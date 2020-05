「時間管理術」正夯 沒時間跑步只是你的幻覺

時間管理大師 Laura Vanderkam 心得分享

Laura Vanderkam 是一名時間管理大師,對於那些總是覺得自己沒有時間去跑步的跑者,她有一句話要分享:

如果你把跑步放在優先的位置,那麽你一定有時間跑步。哪怕跑步不算是你的優先事項,那也沒關系,但是絕對不能說你是沒有時間。

她是這麽算的:一週有 168 個小時,如果你每週睡覺 56 個小時,工作 40 個小時,那麽你還剩下 72 個小時可以做其他事情,那麽跑步就很簡單地能被包括在內。

Laura Vanderkam 是《what the most successful people do before breakfast》(台灣又譯:這一天過得很充實)的作者,她的這本書的主要內容是時間日誌,數百份時間日誌。

這些日誌類似於訓練日誌,但並不記錄跑步里程,而是以每30分鐘為單位記錄人們如何度過這段時間,她曾經記錄了自己整整一年的時間(作為一名跑者,她在公路上訓練和比賽上花費了大量的時間)。

她說:“我們都有一樣多的時間。我發現成功人士能完美兼顧職場和個人生活,無論在哪一端都有著出色的成就。這並不是因為他們比別人擁有更多的時間,只是他們用其特定的方式度過了這些時間。”

還有更多積極的因素嗎?有。這些運動不需要很多時間。

在她的印象中,最令其印象深刻的一份時間日誌來自一位為波士頓馬拉松訓練的女跑者,這份時間表開始於比賽前三週,正好是她的跑量達到峰值,開始賽事減量的時間點。這時候她每週用於跑步的時間為 10 小時。她說:“這(每週 10 個小時)算是很多的時間了,但算不上是無限長的時間。”那麽,如何騰出更多時間進行跑步呢? Vanderkam 說,這並不困難。以下是她的建議:

記錄你的時間安排

堅持記錄自己一整週的時間安排。 Vanderkam 說:“記錄一週的時間安排是為了了解個人具體的情況。特別是對於那些有著全職工作的人,他們會在週末進行很多活動。(通過這個方法)你可以知道什麽時間對你來說是空餘的。”

一週後分析你的發現記錄時間安排後,你注意到了什麽?可能是在會議上浪費了很多時間,或者是花費了過多時間在處理郵件上,這讓你無法在最重要的優先工作上取得進展。還是說你每晚都像她形容的那樣,循環著「晚餐-電視-床」的過程,如同“赴死”一般(也許是時候去跑步了?)。

記錄時間安排是一項負責任的檢查。她說:“人們經常會看到時間就在那裡,或者花在了我們不關心的事情上,其實它們可以重新投入到我們更關心的事情上。”

對自己誠實

不要試圖清除你所做的追蹤記錄。我們之所以這樣做的目的是為了解情況,並對“我們是如何度過時間”這件事有清楚的認知。 Vanderkam 說:“然後我們可以根據現實情況做出選擇,而不是根據我們自以為的假象情況進行選擇。”

人們通常會發現,過去的很多時候,他們自我描述的生活都不真實的。比如她以前認為她每週工作 50 個小時。但是,當她記錄自己的時間安排後,她發現自己平均每週的工作時間更接近於 40 個小時。她說:“那麽就有 10 個小時的出入了。如果我願意加以利用的話,這是一個足夠用於馬拉松備戰訓練的時間了。”

一週七天不一定都有完美的跑步時間

Vanderkam 幾乎聽到過所有的借口:「我很想跑步,但我不是那種每天都能在午餐時間溜出去跑的人;我很想跑步,但我要工作很長時間,我得回家陪伴家人;我沒辦法每天下班後都能去健身房練一個小時。」

她說,我們沒辦法在每一天都能找到最合理的時間去跑步,所以,停止以此作為借口。反之,我們宏觀地看一看一整週的時間裡哪些時間可以騰出來。也許其中一兩個早晨,你可以早起 30 分鐘然後在跑步機上跑步。也許每週一次在午餐時間去跑步。如果你已經結婚有了孩子,也許你每個星期能空出一個晚上去健身房鍛鍊。

對週末的時間也重新做評估,制定計劃,然後去實現它。可能在不知不覺中,你已經騰出了四個小時的時間。如果能有四個小時用來跑步,我們大多數人都會認為這是個極好的一週。

不要貪圖完美

不要讓完美成為時間的敵人。當我們為跑步做時間安排時,可能會遇到一些意想不到的挑戰。但是我們依然可以做點什麽。

Vanderkam 回憶起她曾經與 3 歲大的女兒在家中待了幾天,趁著女兒看影片的時候繞著後院慢跑了幾圈。她說:“有時候是這樣的。如果你把這(繞著後院慢跑)跟跑 10 英里節奏跑相比,那麽它可能確實有點不帶勁。但是這怎麽也是聊勝於無,比起什麽都沒做,你還是會慶幸自己跑過了。”

看完後,不禁覺得自己是否常把「太忙」當作藉口,而沒有真正的擅用時間⋯⋯

如果你對「時間管理」非常有興趣,這裡提供 Vanderkam TED 的演講,希望能夠讓各位跑友找出更多的時間來訓練自己,或去做自己想做的事情!

