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CNN：北韓領導人金正恩傳手術後命危 美國密切監測情報

油市出現史上最慘的一天…美國石油公司可能倒掉數百家

訓練心得／通過來回跑樓梯1200次 攀登世界最高峰！

運動筆記 / 長田 豪史
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全人類期待已久的時刻

經過三層居住公寓樓梯的1200次往返之後，您將到達世界最高峰珠穆朗瑪峰8848m！ 🎉

從頭開始繼續往返21小時，並在午夜2:30結束！ ️

當我看到一個在家裡馬拉松比賽的海外人時，我以為他很棒

最後我也做了我飛走的東西！ ️

時間限制為24小時，因此即使您進行一次往返，也只計一次

我不得不付出比預期更多的進步，在地獄中掙扎的次數使我的戰鬥精神發了火！ !!

到了晚上，繼續前進的時間不會發出聲音

感覺就像獨自在黑暗中奔跑🙄

我仍然身體健康，但在精神上這是一項艱巨的運動😅

但是感覺到我要在世界上戰鬥

我加快了步伐，並在最後階段做了一切，這是很好的！

當我達到目標時，感覺好像已經爬了8848m！

感謝您的支持

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