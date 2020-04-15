跑步小品／陰影籠罩過後 就會有陽光出現

生活中會遇到很多挫折、困難、痛苦？但生活中也有很多美好事物開心的一天、舒服的天氣、聽到一聲善良舒服的謝謝。或許是跟女朋友約會？所以在這疫情期間，我相信大家也感受到更多的生活壓力與情緒壓力，這時候就是考驗的開始。一年有春夏秋冬，如同喜怒哀樂，所以生活不會只有快樂...而有趣的事就在這些變化。

我感謝過去的我造就現在的我，當一位樂觀主義者似乎變成我生活帶給大家的一種動力。對沒錯就是我說的我喜歡帶著大家一起前進的感覺，因為一個人走得快但唯有一群人才能走的更遠。謝謝在身邊的你們，不管怎樣，跌倒了還能站起來不要讓自己變得不快樂了，帶點笑容迎接接下來的變化吧。每一顆種子都會有開花結果的機會，要長什麼樣子，就看你後面努力的樣子。「陽光下就會有陰影，相對陰影下就會有陽光露臉的時候。」

枯萎就是花開，總會特別亮麗，所以最差就這樣了。這段時間（沒賽事）就是你（跑者）吸收養分的時候，接下來等待開花努力吧。

笑一個沒那麼累，一起加油吧。

Kobe教練晨跑後隨筆.#佛系教練 #kobe麒跑步訓練班照片來源：#真男人文創商行 #良宸即時