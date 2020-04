跑步小品／馬場上有美麗的風景 妳就是我眼中最美的風景

2019的下半年,我用2400公里的跑量把全馬成績推進了50分鐘。然而命運總是不會被猜中,就在2019臺北馬拉松過後,故事才漸漸要登上舞台。意外的報名了2020渣打馬拉松,卻成了本篇故事的開端。因為渣打馬讓妳我開啟了話題,相距200公里的兩個人,都以波馬為練跑的動力,我告訴妳這場賽事就是我的BQ之路,跟妳說著我如何吃完一次又一次的課表,怎麼樣在路上不放棄的前進,就算身處一南一北,總有一種默契這次相遇不是偶然。

約定三小時以內回來,妳就在42公里以外的終點線倒數計時。在渣打馬最後的六公里,體力已經逼近極限的時候,為了給妳留下完美的第一印象,不知道什麼叫放棄、何謂減速調配體力,彷彿錯過這一次機會就會遺憾終身;就算完賽後全身像被坦克車輾過了三天,也毫無保留的衝過終點,達成了我從沒有想像過的成績。

最後一張看著鏡頭的照片

幫妳訂了課表、一起挑選賽事以賽代訓、幫妳矯正跑姿、跟妳一起強化肌群,就是為了跟妳一起攜手素人跑者的最高殿堂。然而因為突如其來的疫情,這一切都得暫且停擺。然而在馬場相識的我們深知人生就是一場長跑,PB從來就不是自己做好準備就一定可以得到,外在的天時地利也缺一不可;加上一時的挫敗也不等於從此進入深淵,就算稍微蹲低也會有機會躍起,夢想晚點到來不代表不會得到,微笑是夠堅持的人獨有的權利。

慶幸的是共同興趣不只有跑步。除了在馬場上奔馳,在寧靜的山上享受著美好的風景及空氣也是我們所鍾情。喜歡自組隊且規劃登山行程的我,總是有三套以上的行程計畫,既然BQ計畫被打亂,那就轉換跑道到山上走走吧!妳說妳從以前就有一個夢想,雖然那從不在我的計畫中,有能力帶妳一步一步完成夢想,也是人生中值得紀念的事。

黃金十稜

妳說想上玉山拍照,那就一起抽籤。清明連假抽籤可不容易,而我們足夠幸運中籤,那就揹著婚紗西裝出發吧。這是我第二次上玉山,和上次不同的是這次不是獨攀,而且必須重裝上北峰,但我自是期待。想著為期不長的相處及磨合,雖然我們的家庭各自不同、生活圈相似度也不高,更因為遠距離不是想見面就可以見面;但有著類似的價值觀,也從來都不堅持己見,知道如何找方法溝通。對金錢的態度、人生的方向及未來的規劃都有默契也可以彼此配合,即使不是百分百相同,也不影響對彼此的認定。世界上從不存在100%適合的兩個人,只有願意且有能力溝通的兩個人。既然許多計畫都被打亂了,被迫從馬場轉移到山上,何不來個雖然不是唯一但也足以讓妳留下回憶的求婚?

足夠成熟的表現是在任何的計畫被打亂時,不會任由情緒影響自己的外在行為。第一天妳高山症發作,我說如果情況沒有改善我們隨時撤退,就算影響我的計畫也不在意,凡事總要到位才顯得美麗。在妳適應高海拔之後,第三天前往玉山北峰卻遇到難得的四月雪,在靄靄白雪中大景已是奢望。回到風口時妳說已經累了不想再上主峰了,雖然計劃沒有100分的執行,也已箭在弦上隨時得發,說服妳再花半小時上主峰留下照片後,因為天氣太冷我根本沒有任何台詞好說,只希望給妳留下這以回憶一輩子的畫面。套句部落村民的話:「山神已聽見我的承諾,願山神祝福我們」。

May the force be with you. 願山神保佑

玉山主峰的誓言

為了遇見妳,我花了六年完成學業、花了三年改變體態、花了十四個月從全馬破四前進到破三、也花了數年提升自己的價值。為了遇見緣分,過去的苦日子都甘之如飴,把越來越好的自己放在妳面前。

從見面到這一天,僅僅過了78天,連一個課表周期都不足夠吃完。緣分卻值得付出一切去掌握,也給予你我前所未有的勇氣,關關難關關關過。從前聽過不少閃婚的故事,也不認為會在自己人生中上演;直到自己成為主角,揉揉眼睛還是不敢相信故事已經就這麼寫下了。我依然要感謝妳,對於遠距離感到未知恐懼的妳,還是勇敢跨出那一步,才有現在的故事可以寫。

「馬場上有許多美麗的風景;而妳就是我眼中最美的風景。」

緣分總會來,還讓你措手不及