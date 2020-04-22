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訓練心得／奇岩山-軍艦岩 Trail Run !

運動筆記 / Jack Kox

台北軍艦岩熱門路線

小編已經從丹鳳山還有陽明大學上去過軍艦岩

這次請瑪莎帶我們從奇岩山上到軍艦岩

一開始到唭哩岸捷運站

到旁邊東華公園酒有石階步道可以往上

再經過日晷廣場

過牆後的山徑上山

沿路一直往上就會到奇岩山

再看到陽明大學的操場之後

沒多久就到熱門的大岩壁

岩壁路線上的視野非常好

再往前就會到唭哩岸山

可以看到軍艦岩

沿著大岩壁下山再往上跑沒多久就會接到軍艦岩

好天氣360度的環景視野看大台北風景很棒

再往軍艦岩後面山徑前進

可以先到達260峰

再往山下跑的路況都很好

沒多久就會到照明寺

照明寺可以補充水分

補完再往山徑前進

跑完一段上上下下之後就會回到軍艦岩的階梯步道

下階梯就會到達陽明大學

大岩壁的風景視野好

山徑路況也很好跑

交通補給方便

非常棒的路線

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