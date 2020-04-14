跑旅記趣／新竹➡️沙鹿 92公里LSD

人生很奇妙，常常因為突然閃過的一個念頭，或者無心的一句話讓自己願意去做些瘋狂的事，我也是一樣，為了表示對於跑團朋友Cathy婚禮的祝福，選擇從臺北跑到新竹，為了參與亢大哥主揪的聖母山莊登山活動從新店跑到礁溪，再因為無心的一句玩笑話興起了透過跑旅進行分段環島的想法。

在一群好朋友的協助下跑旅系列這回開拔到了沙鹿，跑步的路線是由高手蔡楽宝抓了谷歌大神規劃的，高手預計陪我跑完新竹到沙鹿全程，預計里程87～90公里，而且還要求全程六分速....這個朋友比我還不正常。

人帥心地好的楽宝兄除了幫忙規劃行程跟陪跑之外，最重要的還是在行前一天提供房間讓我借宿一晚，讓我省下了住宿費，這麼有愛心的朋友哪裡找，當然，如果可以的話，睡前那一瓶啤酒不開更好啦。

旅行的部分是鳶嘴稍來步道，許願的人是超級補給員阿麗，隋行的夥伴則是好朋友魏鵬讚、張詩宜跟小梅，登山的部分在這篇文章裡面就不多做說明囉。

清晨五點起床後開始整理隨身裝備，依照楽宝規劃的行程每10公里會做一次補給，在他的建議下今天的裝備就顯得比較輕便，一個沒有水袋的背包，一個軟水壺，一件輕便的風衣外套，行動電源和一頂測試用的遮陽帽，早餐在樓下小七匆匆的解決，接下來就是迫不及待的等待六點一到準時起跑。

0～9公里 新竹香山

楽宝沿途發揮在地人的熱情，跟我細數跑過的街道特色，街景歷史，當地的特色小吃等等，可惜我們出發得早，店家都還沒開張，另外行程也很趕，不然真應該好好坐下來大啖新竹美食才是，今天跑步的天候很理想，陰陰的，沒有太陽，不時還有點微風吹拂，新竹的路況也還不錯，只是沒想到中華路五段這麼長，怎麼跑都看不到盡頭，還好在耐性被消磨光之前抵達香山，在轉入西濱公路前的OK便利商店做第一次的補給，簡單的吃了顆茶葉蛋，外帶一瓶寶礦力，趁著還有電的時候趕緊往下一站出發。

9～19公里 龍鳳漁港

沿著西濱公路一路往南，這一路上的大逆風吹得我們倆不要不要的，楽宝說我運氣好，又說這段路他跑了這麼多回，遇到大逆風還是頭一遭，我也不曉得這樣是好還是衰，只好看著一望無際的海岸線安慰自己「這一切都是自找的」，回過頭告訴楽宝，「反正都要跑了，順風跟逆風都沒差啦」，不然我幫你多拍幾張照片嘛😄😄。

抵達龍鳳漁港的小七時覺得暫時還沒有補給的必要，可是手癢又想花點錢，隨手拿了瓶水跟四根七七乳加和楽宝對分結束這一回合。

19～29公里 大山車站

沒想到意外總是來得特別快，才離開小七跑了差不多4公里，突然來的低血糖讓自己差點招架不住，渾身發軟冒冷汗😅，楽宝見我狀況不對，趕緊要我拿出剛剛買的巧克力撐一下，真的，這條救命的巧克力來的非常及時，也顯得特別珍貴，感謝七七乳加巧克力讓我可以重生。

25公里之後感覺體力回來了，身體的能量可以穩定的輸出，能夠跟上楽宝的速度真好，濱海公路的逆風真的不簡單，完全抵消路途中單車騎士與跑友熱情的加油聲，里程累積到了26公里，我們繞出西濱改走平面道路，沒一會就抵達了29公里處的大山車站小七，這下子可不敢鐵齒不吃補給了，除了嗑了一碗蕎麥麵外再備著兩根七七在身上，還有什麼狀況都來吧。

29～34後龍

從大山車站出發順著市區的平面道路一直跑到後龍，因為少了楽宝的沿途導覽讓這段路跑起來真的還挺無趣的，扣掉休息時間基本上都還維持在六分速，這對傷後復出的我來說難度其實還蠻高的，但換個角度去想，透過楽宝穩定的配速跟不給人走路的鞭策下對我的肌耐力跟續航力又多了一點進步的空間，即便已經跟他明示、暗示了脛後肌鍵的不舒服😭，可他還是一直往前凸，除了進補給站之外都不給人休息的😭，好不容易終於撐到後龍車站，楽宝要拍的假鬼假怪照也沒有忘記，隨後兩個大男人任性的在小七點了瓶冰可樂，入口的瞬間只有兩個字....爽啦。

34～45公里 白沙屯拱天宮

爽完之後該面對的里程還是不能忘記，下一個目標是10公里外的白沙屯，也不知道為什麼，我好像特別期待造訪白沙屯，告別了平面道路36公里後再次回到西濱公路，雖然還是頂著逆風但能跑在海岸線感覺就是舒服，只是今天身體不曉得出了什麼狀況，從早上進入西濱之後一直不正常的大量出汗讓我有點困擾。

進入白沙屯之前楽宝就一直給我心理建設，他說「待會會進入兩段又陡又長的丘陵地」，這兩段又臭又長的緩上坡位在38～42公里之間，也許是做好心理準備了，所以在抵達的時候也沒有太大的恐懼感，畢竟這只是其中的過程，只要克服了就離終點又更近了一點，而且有上就會有下，跑到42公里赤土崎之後一路近3公里的下坡，沒多久時間就到了白沙屯拱天宮。

雖然很期待跟媽祖娘娘相遇，可惜還有路要趕，在便利商店又灌了一瓶沙士，也感謝楽宝分食了三顆餃子🥟，在心中感謝媽祖的保佑🙏，我們要往下一站繼續前進囉。

45～54公里 通霄

告別了白沙屯順著省道往通霄出發，下午之後開始陸續出現間歇性的雨勢，雖然不大但對於體質偏冷的我來說還是有點負擔，也難怪楽宝看我每一次休息之後頻頻凍得直發抖的樣子，還是忍不住要我趕快穿上外套，只是這外套才一上身就被全身而下的汗給沾濕了，這下就尷尬了，外套也在穿與不穿之間掙扎，趁著跑起來身體開始產生熱能的時候再脫掉吧。

我們心裡一直期待著9公里外的通霄小七做補給，心裡面還不停的盤算著待會要吃點什麼，誰也沒想到抵達通霄的時候才發現尷尬的事還不只一樁，這麼剛好店家在做大整修暫停營業...我滴媽呀，大崩潰...這下是要回頭找便利商店還是直接往下一站做補給呢？

54～61公里 苑里車站

是的，我們決定再跑七公里到了苑裡之後再休息，雖然今天沒有陽光☀️曝曬，天氣還有點微涼，但濕氣相對的有點重，撲鼻而來的都是即將降雨那股潮濕的味道，不得不承認這臨時多出來的7公里讓我跑得有點崩潰，很辛苦的努力到了61公里後的苑裡小七，跟楽宝分食了一瓶奶茶，我們決定要善待自己，再跑個1.5公里，我們去吃麥當勞🍔吧。

61～62公里 麥當勞

雖然只是短短的不到1.5公里，但吃這頓麥當勞也是不簡單，還是得爬過一座橋，辛苦過後的食物總是特別的美味，哪怕只是顆簡單的漢堡都可以讓我們很滿足，更何況我還嗑了一組大麥克套餐😅😅，吃飽喝足，體力也回復一些了，終於可以心滿意足的往下一個目標幼獅工業區🏭挺進囉。

是吃太飽腦袋不清醒了嗎？回到省道時我特別哀求楽宝「才剛吃飽飯，一開始可以跑慢點嗎？」天哪🙀，他竟然接受我的提議將速度放慢許多，甚至讓我可以走上一段，難道他也不正常了？我們緩跑到63.5公里處，經過了縣界，這邊矗立著一座非常具有歷史的界碑，楽宝開心的跟我分享著，然後他說「這麼厲害的文物一定要拍張照作紀念」，我想也是，拿出手機想要幫他留下這值得紀念的一刻，我都手機...咦，我的手機咧？

63.5～65公里 小插曲

我急忙的跟楽宝說「慘了，我要再回麥當勞一趟」，然後就開始往回衝，大家應該能理解手機遺失時的著急吧，對，我也是一樣，當下完全顧不得什麼剛吃飽、胃潰瘍、脛後肌撕裂傷之類雞毛蒜皮的小事，只怕差了一秒手機就不知去向，沒時間思考太多只記得沿途我不停抱怨「我們剛剛哪有跑這麼遠啦」。

回到麥當勞急著衝進廁所找手機，不管前面才有一位顧客正走向廁所，我氣急敗壞更焦急的對他說「借過，我在找手機」，急著往廁所裡頭一望，完蛋了，真的沒有，登登～人生的電影突然轉成黑白...就在我絕望的轉身之際，一聲天籟從天而降「你在找手機嗎？我交給櫃台囉😊」，眼前的這位披著長髮的美少女微笑的跟我說。就這一瞬間感覺戀愛了❤️...不是啦，甚至恢復了色彩。

在麥當勞的正妹員工確認過手機廠牌、型號跟顏色後終於物歸原主，這個時候楽宝才抵達麥當當門口，我隔著窗跟那位長髮的美少女說謝謝，但是楽宝只關心我有沒有要到她的Line...喂～人家旁邊還有長輩在啦...

回到縣界的路上楽宝不停的揶揄我，而且抱怨我剛剛居然開到4:50，更讓他介意的是我為什麼沒有跟妹妹要到Line，可惡，誰要我讓他多跑3公里，接下來只好繼續忍受他的碎嘴了，再一次回到縣界里程累積66.5公里，這根界碑不拍一下好像真的說不過去，非常感謝讓我在經過你的時候發現手機不見了，不然我應該得花一筆計程車錢了。

68.5公里 幼獅工業區歷經了一場的驚濤駭浪終於來到幼獅工業區，說實在的，經過剛剛那陣胃翻攪的情況下到了便利商店真的吃不了什麼，驚魂未定的只拿了瓶水將軟水壺裝滿，等不及想繼續往鎮瀾宮出發，只是身體好像受寒了，起跑後沒多久只要一低頭鼻水就止不住的外流，狀況持續很久沒有緩解，我想應該是天氣的關係讓自己過敏了吧。

68.5～78公里 鎮瀾宮

這段接近10公里的距離也是跑得很辛苦，除了身體出現的狀況外，間歇性的雨勢跟沿途的陣風讓我跑得很吃力，氣卡在胸口跑起來不是很舒服，要不是有蔡楽宝作伴可能很早就放棄繼續往下跑了，補給組的夥伴很早就抵達沙鹿鵬讚家等我們，但是下午四點我們才跑到鎮瀾宮，比預計的時間還晚得多，既然晚了，補給組的夥伴也沒有來陪跑最後一段的打算，那這一站也就不用著急，知道大夥都平安就可以了。

沒想到再次造訪鎮瀾宮竟然是用跑步的方式過來的，難得來這裡當然要好好的吃、好好的休息一下才行，本來想任性的找冰品來吃，但老天爺好像不准，只能在附近吃點接近常溫的豆花解饞，楽宝倒是熟門熟路的買來當地有名的粉腸跟香腸，可惜因為身體的狀況導致胃口不好，意思意思的吃了一點就好，就剩最後一段路了，撐住啊。

78～92公里 沙鹿火車站非常意外的越往中部跑天候狀況越差，雨勢也越大，雖然開始發現楽宝的身體有點疲勞，但也感受得到他的興奮，因為過了鎮瀾宮之後的里程是他還沒有體驗過的，這一次也算是另外一次的成就達成，我則是依靠僅存的意志力在苦撐著，不停的「練肖話」，開彼此玩笑變成提振精神的方法之一。

終於來到梧棲準備前進沙鹿，歡迎我們的是一頭不算小隻的家犬，牠兇狠的張著利牙從民宅的圍牆裡衝出馬路意圖攻擊蔡楽宝，人在遇到危險的時候總是會發揮無限的潛力，一瞬間看到楽宝變身成綠巨人浩克，手握雙拳，全身肌肉緊繃，雙眼直挺挺的瞪著這頭畜牲，我還來不及上前解圍，這隻惡犬馬上轉頭往我的方向襲來，還好最後兩個人都沒有被咬到，不然就麻煩了。

總算進到沙鹿市區，接下來就得找往沙鹿車站的方向，因為對路況不熟悉只能任由導航的擺佈，這下不知道又多跑了幾百公尺，搞笑的是「世界上最遠的距離」竟然會是隔著鐵道卻找不到繞過去的路，最後兩個傻瓜居然選擇直接從機腳踏車專用的地下道穿越過去，更耍寶的還有跟補給組的夥伴前站、後站，傻傻分不清楚，多花了好多時間在尋找彼此。

這一趟從新竹出發到沙鹿的旅程耗時12小時，實際用在跑步的時間是9小時28分，因為身體的狀況讓自己感覺很累，累到我沒好臉色面對大家，實在非常不好意思，特別感謝好朋友蔡楽宝這次的全程陪跑，這趟累積92.28公里的旅行真的不簡單。

也謝謝補給組的夥伴一整天的關心跟追蹤，即使在我求救的時候你們還選擇一起跑去畫一隻大象🐘，最後謝謝鵬讚的招待，晚餐很豐盛、房間很溫馨，坐在客廳一起LDS也把大家搞的很茫很盡興，這次的跑旅還算成功，下一趟我們還要往哪呢？

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