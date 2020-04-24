迪士尼樂園公主跑半馬 逆境自強的夜間跑

圖片取自runDisney

原定上年11月份香港迪士尼樂園首次舉行的Pixar夜間跑，基於安全理由取消了。一眾跑手只好寄望今年的11月。然而上星期美國佛羅里達州的華特世界迪士尼樂園舉行了半馬拉松公主跑。點解會用公主跑做主題？源於想鼓勵女性主動參加跑步比賽。是次比賽男女都可以參加。

今次比賽在樂園內舉行，比賽分為半馬、10公里及5公里。當中有一對母女同場跑5公里夜間跑。全程有攝製隊紀錄比賽過程。

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母親名為Herman，因十年前領養一名天生螃蟹足的女嬰。十年前Hannah只有11個月大，她是來自第三世界哈薩克斯坦。醫生曾對Herman說明這名女嬰一輩子都不能正常走路。但她知道如放棄這名女嬰，她的前途將會很暗淡。回國後這名女嬰進行多次手術，矯正她的左腳。之後她兩歳時奇蹟的事發生了，Herman目賭Hannah可以慢慢行走。自此進行多次物理治療。Herman為了紀念兩母女相處十週年，決定參加這次5公里賽。

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跑畢終點後Herman向媒體Fox19報導出參加這項比賽的因由，她想鼓勵社會上的女性及弱者以Hannah為傍樣。Hannah原本是一名傷健人士，在逆境中面對挑戰。希望女兒能在不久的將來參加三項鐵人賽。值着比賽去鍛鍊自己的個人意志，去迎接人生中更多挑戰。

Bob Iger & Bob Chapek 圖片取自Variety網絡。

Bob Iger 迪士尼CEO指出現今文化趨向女權主義。在創作故事反陽派題材將會應運而生。詳見：透視迪士尼未來18個月的方向

我個人認為以女性為主題的跑步比賽及其週邊產品都會陸續出現。

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