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訓練心得／唐麻丹山 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

台中谷關七雄的唐麻丹山

從裡冷登山口上山

短短的2.3k就爬升700

爬升陡度約20%以上

非常的陡峭

沿著稜線一直陡上

越到後面越陡

下山可以原路折返或往蝴蝶谷方向前進

下蝴蝶谷的之字路線平緩好跑

到達交叉點再往下1.6K

就會抵達蝴蝶谷瀑布

夏天有很多人會到瀑布玩水

算是很熱門的景點

原路折返回到蝴蝶谷0k交叉口處

沿著山腰往前就會先抵達下松鶴登山口的叉路

再持續往前就會回到唐麻丹山的中間涼亭

沿著稜線往下就會回到原來的登山口

唐麻丹山從裡冷登山口上山

比從松鶴登山口上山還要陡峭很多

不過假日還是有很多人從兩處登山口上山健行

算是非常熱門又很有挑戰性的路線

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