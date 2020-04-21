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賽事心得／合歡山馬拉松 挑戰台灣最高海拔超馬

運動筆記 / 小崎
賽事期間慶幸能跟兩位高手跑了一段
賽事期間慶幸能跟兩位高手跑了一段

背景補充

合歡山馬拉松，這個賽事對部分跑友來說可能較陌生，顧名思義此賽事需途經台中高峰合歡山，起點與終點位於清境的娜魯灣和藝家原，以來回清境至合歡山的公路為賽道，最高點是海拔3275米的武嶺，途經梅峰，翠峰牌，鳶峰，昆明，超馬的折返點為海拔3158米的松雪樓。

參加因由

小編是從跑友口中初次得知這個賽事，當時參賽意欲不大，直到年初合馬開始接受報名時，小編也正式著手計劃2018年的賽事，計劃期間小編希望內能夠給自己一些挑戰，除了日本高山超馬，便想起合歡山馬拉松，一個結合壯麗景色和路跑的賽事，而且這種位於海拔三千以上的路跑賽在亞洲實屬稀少，後來便決定將此賽事列入名單中。

行程描述

這次賽事經美和旅行社報名，三日兩夜行程於11月2至4日進行，賽事於11月3日早上6時半起步。首天於下午到達台中海拔二千幾的清境旅館竣悅空中花園，清境的景色真是令人難以忘記，空氣十分清新，日照時十幾度的氣溫讓人心曠神宜。旅館對正的景色更是台中群山，當中不少得今次的主角合歡山，在旅館眺望合歡山確實有種莫名其妙的敬畏和慨嘆，敬畏這神所創造的大自然是如此鬼斧神工，同時慨嘆這景色在人生中能夠再親眼目睹多少次，加上人類不斷破壞大自然生態，每個畫面都正逐漸退色，所以小編每次都會珍惜當下的時間，用眼和心去感受眼前這一切美好的。

清境特色

清境人口密度不高，最多的是特式旅館，其次是賣水果的小店，11月在清境較當造的是柿子，各水果店都有大小不一的柿子，小編光顧了其中一間，該店由一位老婆婆打理，雖然跟婆婆不太能溝通，但小編感到很窩心，因為婆婆比其他店便宜，只賣$50台幣一個，更替顧客即洗即切，還裝在一個細袋中，這種真摯的人情味小編已遺忘了很久，或許只會在宮崎駿的動畫中才會出現。在同一間店中發現一隻拉布拉多犬，牠叫小白，很溫馴而且很聰明，懂得拍照時坐定望鏡頭，婆婆和小白的出現絕對令此行程增添味道，人情味和趣味。

比賽過程

賽事於11月3日早上6時半起步，當天早上4時半便起床，在旅館食過早餐後便慢跑到500米遠的起點娜魯灣。場面比想像中熱鬧，參加人數亦比想像中多，寄過行李後便立即上線，幸運地能夠在一個有利位置起步。起步後的頭半程約半馬的距離都是上斜路段，中途會有少許落斜及平路作舒緩，感覺上跟香港大帽山的路況相似。賽前曾擔心自己跑到海拔3000左右時會出現高山反應，感恩正式比賽時並無高反問題，不過上到差不多距離武嶺標記兩公里左右，高度已過3200時，跑幾步便開始喘氣，需要改用Power Walk。這賽事其中一個特色是全馬半途折返點並非武嶺，而且到達武嶺後還要跑到另一邊約700米的斜坡下，經過折返點後還要立即上斜經武嶺直衝回終點，所以這來回點幾公里的斜坡是真正的考驗和決勝點，誰先第二次到達武嶺，誰到達終點的機會越大。

結果小編最後慶幸能夠得到第12名，雖然頭十名才有獎盃，無疑是有點可惜，不過只知道自己盡了力，無悔完賽便已足夠，獎盃只是其次，加上最重要是每次比賽中獲得的經驗和經歷，親身感受自己的身體運用，親自分析的戰術運用，親眼目睹的大自然壯麗景色，親耳聽過的沿途打氣聲，以及在每個比賽期間認識到的朋友，這些都是比一切更難能可貴。

清境寫意風光

每個賽事獲到的經歷都是獨一無二，假若您想跑一場與別不同而且難忘嘅馬拉松，合歡山馬拉松可以加到您嘅目標名單上!

馬拉松

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