素飆升，這怎麼好意思呢😂，還好我也不是被嚇大的，一陣周旋過後還是平安的通過。

跑在大肚的感覺有點熟悉，這不就是橫越臺灣246公里賽道的其中一段嗎？跑過追分車站，白天夜晚的感受大不同，跑往彰化的這段路程湧上的是一段深刻的記憶，早晨7:06分抵達花壇小七，在這邊補充了水、喝了瓶奶茶，出發前再補充32Gi咖啡因跟BCAA，補給組的夥伴這時傳來了他們的早餐照...啃...「那欸差架嘴」。

隨著天色越來越明亮，周遭的溫度也越來越高，我跑在彰化市區，經過八卦山風景區，跑過聞名已久的南瑤宮，既然意外的造訪怎麼能不入殿參拜一下呢，親愛的媽祖娘娘，請您保佑我與夥伴們這一趟長距離的練習都能夠平安順利。離開南瑤宮的天氣越來越熱情❤️，好在沿途都有加油站的廁所能夠降溫沖涼，但是天氣實在太熱，只好趕快拿起特別添購的遮陽帽頂著，餓了就拿起阿麗準備的麵包撐著先，為了怕後追的夥伴找不到我，還不敢跑在對向能有部分遮陽的車道，只能安慰自己再撐一下，到了補給站就可以好好休息了。

上午9:15分，來到員林的7-11，累計里程38公里，這麼悶熱的天氣不來瓶沙士真的對不起自己，沒一會時間，補給組的鵬讚、詩宜跟阿麗開著車趕上了，看到夥伴的感覺真的很好，卸下身上多餘的裝備跟補給，我想待會跑起來應該會更輕鬆一點才是，在這裡整裝休息到9:40分，跟夥伴確認了下一個休息點後帶著一臉的滿足繼續往下一站前進。

上午10:53分順利抵達溪州鄉的北斗小七，累計里程達到50.46公里，實際跑步的時間是4:51:36，前半段的狀況還不錯，不過這一路上天氣實在太熱，整體跑起來的感覺有點虛，注意力不容易集中確實不好撐，但我明白更難受的時段還沒到，期待著補給組的夥伴正在張羅著待會要餵食我的美食，我想在這一站一定得等到補好補滿才行。

怪了，怎麼到了11:00還沒見到這群可愛的夥伴？原來是因為買午餐而耽擱了，手上拿來消暑的可樂已經被我喝光了，檢視一下身體的狀況，雖然開始有點噁心🤮想吐的感覺，但我想應該是電解質補充得不夠的關係，應該不至於會有什麼太大的問題才是。我心裡面想著與其把時間浪費在這裡等待，那還不如先起跑來得有效率。11:15分拍完了一張7UPUP的照片後決定再往下一個補給點出發。

印象中才起跑不到500公尺補給組的車就已經趕到了，大家急著問我要不要先休息吃點東西再出發，我想說現在才11點多，反正臺灣小七這麼多間，再撐一會應該沒問題...我嚷嚷著要他們先到下一站的小七休息等我，只是沒想到下一站的小七居然遠在12公里外的西螺...

目送了補給車離開我的視線，繼續一個人忍耐著高溫的曝曬繼續挺進，時間接近中午，烈日當空，馬路的兩側幾乎都沒有能夠遮蔭的地方，一路上不停的喝水，在54K時也補充一包BCAA，天哪，我開始有點後悔是不是下錯決定了，沿途不斷的尋找有水龍頭能夠降溫的地方，終於在56公里處的一間小土地公廟旁看見水源，在這邊洗了把臉，擦拭了一下手臂上的汗水然後虔誠的跟土地公道謝。

正準備離開的時候可愛的補給車又出現在我眼前停了下來，這時是接近中午的12點，我還沒來得及回神就看見阿麗下了車說要陪我跑完抵達休息站前剩下的六公里，天氣這麼熱說什麼不想他們跟著我一起熬，連忙催促她上車休息，要陪跑下午再說，但最後還是拗不過她的堅持，好吧，為了不讓她也跑到曬昏頭只好速戰速決了。

有妹仔陪跑心情當然很好，時光飛逝里程堆得也算快，但是體力的快速消耗卻仍然是不爭的事實，畢竟已經跑了50幾公里了啊，我們跑上了溪洲大橋我的理智線瞬間崩壞，這條橋居然看不見盡頭啊...我想這座橋起碼2～3公里吧？我越跑越倦，感覺得到低血糖即將爆炸的虛，精神偶爾有些渙散，我忍不住告訴阿麗：我的體力已經到達這一個階段的零界點了。

溪洲大橋結束前的幾百公尺遠遠的就看見加油站的招牌，我跟阿麗說：待會我得先去灑水降溫，不然應該撐不住了，終於結束了漫長又令人崩潰的溪洲大橋，才準備進加油站灑水時阿麗跟我說：你看，前面就是小七欸。我目測這段距離應該不超過200公尺，好吧，那就勉強再撐一下，然後一切都不一樣了。

抵達西螺的補給站，時間已經是中午的12點多，累計里程接近62公里，才進到小七就覺得身體整個都不太對勁，我心裡也明白就是電解質補充不足然後有點小中暑，明明肚子就是空空的，但是看著夥伴遞上來的小籠包、綠豆冰沙、豆花都只能淺嚐，無法盡情享用，才入口就是一陣的噁心反胃，還好來得及衝到廁所吐，不然這下就尷尬了。

到西螺的這段路跑得非常掙扎，上吐下瀉之後什麼也吃不下只能讓自己好好休息，又因為壓縮褲的關係讓原本就難受的腸胃勒得更不舒服，只好趕快換件寬鬆的跑褲緩解一下症狀，鵬讚跟大夥說：這狀況就跟高雄24小時賽一樣。是啊，應該按照原計畫在上一個補給站休好休滿才對，超馬運動就是這樣，一個環節沒有注意身體就會付出代價，還是要記住這一次的教訓避免再犯啊。

在西螺休息了好久，再出發時已經是下午的13:23分，這一段真的耽誤太久的時間了，身體的狀況還沒緩解，暫時是跑不動了，為了有些里程進帳還是決定先走一段觀察身體狀況，可以的話再繼續跑走趕進度，感謝鵬讚這一段的陪伴啦。

斗南的補站距離西螺12～13公里，因為身體狀況的不理想也考量到鵬讚腳傷的狀況還不是很OK，所以決定這一段就靠步行來完成它，畢竟只是練習，安全還是最主要的考量，別小看走路啊，我們也是維持著9:30的速度努力的挺進，兩個男人走在一起難免聊些軍旅生涯的往事、聊傷勢也講八卦，雖然都是LDS心裡卻都是暖暖的。就這麼走了10公里，要不是下一棒的詩宜已經等到睡著了我們還捨不得跑起來說，最後的3公里嘗試性的跑一下，確定身體恢復得差不多了，總算可以一路直奔斗南啦。

來到斗南里程時間是下午的15:21，實際用掉8:01:44的跑步時間，累積到75公里，進度雖然有點落後了，但也不想太趕著出發，在這裡吃了一盒涼麵跟阿麗準備的電解水，啊～吃得下食物的感覺真好。睡了一覺的詩宜早早就著好裝等著我們抵達，此刻的他可生龍活虎了呢😊。在這裡又休息了20分鐘，15:41分在詩宜的陪跑下再度啟程，下一站就會抵達嘉義大林，剩下25～26公里，再堅持一會喔。

詩宜陪跑不是第一次，雖然外表看起來古意古意不善言辭，但臭嘴跟「噹人」的功力可不是等閒之輩，因為跟他跑步的節奏相仿，所以還蠻容易跑起來的，他配合著我的身體狀況調整配速，將速度控制在6:15～6:30之間也不致於造成身體太大的負擔，雖然橫隔膜時不時的會產生點小疼痛，不過還在可以接受的範圍裡面，這個10K跑起來很順，沒有休息一路到底，哇哈哈哈哈～嘉義大林我來啦。

時間來到16:49分，累計里程86公里，實際的跑步時間9:5:20，還剩下15公里只要願意撐一定跑得完，在這邊上了廁所洗把臉，喝了半瓶可樂進行了短休息，大夥討論這下一站是在6公里後的星巴克，聽說這是臺灣最美的星巴克，一定要在這邊拍幾張照片才甘願離開，既然如此那就不要浪費時間，17:03催促著大家趕快出發，速戰速決避免夜長夢多。

往星巴克的6公里一樣由詩宜陪跑，我們還是能夠維持著六分多的速度跑，但是隨著時間的累積疲勞的程度也是加倍奉還，17:43分抵達星巴克的這一刻整個心情都輕鬆了起來，夥伴們歡喜的是能在這座美麗的咖啡店留下曾經造訪的網美照，而我則是竊喜著已經92公里了，這一切都即將要結束。

從星巴克出發到最後一個補給點還有4公里，剛剛因為忙著拍照所以什麼補給都忘了吃，才起跑沒多久就感到一陣暈眩，突然之間就腿軟了，還好水袋背包裡面還有一條救命用的77乳加，趕快請詩宜先放慢腳步讓我把它消滅再跑吧。等我吃完巧克力之後，最後的3公里詩宜也沒在客氣的直接拉出5:30～5:45的配速，我的老天鵝，跑這麼快是要不要給人家活啊。跑到96K的集合點我扯著嗓門告訴大家：我要換選手啦。

最後的5公里換掉張詩宜的請求被補給組的夥伴否決了，在詩宜不領跑的保證下阿麗按照原定的規劃加入我們一起跑到終點嘉義車站。我還以為換個女生領跑應該會比較有惻隱之心，結果沒有、完全沒有，她根本就是個男人...雖然她的速度維持在6:30～7:00之間，但是跑起來就是好喘，而且是連張詩宜都覺得喘。

跟阿麗說我要走一下，她完全當作沒聽到自顧自的往前跑，妳跑就算了，還時不時的回頭看我們跟上了沒有...是有需要對兩個男生這麼殘忍嗎？好啦，終於跑進嘉義市區了，怎麼最後的這兩公里會這麼難熬，不管怎麼反應肚子餓啦、腿軟沒力了啦，這個女生完全不為所動，時間是晚上的19:00左右，她終於到把我們帶到嘉義車站，好啦，謝謝妳啦，看我們這麼狼狽妳很開心齁...

最後這一段當然是玩笑話居多，但是阿麗真的蠻猛的啦，坐在嘉義車站廣場的椅子上喘息，心裡還是有點激動，不是因為自己完成一次101公里的長距離練習，而是很感恩這幾位夥伴一直都在，不管我做了什麼決定，他們就是不計成本的挺我到底，尤其這次還有跑創運動團隊贊助的跑鞋以及凹凸眼鏡特別幫我訂製的光學鏡片，這一切都讓我內心充滿感恩。長距離的練習結束了，免不了請吃一頓粗飽的慰勞大家一下，而且飯都吃了，那下一趟行程我還有什麼好顧忌的呢😜？

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