訓練心得／唐麻丹山 Trail Run
台中谷關七雄的唐麻丹山
從裡冷登山口上山
短短的2.3k就爬升700
爬升陡度約20%以上
非常的陡峭
沿著稜線一直陡上
越到後面越陡
下山可以原路折返或往蝴蝶谷方向前進
下蝴蝶谷的之字路線平緩好跑
到達交叉點再往下1.6K
就會抵達蝴蝶谷瀑布
夏天有很多人會到瀑布玩水
算是很熱門的景點
原路折返回到蝴蝶谷0k交叉口處
沿著山腰往前就會先抵達下松鶴登山口的叉路
再持續往前就會回到唐麻丹山的中間涼亭
沿著稜線往下就會回到原來的登山口
唐麻丹山從裡冷登山口上山
比從松鶴登山口上山還要陡峭很多
不過假日還是有很多人從兩處登山口上山健行
算是非常熱門又很有挑戰性的路線
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