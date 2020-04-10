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跑步小品／校園關閉 跑者的末日來臨！

運動筆記 / 客家鬼怪
對我來說，就像末日來臨了～
對我來說，就像末日來臨了～

每天的pm6:30左右，是我準備下班的時間，照理來說是可以放鬆、準備回家，吃晚餐、看電視...。但有件事情總是會卡在我的心中，這件事情要是不做，我會恨死自己。而這件也不是馬上做就會完，要準備、會累、有時要參雜一些變化，又或是每天體能狀況不同...是的，就是「跑步」。

我總是pm6:00會開始收拾手邊的工作做，然後，摸東摸西的pm6:40離開公司，腦袋放空，然後就晃到了操場，將衣服脫放在司令台上，隨意的懶散的甩甩手扭扭頭，就開始了每天的訓練-「跑步繞圈」。每個出發，象徵了今天工作的結束，而工作的煩躁與腳步的沈重，是絕對的正比，每日每次，都讓我感覺今天很廢。

就這樣第一個一圈，第一個200m完成，第二個一圈，讓我想著開始時的沈重，第三個一圈是快要結束1公里，第四、第五圈，似乎可以加快一點，第一個里程回報，總告訴我在5分的邊緣。一公里用說的很快，用打字的，只要幾行就可以結束，但是真的用跑的，卻沒有想像中的容易。

面對即將開始的2km，更讓我顯得煩躁，且更加的恐慌...1.2km想著千五比賽的感覺，第二圈，就接近千五了，第三圈離目標的3km就已經完成一半，第四圈、第五圈再加快一些，這第二個一公里，總比第一公里快個一些。我多半會定義「今天跑3km就好」，但在操場上完成3km後，會在多跑2km，第四公里快一些，最後一公里更要盡力，將體力控制分散在前三圈，最後二圈衝刺，並在最後一圈用全力去完成，5km的回報總是讓我累的跌坐在地上，然後搖搖晃晃的到司令台，換裝和收操。

我的常日，都是這麼過的。尤其在結束每天的工作後，內心世界是個混沌，在日復日的生活中用跑步用跑步結束，用跑步當作日記。每天思考著、每次茫然著，又或是恐慌，又或是救贖，在跑步裡似乎有著答案。今天的我，還是一樣的焦慮，還是一樣的廢，還是一樣在東摸西摸才晃到了學校，門口貼了封條，說著是因應疫情的政策。這張告示像是個魔咒，今後的我，將何去何從...。

短篇連載：https://www.facebook.com/HAKKAGHOST

#客家鬼怪 #跑步從感觸開始#味道

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