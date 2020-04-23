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跑步小品／馬拉松夢想家

運動筆記 / Alan Siu

看畢韓國電影馬拉松夢想家，又有另一番體會。周萬浩自小已是長跑運動健將。長大後入選國家隊。但因左腳短了1cm。跑30K是沒有問題，但如跑30K之後的12.195K，右腳內肋骨較左腳磨損多了而引發傷患。固此國家隊只安排他當上30K領跑員。其位置是要協助正選長跑員配速頭30K。領跑員除了要付責拿正選長跑員特調，還要跑在全體長跑員的頭領。目的是要消耗其他對手頭30K體力。這樣可使自家正選長跑員作最後路程的衝刺。

主角退伇後去了一所中學當上體育老師。可惜因那所中學倒閉了，便和幾個朋友合資當上電子產品分銷商。因不善經營後倒閉。在欠下巨債後在一家炸雞店當上快遞送餐員。但他不忘從前是長跑好手，送餐時會用上兩條腿去跑而不用機車。

直到昔日敎練找回這名領跑員，道出選手村中沒有人適合當這位置。希望他出山去協助長跑新星閔胤基。付責領跑頭段30K。每次比賽只完成30K對他來說是綽綽有餘。但他的夢想是當上全馬選手。他曾反問自己選擇往後的人生是自己喜愛的領域，還是自己擅長的領域？如選擇自己喜愛的領域，是要付上犧牲擅長的領域。敎練是不允許他當上全馬跑手。因他的個人傷患是不可能跑畢全馬距離。最後他選擇放棄領跑員的位置，放棄一份收入稳定的工作。返回炸雞店當上送餐員，工餘時練跑。

人踏進社會謀生時，會因要為保住飯碗而放棄理想。選工作時都會選擇最稳定的工種。久而久之生活變得了無生趣。但當有機會重拾自己喜愛的工種時，內心不其然會湧出無比的熱情。身體會不由自主地朝向這個理想國度。周萬浩因欠下巨債而無力償還，最終都是返回選手村向敎練討回30K領跑員的薪水。片尾主角有幸參加2012年奧運倫敦馬拉松項目。當完成頭30K時他選擇退出比賽。但眼見弟弟在30K路牌前為其兄打氣。這才喚醒他自己從前跑畢終點時的喜悅。在校慶長跑比賽完畢後捧着勝利奬品的一箱幸辣麵，回家後跟弟弟大剁幸辣麵時的美味回憶。跑畢全程勝出比賽是他自小的夢想。入選國家隊都是他的夢想，只因生計而放棄這個夢想。當完成了領跑員的工作時，發覺這裏不是最後終點站。最後他決定忍痛負傷，跑到終點衝線。

這套電影帶出一個很深的議題。選擇自己喜愛的領域，還是自己擅長的領域。許多人在人生旅途中會因生計而放棄自己的理想。李嘉誠先生曾說過他做生意的原則是在稳健中尋求發展。他不會冒險求進。每次想擴充公司業務，先有稳健的收入，之後才尋求高風險的發展。九把刀柯景騰作者本想當電影導演，但如在一開始時放棄有稳定小說版稅而投資在高風險的電影上，此舉如同賭博。他先選擇一年內出版10本小說。頭10個月每月出版一本小說。之後的兩個月跑去電影公司當義工。學習電影拍攝的技巧。因之前10個月的版稅已足夠他全年的開銷。之後兩個月當義工是沒有影響他的生活。數年後他自資拍攝<那些年我們一起追的女孩>。主角最終也是先做好領跑員頭30K的本份，之後為自己完成餘下的12.195K路程。

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