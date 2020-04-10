美國越野跑傳奇 Dave Mackey 的回歸之路

如果你對 Kilian Jornet 在2017年縱使在美國硬石100越野賽(Hardrock Hundred Mile Endurance Run) 中跌斷手仍拿到冠軍喝采，那你應該會為這位因落石打斷了腿截了肢的Dave Mackey 仍不停地奔跑更為之動容。

Dave Mackey，2011 被選為美國年度超馬跑者，那年他已41歲，但卻仍在顛峰。

當年在美國西部100英里(Western States Endurance run)賽事仍可以以第八名16小時36分完賽 (那年Kilian Jornet 23歲以15小時24分奪得第一名)。2012年同場賽事更把完賽時間推進到15小時53分第四名完賽下，這絕對是大叔級菁英跑者的典範。

而Dave早在2000上下就已經在美國本土區域越野賽事大放異彩了， 也更是美國多場賽道及越野路線FKT紀錄保持人。

如此高峰的光景直到2015年5月23日上午。Dave 跑在家附近一條已經跑了數百次的熊峰(Bear Peak)下坡段碎石坡路線， 踩到的200-300百磅(120-130公斤)鬆動落石並失足導致摔落10公尺， 更糟的是隨之而來的落石壓過他的左小腿導致開放性骨折， 也幾乎壓碎了他的人生。

雖然當下也很快速的被救難隊救起也在當晚動了手術，但接下來的一年半裡，Dave 斷斷續續的經歷了12個大小手術來試圖挽救他的腿。期間他盡可能的做好復健的訓練，陪家人散散步，甚至騎騎登山車，想盡辦法擺脫傷痛。最重要的是保住左小腿，有一天他還是可以跑起來, 不過不停地感染及所帶來的惡化風險不停的困擾著他。

2016年10月中，這位傳奇的超馬選手做了或許是人生中最大的決定- 是要選擇一生的痛苦，仰或截肢。秋天畢竟還是一個感傷的季節，Dave甚至不確定是寒冬將至還是用冬天來了，春天也就不遠的心情來面對。11/1，他拭著淚水，撫摸著他的左小腿並跟他跑步生涯最重要的夥伴道別，做了截肢手術 。他同時也知道那個不停地贏得比賽的自己也一去不復返了。

"讓自己開始行走並不是最困難的一部分，而是適應義肢的過程" Dave 說 "這並不是套一個東西在腳上就開始走那麼簡單，是有步驟並通常整個過程需要一年的時間。

當然可以只花六個星期的時間開始走，但那也相對的相對痛苦"。但拿掉拐仗，裝上義肢開始學習走的一霎那，Dave 確實感覺的是巨大的成就感，重回自由也看到了希望。

期間Dave在手術的兩個月後重回了事故現場，一路走來心情沒有想像中的痛苦及傷心，還多了點平靜。四個月後甚至嘗試跑步，但傷口的恢復及硬化過程比想像中還久，也不足以對抗長時間行走甚至跑步給予的衝擊力 下，Dave也不得不循序漸進的復健 。

復健之路一定是辛苦又漫長，但在截肢的一年多後, 也就是2018年的一月, Dave已經重回長距離賽場跑了50K的越野賽。期間又跑了數場50-80K的賽事後，同一年在美國8月的經典越野大賽-萊德維爾100英里(Leadville Trail- 100 Miler)用了 24小時54分， 以最後一位選手拿到代表25小時內完賽的銀製腰帶扣 ( 規定完賽時間為30小時，25-30小時完賽的選手拿到小的腰帶扣),也同時也正式宣告這位美國超馬的傳奇人物正式回到長距離的賽道上。

或許完賽時間換算PI能給讀者一點成績上想像空間。筆者上ITRA官網一查PI還有590!! 一場百英里的賽事相當的痛苦。一般的選手都要面對自己的狀況面對低潮，處理狀況~懷疑人生 (笑!) ~何況是 Dave更是有過而不及。這條路相信是內心的小劇場相當的多，也相信過程中也有棄賽的念頭。想想身為跑者，我們有千百個棄賽的理由，千百個不外出跑步的理由 (又笑!). 不過像Dave這樣跑者的意念是堅強到可怕。

2019年筆者在美國西部100參賽時還在賽道上看到Dave本人。當下不認識但覺得奇怪西部100是有資格限制的才有抽籤報名權的，不過既然在賽道上表示有其實力 。 可惜雖然他已經跑了超過130公里後棄賽了，據聞是股四頭肌出了狀況。 這也是目前最後一次看到的正式參賽紀錄。

就截至目前2020的成績，裝上義肢的Dave Mackey的PI(Performance Index) 在General 的部分還有573 (過去的巔峰約在850上下), 就算是在台灣還是有前83名的水準。 別忘了, Dave 現年50歲了。

參考資料及照片來源：Youtube, Runner's world, Run Spirited

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