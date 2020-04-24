訓練心得／三清宮一線天 Trail Run !
彰化的三清宮周圍都有不少步道
有桃源里森林步道及龍鳳谷步道
還有一線天山徑
都是當地熱門的步道
這次請邱文孝帶我們來跑他平時訓練時的路線
一開始沿著公路往上先到達三清宮
再沿著步道前進
步道山徑上上下下
互相都可以連接
跑到公路段後可以到達賞鷹平台
再接到特殊地形的一線天山徑
一線天的景色非常棒
在巨石縫中穿梭非常特別
再原路回到龍鳳谷步道的山徑
經過繩索橋再接回三清宮
回程從三清宮旁邊山徑下山
就可以回到山下的起點
離市區近,山徑不到狀況良好
還有特色一線天風景
下山也可以吃彰化肉圓等等美食
非常棒的路線
邱文孝選手介紹:
2016
義大利TDG巨人之旅（330k/+30000m)
119小時完賽（限時150小時）
台灣動感亞洲50冠軍
2017完成香港四徑賽298k/+14500m
59小時44分完賽（限時60小時）(台灣唯一完賽者)
2019年環大台北天際線203.9k/+8445m
56小時30分完賽（限時60小時）
2019 TNF100K冠軍
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