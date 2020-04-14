訓練心得／新北五股揪團 一言不合就跑愛心！

這是一條富有挑戰路線的愛心山路LSD總里程約略為21K(半馬)，高度爬升約410公尺，是練習馬拉松或公路車練功相當不錯的路線！

契子

週六晚上，正當下著小雨，與家人在貓空邀月泡茶的我，突然收到頡哥的邀約!說是要早晨跑個經典的觀音山愛心路線，於是乎就成團了 (超好CUE)

一早從家門搭著805公車到五股與頡哥碰面，將包包寄放在他的車廂內，手拿水瓶，身穿風衣就風雨無阻的出發了，一開始的上坡著實讓人椎心刺骨，每一步的踩踏都是在累積自己的實力。

觀音山很多墓園，跑步起來特別的涼快 XD

與途中的指示牌拍照，也趁機休息一下 ^^

緊接著來到觀音山遊客中心休息小憩一下，看到硬漢嶺真的好想上去爬山 (越野魂上身)週日早上都沒什麼人，跑起來特別舒服!!! (是說下雨誰要出來啦 XD)

不過看了一下山上都是雲霧繞樑的，上去肯定是白牆，不取!還是趕緊完成心心念念的愛心路線吧!

這是愛心中間的岔路點，也有一間福隆宮與雜貨店，可以做短暫的補給!

路途中遇見的美景，雨天跑步真的很過癮耶!

途中經過的反射鏡，還是要靠拍照來休息一下，這段超級陡下的，股四頭肌明顯有感啊!!!

哈哈，順利下切到了關渡大橋，以前都是騎UBIKE來的，今天卻是從五股跑下來的，真的很嗨!

國家地理頻道黃色方框拍照 ^^

這附近很多釣客在釣淡水魚，相當的厲害!

默默的河濱段就跑完了，之後再接著成泰路三段跑，途中會經過成洲國小，一般的跑友都會約在這裡當成愛心路線的起點，途中還會經過很有名的伍股鹹粥小吃店，許多跑友都會選擇這裡當補給，往前跑後會看到工商路的麥當勞，這裡就是要右轉回終點的地方。

最後就以2小時41分，順利完成21K的訓練，也感謝頡哥提供浴室供我盥洗，跑完步洗澡真的太爽了!!!後來補給就去吃平價牛排當補給(就厲害牛排館)，完成美好的週日早晨LSD!.這條路線真的很讚很嗨，可以練到許多山路，在此真心推薦給各位跑友喔!!!

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.#觀音山 #愛心路線 #一言不合就跑山 #LSD