訓縳心得／何信言老師的日常跑步路線3
陰天的天氣狀況下
何信言老師一大早6點從天母出發
沿途都有認識的朋友陸續加入
小編則從大稻埕碼頭開始跟著跑
沿著河堤跑
邊跑邊欣賞風景
也有不少運動的人們
跑步、打棒球、騎單車、溜狗等等
河岸的景色非常豐富
經過各個河濱公園
馬場町公園、古亭花圃等等
到達公館永福橋之後各種運動的人潮也都出現
過景美橋之後人潮就漸漸變少
再上橋接到往貓空站的公路
沿著公路開始跑上坡
好天氣的話可以看到101
跑步的中途小插曲就是
何老師跟單車手開始上坡對決
老師不停加速
單車手也開始抽車
競爭非常激烈XD
到明德宮休息一下補充水份
再往前就到張嘉哲(真男人)訓練的國手之道起點
可惜太晚抵達
真男人已跑完下山
最後抵達貓空站結束國手之道半日遊
何老師從天母跑到貓空里程約37K
從大稻埕跑到貓空約25K
風景美麗、補給也相當方便
非常棒的跑步路線
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