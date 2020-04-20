訓練心得／來做野孩子吧！

一開始帶著屁孩跑步其實是為了自己，既可以滿足自己的日常跑步習慣另一方面可以練練屁孩的體力與相處算是一舉多得。當然一開始的時候兩個屁孩還是會抵抗，所以一開始時都是利誘，例如，跑完就有養樂多喝或者是其他零食當獎勵，這方法還蠻管用。當然過程中還是要不斷鼓勵，就像每次在賽道上的志工說補給站快到了！加油。就這樣兩個屁孩總是在痛苦並快樂著狀況下完成跑步。

奔跑吧～野孩子

春天跑步最舒服

在山里跑的樂多

大哥阿寶大約三歲開始我就嘗試帶著跑步，三歲半時第一次參加路跑是3.5k的當時牽著他一起跑，跑到都快哭了只為了跑完有養樂多可以喝。接著都是有一搭沒讓他跑著跑著,等到老二出來之後上了幼稚園大班的時候也開始練跑很幸運的社區旁就是一個山體公園，所以就帶著兩屁孩一起去山徑上跑跑。

還約咩去跑步...

腳步很輕盈

兩個屁孩有伴時常都是兄弟一邊打屁一邊跑著玩著。到了週末的時候就帶去郊區的山上野放順便發洩他們的體力從，從3K、5K、8K、10K兩屁孩漸漸都能完成，再從春天、夏天、秋天、冬天，一小二一個大班，兩屁孩的潛力真的比父母想的厲害多了。

下坡也沒再怕

GO!GO!GO！

上坡！往上就對了～

看著屁孩跑步最大的樂趣是看他們的跑姿，不像成人可能看過了跑步的文章或跑友的建議之後會刻意去調整跑姿，但是看小屁孩在跑步，他們的跑姿就是這麼的然流暢，上下坡的速度可能還比大人還靈活。有時候看著他們跑下坡的速度實在怕他們會跌倒可是它們就是這麼自然的往前衝跳著跳著跑完了。

第一次同時帶兩個屁孩上山跑的時候其實也是蠻累的除了要注意他們的安全外還要一邊鼓勵之外也要一邊威脅，因為總是會開始偷懶。後來我發現這樣會降低他們跑步的意願，換了個方式，先跟他們說好跑到哪個距離就是補給時間補給品是什麼，也不知道是這兩屁孩是貪吃鬼還是怎樣，這還蠻管用（最管用是跑完回家可以玩WII）。

有時候夏天在暴露在太陽底下跑其實是蠻熱的通常我揹著包，裝的都是水、水果、零食餅乾和急救包，固定時間讓他們補水吃吃東西。冬天時比較懶散帶有時下雪反而讓他們很願意出門，邊跑邊玩雪雖然天氣很冷，不過這時屁孩好像都沒有在怕冷的。

夏天裸奔最舒服了~

技術路面屁孩也蜻蜓點水般路過

累了就走走吧

下坡就像在滑雪

冬天有雪就是動力

雪中壓車

剛開始在山徑上的時候會教導他們怎麼去認路，去辨別哪些路是有人走過的，哪些路面跑的時候不要去踩，要如何找安全的踩點，有時候會看到昆蟲就順必介紹下，但動物很少見，現在郊區山裡動物為了躲避人應該都跑光了吧，有機會還可以看得到松鼠，有一次屁孩還看到了蛇。當然教育他們只要是自己帶上山的垃圾就要自己不管是食物的包裝還是果皮，都要隨身帶著一個垃圾袋把垃圾帶下了山之後丟在垃圾桶裡。

飛似的下坡

屁孩的體力永遠超乎想像

有時兩屁孩也參加路跑活動，大多是參加5K的親子組，這距離對他倆來說是家常便飯了，跑完又獎牌跟一大堆完賽禮，兩個可開心的。但是對於屁孩跑步還是有風險的，有次參加簡單的路跑由於一開始人數比較多，有些推擠結果老二就被撞倒了下巴擦到了地面，上嘴唇的繫帶都斷了，當場可說是滿嘴的鮮血。還好屁孩的恢復能力總是強的，對跑步心理上也沒有產生陰影，休息了一個多月後又活潑亂跳的在山徑上跑著。

養成習慣跑步也是種遊戲

有機會還是想帶他們去參加越野跑比賽，不用太在乎他們的成績，長距離跑步是件枯燥的事最主要是希望在這個過程中學習到耐心與毅力去完成一件事。帶屁孩跑步不是要把他們訓練成跑步的高手最終的目的還是希望他們養成運動習慣順便發洩體力。時代不一樣了現在屁孩每天學習的東西比我那個年代學習的還要更多、更複雜，想想其實他們也蠻可憐的，但世界就是這樣運行著，加油吧！孩子。