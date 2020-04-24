訓練心得／三清宮一線天 Trail Run !

彰化的三清宮周圍都有不少步道 有桃源里森林步道及龍鳳谷步道 還有一線天山徑 都是當地熱門的步道 這次請邱文孝帶我們來跑他平時訓練時的路線 一開始沿著公路往上先到達三清宮 再沿著步道前進

2020-04-24 09:39