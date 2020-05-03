賽事攻略／2020TNF100 台北國際越野跑挑戰賽 20公里組

說起台灣的越野跑賽歷史，”The North Face100 臺北國際越跑野挑戰賽” 絕對是榜上極少數見證台灣越野跑發展進程的大型賽事。2011 年首度登台後深耕至今已邁入第 9 個年頭，從陽明山、新店、石門水庫到現在的東北角－金瓜石，TNF100 已成為全台灣規模最大、觸及族群最廣的 ITRA 賽事。筆者在 2018、2019 TNF100－20K 組幸運掄元，個人也非常喜歡跑 20K 這個組別！對我來說這一個可以跑得很"痛快"的距離，疾風般穿梭在山林之間的感覺讓我想像自己是頭掙脫束縛的野獸，跑的又喘又爽又像在跳舞一般。如果你具備一定的技術水平，這是非常值得體驗的距離；若你是擁有良好體能的路跑好手，這個距離可以讓你盡情體驗金瓜石的美和故事且不致於讓你跑到厭世。

接下來的分享，筆者將針對 2020 年 20 公里組的賽道做分析及策略的分享，希望可以做為大家在實際體驗前的參考，並讓大家在文中一窺賽道之美以及金瓜石一帶特有歷史與文化故事。

賽道實際數據

通常一場越野跑賽事考量到路線上的精采度(特色景點、山徑變化、大景展望等等…)很少會有剛好的距離，甚至即便是同一場賽事，每位選手完成距離或多或少也會有一點落差。2020 TNF100 的 20K 組 賽道實際總距離為 23.1Km；總爬升為 1770m D+ , 如果你對於距離/總爬升比沒有概念的話，這條路線的難度大概略小於舊陽明山東西大縱走(24Km/ 2000D+)，因此北部地區的朋友也可以透過訓練這條經典縱走路線來備戰 TNF100 20K 喔!

行善扶困百年祈堂－起點•會場•勸濟堂

建於清 光緒二十二年(西元 1896 年)奉祀關聖帝君的石尾神壇為金瓜石 勸濟堂的前身，光緒二十四年奉諭旨賜號「勸濟堂」以「勸眾行善、濟危扶困」為堂旨，百年來屢屢顯神威，是金瓜石一帶居民的信仰中心，堂上背山望海手持春秋書冊、法像莊嚴的關聖帝君銅像是東南亞最大的關帝像，關公俯視著瓜山國小方向的聚落以庇佑鄉民。TNF100 賽道遍及九份金瓜石、侯硐、三貂嶺、貢寮一帶的古道小徑，一趟下來，掏金傳說、煤業興衰、明燈題金字、無緣之墓、草山戰備…太多難以細數的懷古滄桑，選擇勸濟堂作為會場頗有承先啟後之意。

報時山•六坑斜坡索道•起點

賽道起點位於勸濟堂公路上方的停車場空地，也是報時山步道的登山口。往前走幾步，一旁則是當地著名的 IG 打卡景點－六坑斜坡索道，該索道為過去金瓜石礦區為了因應各種路況而設建用於台車的運輸，隨著產業的沒落而自然廢棄，於 2013 年新北市政府將其登陸為歷史建築而保存至今。

此處可清楚遠眺陰陽海

鳴槍起跑後是延綿 1.8K 一路往上的公路，平均坡度約 12%。考量到公路後即將轉入山徑，如果是想爭取更好成績的選手們要在這段稍微多出點力以取得較好的位置，進入山徑時才不會被擋道，因此在賽前的熱身就很重要了，如果熱身不充足就馬上拉開強度，除了會非常容易爆掉、爆掉後也需要相對長的時間才能恢復過來、得不償失。

1.8K 爆心臟的連續上坡後，路線右轉進入階梯步道往下跑往黃金博物館的方向，此時的下階梯你得讓自己身體放鬆調息但不能失了專注(有些地方蠻滑的)。

穿過黃金博物館，也就是賽會的終點及檢錄處後，賽道將來到真正的山徑起點－日治時期的職員宿舍遺址。從遺址旁的階梯往上跑一段來到”黑肉坪”，黑肉坪是那些年工人丟棄低品質礦石的廢石場，來到這裡你應該也累了，如果不趕時間不妨停下來回頭展望美景，這裡真別有一番風味!

欣賞完黑肉之美，還要繼續的往上爬升。從黃金博物館開始，經過舊職員宿舍、黑肉坪、地質公園之字形步道、草山戰備道，來到貂山古道的岔路口時總距離來到 5K/ 總爬升 420m D+，恭喜大家看到這裡已經完成第一段的魔王級連續大爬升了! 繼續沿著寬敞、超高可跑性的草山戰備道直直往前衝就會從瑞雙公路穿出，跑約 200m 的公路就會來到”大粗坑古道”的入口。

平緩爬升的地質公園之字形步道可跑性極高! 但對於預計長期抗戰的朋友，建議還是以跑走交替的策略前進。

草山戰備道，美哉!

大粗坑古道入口

6.5~8.3K: 百年採金聚落－大粗坑古道

古時九份昔稱「小上海」；大粗坑則稱「小美國」，擁有百年礦業歷史的大粗坑聚落全盛時期有 3000 多人居住，曾經風塵僕僕、如今繁華落盡只剩陳跡。大粗坑古道是猴硐與九份的聯絡道路，古道中間會經過多處當時的採礦人家聚落遺址、學校、古廟，步道本身在修整多次後非常人工化，基本上就是以水泥、花崗岩階梯為主，這一路階梯下坡選手們可以做好體能調整，並且在剛進入大粗坑古道後平坦的水泥路上稍作補給以專心應付階梯以及離開大粗坑古道後的第二段長爬升－金字碑古道。

大粗坑天梯

9~12.8K 你我最揪心的一段: 淡蘭古道 金字碑－牡丹山

離開大粗坑古道之後，緊接著來到大名鼎鼎的淡蘭古道 金字碑段，而 20K 組選手們即將面臨的是全賽道中最長的連續爬坡: 3.8K/ 總爬升約 490m。

金字碑古道因清朝巡撫劉明燈在此題詩，並請工匠以篆體刻字貼上金箔故稱。詩句如下:

雙旌遙向淡蘭來，此日登臨眼界開。

大小雞籠明積雪，高低雉堞挾奔雷。

穿雲十里連稠隴，夾道千章蔭古槐。

海上鯨鯢今息浪，勤修武備拔良材。

文章寫到這裡，怎麼有種在寫金瓜石歷史故事的 Fu 啊! 我想，這也是為何 The North Face Taiwan 團隊排除萬難要在這裡舉辦賽事的堅持所在了。TNF100 作為全球經典的越野跑巡迴賽事品牌，參賽族群自然不僅限於國內，能將台灣最深層內涵的部分透過最原始、直接的大自然運動呈現給所有國內外參與者，親自體驗台灣的文化和美麗，那會是非常美好的事情，而集歷史文化、地理景觀於一身的金瓜石，真的是北台灣相當值得推廣的越野跑場地。

好啦，戰線拉回到比賽!

金字碑古道既然是聲名遠播，想當然爾一定也是步道修建的很完整，這一段路從起至終全是石造階梯，基本上沒有太多需要留意的技術，唯有在前進的策略上，若是以單階、小步、高步頻前進，下肢所負荷的肌肉部位會比較平均分散但移動較慢，反之；如果以雙階大步前進，所負荷的肌群會比較集中於股四頭肌與臀部，雖然步距較遠，但也疲勞的比較快。兩者各有優缺點，要怎麼做就端看每位選手當時的狀態而定囉!

金字碑古道入口處溪谷

爬到金字碑古道最頂部的探幽亭，回頭一看可遠眺基隆 深澳一帶的海灣，亭前佇立的是台灣最早的環保碑－咸豐元年(1850 年)奉憲示禁碑，意旨要人民勿隨意伐木。與金字碑比較起來，奉憲示禁碑因位處於山頂上而受風吹日曬雨淋，碑體已被侵蝕變形，碑文也模糊不清了。

離開金字碑古道後先別急著開心，選手們仍須沿著瑞雙公路跑一段 1.7K 左右的公路上坡來到不厭亭，接著再進入”最揪心之坡段”的最後一段山徑上坡往芒花之稜線－牡丹山跑去。筆者此次探訪牡丹山時，眼前山徑的景象令我為之驚艷，記得幾年前上去時周邊芒草叢生，幾乎看不到路徑，此次再探要感謝藍天登山隊為大眾開出了一條碩大的山徑，延綿於稜線上，風景就像我在大陸 昆明比越野賽的景致相彷，非常漂亮。相信選手們來到這裡，印入眼簾的大景將一掃累積疲憊。

通過牡丹山三角點後選手得集中注意力了，從這往貂山古道約 200m 的山徑下坡因為蓋上了芒草落葉因此蠻滑的，賽事來到這裡也過了大半，選手得專心處理每一步，若不慎摔傷有可能會引起抽筋或不可預期的傷害。

另一段滄海桑田的起點: 13~15.5K貂山古道－無緣之墓段

結束了金字碑古道段的終極長坡後，在樹梅坪 金山福德宮(這裡的金山不是你想的金山，這裡是九份啊)做一個旅程的中繼站，你可以稍做休息、整理心情迎接最後一段探索的開始－貂山古道 & 無緣之墓。

看到這裡真的覺得先民們取名字真的很厲害，什麼無緣之墓啊! 好像在寫小說。

貂山古道起因光緒 24 年(1898 年)間發現梅樹坪金礦場，為了方便先民來往九份、瑞芳、雙溪、牡丹從事商業活動聯絡道路，其地勢位於兩山間的腰繞小徑，全程遮蔭、微風徐徐，即便是夏季也很舒服涼爽。現貂山古道同樣被鋪上石階，從金山福德宮往雙溪的方向跑都一直是下階梯，它的坡度不陡、階與階間距頗寬，是很好跑的一條步道。

無緣之墓 無緣之墓，立於貂山古道上滄桑淒美的無緣之墓，光聽名字就覺得可以拍一部穿越劇了。沒錯，1992 年由吳念真編劇、黃品源飾演主角的「無言的山丘」，就是以無緣之墓為背景故事製作的懷舊愛情電影，被稱之為「台灣近代三部曲」之第三部曲。其實啊~ 無緣之墓的傳說版本眾多、皆無從考證，有興趣的深入了解的朋友不妨租無言的山丘電影來看，比賽時跑到這段你或許會有種穿越時空的心情(奇怪我腦中怎麼出現犬夜叉了)，跳脫競技的緊張感轉換為探索的心情，很快的，就來到貂山古道的盡頭了，迎接最後一段長爬升，燦光寮古道。

（圖片來源: 維基百科）

不要問我為什麼沒有無緣之墓照片! 因為我會怕，所以看一眼就跑了，哈哈。有興趣的朋友自己去探索囉!

芒光閃耀: 15.5~18.3K牡丹溪－燦光寮古道山徑

燦光寮古道於雙溪的入口與貂山古道入口交會重疊，相較於貂山古道，燦光寮古道更為天然，是完全無人工鋪設的原始山徑，也是 20K 賽道中筆者最為喜歡的一段。

「燦光寮」一名據說源自於當地秋季時滿山芒花，在陽光照射之下閃耀著燦爛光輝而得名，正式有先民活動的紀載是在嘉慶十年(1805 年)間做為防盜之軍事用道，時稱「燦光寮汛塘古道」，後用於郵政運輸業務，改稱「燦光寮鋪遞古道」。同樣的，在物換星移下，過去採金繁盛空前不在，留下的僅有美麗的大自然供後人遊憩。

選手從貂山古道一路下到底會遇到牡丹溪，牡丹溪溪水非常透徹乾淨，古時候上游處還建造了水壩及抽水站供採金人生活使用。

涼一下真的蠻好的

燦光寮古道從牡丹溪與貂山古道的交界處起算，選手一路往上跑回草山戰備道大約 3K 的路程，坡度緩緩而升沒有誇張的陡坡，筆者認為在北台灣的山徑中算是高可跑性的爬升路況，菁英跑者甚至可以全程都用跑的完成該路段。不過選手們千萬別以為這是最後一段長爬坡就火力全開把氣力耗盡了，對於越野跑賽事的體能分配策略，你無法像公路跑一樣單純用配速和心率來操作，你得更多聆聽自己的聲音，透過訓練時累積經驗來更認識自己的身體面對不同強度時，你可以知道自己還可以跑多久。因此，在越野跑比賽的後段，建議大家還是得”留一分”體力在最後的一公里，因為你永遠不知道最後那一公里還會發生什麼令自己意外的事。所以，來到燦光寮古道時，請好好用補給、有節奏、不紊亂的呼吸(喘也要喘的有節奏)，迎接山頂 草山戰備道的陽光。

途經柑仔店遺址

吶喊吧! 草山戰備道! 倒數2.5K!!

跑經過燦光寮古道中的”柑仔店”遺址後，選手會接到一個分岔路要右轉跑向一條非常寬敞、漂亮的土徑，那就是接往山巔上的路－草山戰備道了。

太港動惹! 選手來到熟悉的草山戰備道，就知道離我們的終點 黃金博物館真的不遠了，就剩最後的 2.5K! 這一段的草山戰備道相較於另一段平緩很多，沿著賽道跑大約 1K 左右就會回到我們出發後前段的之字形爬坡處(地質公園的礦坑步道)，此時距離最後終點只剩最後 1.5K，而且幾乎是一路下坡。

這最後一哩路啊! 雖然是平坦好跑的草地，但若是下雨天就得特別小心了，許多的過彎處還是很滑的，建議採高步頻、小碎步過彎會比較安全。

過了之字形步道後，我們要右轉往地質公園的方向跑，這裡會有一小段約 100m 左右的階梯爬坡，來到這裡正常已經雙腿軟趴趴了，但想到離終點僅剩不足 1K，還是要挺起腰桿子跑起來!

沿著階梯往下跑，是日治時期所建遺留下來的神社遺址，人稱黃金神社，又稱山神社遺址。黃金神社建於明治 30 年(1897年)，是北海岸現存遺留下來規模最大的日治時期神社遺址，神社內供俸著守護採礦人的神明，是那時候日人的信仰中心，站在神社中心可遠眺無耳茶壺山、基隆山、黃金博物館及聚落，視野極佳，但我們不會跑進去參拜，只會路過。

神社步道階梯相當不規則，高低及寬窄不一，這就是我為何我前段文中提醒大家在最後保留一分力了，若你已經在草山戰備道前就氣力放盡，神社步道將會是非常危險的路段，很容易不小心踩空或滑倒，特別提醒大家要在最後一段路上提神專注，帥氣的回到終點。

這臉實在太臭了，後來反覆看真的很後悔，再累也應該要笑一個，畢竟衝線只有一次機會啊!!

終於來到尾聲了。

在裝備上文中沒有提醒大家的，其實是非常重要的一部分。特別是選擇一雙合適的越野跑鞋，能夠幫助你更安全、有效率的完成比賽，當然也會大幅提升你在越野跑比賽的成績表現。20 公里組是有基本強制裝備的，例如手機、500c.c 以上的水壺及補給品等等，基本上要塞在一個普通腰包上也是蠻擠的，不妨使用水袋背包會更方便你拿取補給，若不慎背向摔傷時也可以保護我們的脊椎。除了上述基本裝備外，這個賽道幾乎是寬敞的，其實很適合使用登山杖，而登山杖的用法除了一定要在賽前先訓練過之外，使用的禮儀是最重要的，你需要留意在你後方的跑者，若不小心戳到人那就很糟糕了。

最後，我寫的蠻辛苦的，不知道讀者朋友有沒有乖乖看完呢? 如果你乖乖看完還是沒把握，希望你有來報名我們 TNF100 的訓練營課程，在課程中你會學習到更多實戰的內容，那會比文章更貼近你實際的需要的，我常說文章裡吸不到芬多精，讀萬卷書也要行百里路，趕快去山上動一動啊! 你與大自然互動而來的經驗是屬於你自己的，那美好是我無法告訴你的。

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