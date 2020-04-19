跑步小品／軍艦岩越野跑 好跑又方便的山徑步道
好天氣從唭哩岸捷運站1號出口，到旁邊的東華公園就可以上山徑到奇岩山，再沿著山壁到唭哩岸山，再下山徑就可以接到軍艦岩步道，抵達軍艦岩，回程可以直接下山到陽明大學，或是從另一邊山徑到熱海岩場，再從丹鳳山下山都可以，非常好跑又方便的山徑步道。
從東華公園的山徑上來稜線之後上大岩壁
沿著稜線前進,周圍風景很好
過唭哩岸山再跑下大岩壁就會接到軍艦岩步道
沿著步道階梯就會到軍艦岩,好天氣山頂的360度環景的景色非常棒
可以直接下山到陽明大學，也可以跑另一邊到熱海岩場，山徑都可以互相連接，非常方便
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