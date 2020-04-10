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跑步小品／疫情影響賽事 但不影響跑步的熱情吧！

運動筆記 / 黃俊麒

來說說疫情真的影響跑步嗎還是自己？

其實這波疫情的確影響了各行各業，所以當然路跑賽受了很大的影響，也因為這樣主辦單位不得不停止比賽、延後...

那麼相信大家心情肯定受了很大的影響甚至在訓練上，跑步這件事上面也開始有了一些負面情緒。

包括我自己....低頭思故鄉～

在沒有目標沒有賽事的這段期間，每一次確實越跑越累越跑越沒勁，或許沒了賽事對於運動員來說真的是很大的傷害...再強的心理狀態都會慢慢的被燃燒掉。

然後相信也很多人開始不想跑步甚至是因為疫情這個藉口開始了，不出門不運動...當然我不會叫你跑起來，因為我自己知道那是不可能的...（我也不想跑起來啊！）。

不過就好好的廢吧，好好的讓自己身心放鬆一下吧！反正真的也沒有賽事了就好好把握現在吧。

因為很多人在賽季期間真的把自己逼得太緊，可能為了初半馬初全馬甚至是個人成績上的進步...做了很多的努力跟付出，也就造成現在心裡上的壓力代謝的比較久。

相信也很多人在腳非常疼痛期間帶傷在奮鬥...啊又不是要拼奧運（開玩笑的啦）所以現在就好好的休息吧，反正如果你是跑者肯定會在回來的，跟你說就是從零開始恢復的過程很痛苦而已....

把握現在的期間，你也有了更多時間去補足很多沒有時間去做的事情，肌力訓練、核心訓練、腳的柔軟度、跑步相關資訊吸收、舊傷的處理，反正竟然時間都多出來了何不好好利用呢？

也可以在家做一些訓練如果你真的害怕出門

我的頻道大家不妨來看看一些動態操跟馬克操⬇️

https://youtu.be/5In14ac14SA 如果覺得有趣可以「追蹤訂閱」我唷

工作雖然可能變多了，時間變少了，但相信訓練的時間還是有的，就別用「疫情」讓懶惰的心佔據了。

看到這你想動起來了嗎？

跑步很快樂的你忘記了嗎。

好啦我是kobe教練，我也因為疫情的關係讓學生放假休息了，但還是希望大家能出門透透氣，口罩戴久了也悶吧？

希望大家記得跑步有多快樂，一起挺過這波疫情吧！我會在這波疫情結束辦一場自辦10公里賽事，如果你也期待那就好好準備吧。

雖然現在可能沒有日期沒有盡頭但要「相信雨過肯定會天晴的」。

我們相約到時候見囉！

如果你有參加過，如果你想參加，如果妳想知道什麼時候...

那就在這邊追蹤我的相關訊息吧「按讚 追蹤」⬇️

https://www.facebook.com/KOBErunnercoach/

疫情讓世界被迫停止轉動，但是你的心不會因此而停止，所以讓我們一起挺過去吧。加油跑者們！沒了賽事心沒有死就繼續跑下去吧...

首先我們還能出門跑步訓練，甚至是自由出路我們就該好好珍惜，但不是叫大家出去玩，而是珍惜現在擁有的一切，知足常樂...

這都是台灣第一線人員辛苦得來的，別怪政府別怪沒口罩了，你們在責怪的同時你怎麼不去當政府看看，我們的醫療我們的自由已經是最好的禮物了。

我認為這波疫情就像大自然和地球再向人民抗議報復、罷工著，那麼我們人民所享受的、自私的就該在這段時間自己承受，但絕對不是抱怨跟放棄。

共同努力守護著都是為了我們的下一個世代可以更好！

要記得當「世界越快之時，心則慢」。

不要慌，不要急，傳到橋頭自然直。

相信大家共同努力，且保持善良這疫情會有盡頭的。

跑步訓練也不忘，戶外一公尺的距離？

看到這裡就幫我粉絲專頁按讚支持一下吧，我是跑步教練也是因為你們才有現在的我，我很珍惜現在的一切，那麼你呢？

#佛系教練 #kobe麒跑步訓練班

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