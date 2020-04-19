快訊

磐石艦實習生染疫 屏東境外移入再添一例

中職／胡金龍敲千安 前道奇總經理也祝賀

跑步小品／軍艦岩越野跑 好跑又方便的山徑步道

運動筆記 / Jack Kox

好天氣從唭哩岸捷運站1號出口，到旁邊的東華公園就可以上山徑到奇岩山，再沿著山壁到唭哩岸山，再下山徑就可以接到軍艦岩步道，抵達軍艦岩，回程可以直接下山到陽明大學，或是從另一邊山徑到熱海岩場，再從丹鳳山下山都可以，非常好跑又方便的山徑步道。

從東華公園的山徑上來稜線之後上大岩壁

沿著稜線前進,周圍風景很好

過唭哩岸山再跑下大岩壁就會接到軍艦岩步道

沿著步道階梯就會到軍艦岩,好天氣山頂的360度環景的景色非常棒

可以直接下山到陽明大學，也可以跑另一邊到熱海岩場，山徑都可以互相連接，非常方便

相關新聞

跑步小品／軍艦岩越野跑 好跑又方便的山徑步道

好天氣從唭哩岸捷運站1號出口，到旁邊的東華公園就可以上山徑到奇岩山，再沿著山壁到唭哩岸山，再下山徑就可以接到軍艦岩步道，抵達軍艦岩，回程可以直接下山到陽明大學，或是從另一邊山徑到熱海岩場，再從丹鳳山下

訓練心得／唐麻丹山 Trail Run

台中谷關七雄的唐麻丹山 從裡冷登山口上山 短短的2.3k就爬升700 爬升陡度約20%以上 非常的陡峭 沿著稜線一直陡上 越到後面越陡 下山可以原路折返或往蝴蝶谷方向前進 下蝴蝶谷

跑步小品／陰影籠罩過後 就會有陽光出現

生活中會遇到很多挫折、困難、痛苦？但生活中也有很多美好事物開心的一天、舒服的天氣、聽到一聲善良舒服的謝謝。或許是跟女朋友約會？所以在這疫情期間，我相信大家也感受到更多的生活壓力與情緒壓力，這時候就是考

跑旅記趣／新竹➡️沙鹿 92公里LSD

人生很奇妙，常常因為突然閃過的一個念頭，或者無心的一句話讓自己願意去做些瘋狂的事，我也是一樣，為了表示對於跑團朋友Cathy婚禮的祝福，選擇從臺北跑到新竹，為了參與亢大哥主揪的聖母山莊登山活動從新店跑

訓練心得／新北五股揪團 一言不合就跑愛心！

這是一條富有挑戰路線的愛心山路LSD總里程約略為21K(半馬)，高度爬升約410公尺，是練習馬拉松或公路車練功相當不錯的路線！ 契子 週六晚上，正當下著小雨，與家人在貓空邀月泡茶的我，突然

熱門新聞

MLB／成人網站找上門 體育主播拒絕百萬美元邀約

NBA／三連霸難逃解散命運 喬丹揭公牛王朝終結原因

MLB／回顧王建民14年前瘋狂數據 官網記者評：後無來者

NBA／憶喬丹老闆霸氣單挑 畢永柏：他打爆球隊後衛

NBA／杜蘭特出售奧克蘭豪宅 售價600萬美元

現場重現／奧古斯都的1996年回憶 洪總也是無辜受害者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。