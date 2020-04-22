訓練心得／奇岩山-軍艦岩 Trail Run !
台北軍艦岩熱門路線
小編已經從丹鳳山還有陽明大學上去過軍艦岩
這次請瑪莎帶我們從奇岩山上到軍艦岩
一開始到唭哩岸捷運站
到旁邊東華公園酒有石階步道可以往上
再經過日晷廣場
過牆後的山徑上山
沿路一直往上就會到奇岩山
再看到陽明大學的操場之後
沒多久就到熱門的大岩壁
岩壁路線上的視野非常好
再往前就會到唭哩岸山
可以看到軍艦岩
沿著大岩壁下山再往上跑沒多久就會接到軍艦岩
好天氣360度的環景視野看大台北風景很棒
再往軍艦岩後面山徑前進
可以先到達260峰
再往山下跑的路況都很好
沒多久就會到照明寺
照明寺可以補充水分
補完再往山徑前進
跑完一段上上下下之後就會回到軍艦岩的階梯步道
下階梯就會到達陽明大學
大岩壁的風景視野好
山徑路況也很好跑
交通補給方便
非常棒的路線
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